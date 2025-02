Și Video / Ursula von der Leyen – discursul integral de la München: Poziția UE în fața conflictului global actual

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a oferit vineri participanților la Conferința de Securitate de la Munchen viziunea poziția UE față de problemele globale actuale.

Programt sub titlul ”rolul UE în lume”, discursul Ursulei von der Leyen a fost în esență un răspuns la acțiunile noii administrații americane și la amenințările formulate de Donad Trump la adresa Europei.

Ursula von der Leyen a transmis mesajul că dorește ca Europa să fie tratată ca un egal, un partener al Statelor Unite și nu ca un rival. Cu tot accentul pe deschidere și dialog, președintele Comisiei a avertizat că va făspunde imediat unui eventual război economic declanșat de Statele Unite.

Discursul integral al Ursulei von der Leyen, cu mențiunea că intertitlurile aparțin redacției:

Sarcina noastră este să modelăm peisajul geopolitic al acestui an

”La fel ca mulți dintre voi, vin aici de mulți, mulți ani și văd multe fețe cunoscute. Am venit aici din vremea când publicul era exclusiv transatlantic, până în ziua de azi, când vedem lideri politici, de afaceri și intelectuali din întreaga lume. Aceasta este o dovadă nu doar a marelui succes al Conferinței de Securitate de la München, ci și a modului în care restul lumii ne influențează securitatea și relația noastră transatlantică.

Sarcina noastră aici, la München, nu este doar să descriem peisajul geopolitic al acestui an, ci să-l modelăm -și să-l modelăm într-un mod care să asigure că valorile noastre transatlantice vor rezista și că interesele noastre vor fi apărate.

Europa trebuie să se schimbe pentru a prospera în această nouă realitate

Pentru că există o încercare clară din partea unora de a construi sfere de influență. Viziuni concurente ale ordinii mondiale duc la o abordare mai transacțională în afacerile globale. Și Europa trebuie să se schimbe pentru a prospera în această nouă realitate. Trebuie să fim inteligenți. Trebuie să vedem clar ce ne așteaptă—de la o Rusie rebelă la granițele noastre până la provocări adresate suveranității și securității noastre.

Și nu trebuie să subestimăm potențialul disruptiv al unei competiții intense -sau chiar al unui conflict bipolar – între China și Statele Unite. Acest lucru poate fi incomod de auzit, dar acesta este un moment pentru un discurs direct.

Trebuie să adoptăm această mentalitate de urgență în mod permanent

Vestea bună este că, pe măsură ce ne apropiem de această nouă eră a schimbării, Europa este deja în proces de reformare. Pandemia, războiul din Ucraina și criza energetică la scară largă au fost momente brutale pentru toți. Dar, în Europa, acestea ne-au arătat, de asemenea, că atunci când adoptăm o mentalitate de urgență, suntem o forță care poate mișca munți. De la vaccinurile care salvează vieți, la sprijinul neclintit pentru Ucraina, sau la depășirea crizei energetice, Europa a demonstrat că poate face față momentului.

Și trebuie să adoptăm această mentalitate de urgență în mod permanent. Acesta este motivul pentru care, în primele 100 de zile ale noii Comisii, ați văzut tonul și viteza pe care intenționez să le stabilesc pentru întregul mandat. Ne consolidăm competitivitatea. Ne implicăm mai mult în apărare. Sprijinim inovația în domeniul inteligenței artificiale.

Acțiunea este ceea ce contează cu adevărat în această nouă realitate. Și știm că o Europă mai puternică este mai bună pentru toți. O Europă mai puternică colaborează cu Statele Unite pentru a descuraja amenințările pe care le avem în comun ca parteneri.

Războaiele comerciale și tarifele punitive nu au sens între aliați

Și de aceea considerăm că războaiele comerciale și tarifele punitive nu au sens. Tarifele acționează ca o taxă. Ele alimentează inflația. Cea mai afectată este, inevitabil, clasa muncitoare, companiile și clasa de mijloc de pe ambele părți ale Atlanticului. Și știm cât de repede tarifele pot perturba lanțurile de aprovizionare transatlantice esențiale. Nu credem că aceasta este o afacere bună și vrem să evităm o cursă globală spre fundul prăpastiei.

Tarifele nejustificate asupra Uniunii Europene nu vor rămâne fără răspuns

Dar, așa cum am subliniat deja, tarifele nejustificate asupra Uniunii Europene nu vor rămâne fără răspuns. Permiteți-mi să fiu clară: suntem una dintre cele mai mari piețe din lume. Vom folosi instrumentele noastre pentru a ne proteja securitatea și interesele economice, muncitorii, companiile și consumatorii noștri în orice situație.

Desigur, suntem pregătiți să găsim acorduri care funcționează pentru toți—să lucrăm împreună pentru a ne face reciproc mai prosperi și mai siguri.

În centru se află apărarea și securitatea Ucrainei, a continentului nostru și a întregii lumi

Doamnelor și domnilor, în centrul acestui lucru se află, desigur, apărarea și securitatea Ucrainei, a continentului nostru și a întregii lumi. În această sală, cu toții simțim ce este în joc. Acesta este un moment istoric. Provocări mari se profilează.

S-a discutat mult în ultimele zile, dar este întotdeauna instructiv să privim dincolo de cuvinte și să recunoaștem că suntem doar la începutul acestui proces.

Să facem un bilanț al pozițiilor de start. Să comparăm abordarea președintelui Zelenski cu cea a președintelui Putin. În cele mai dificile circumstanțe, președintele Zelenski este dispus să lucreze pentru o pace care să onoreze sacrificiul țării sale și al compatrioților săi căzuți. Așa cum a spus Volodimir Zelenski de la bun început, Ucraina vrea pacea mai mult decât oricine altcineva—o pace dreaptă și durabilă, astfel încât ororile ultimilor trei ani să nu se mai repete vreodată.

O Ucraina eșuată ar slăbi Europa, dar ar slăbi și Statele Unite

Pe de altă parte, președintele Putin spune că este dispus să se întâlnească—dar în ce condiții? Este responsabilitatea lui să demonstreze că scopul său nu este să prelungească acest război. Este responsabilitatea lui să arate că și-a abandonat ambiția de a distruge Ucraina.

Și permiteți-mi să fie foarte clară: o Ucraina eșuată ar slăbi Europa, dar ar slăbi și Statele Unite. Ar intensifica provocările din Indo-Pacific și ar amenința interesele noastre comune. Pentru că ceea ce am văzut este că autoritarii din această lume privesc cu atenție – dacă există vreo impunitate atunci când îți invazi vecinul și încalci granițele internaționale, sau dacă există adevărate disuasive. Ne urmăresc cu atenție – ce acțiuni alegem să întreprindem. Și de aceea este atât de important să facem lucrurile corect.

Europa vrea pace prin forță

Ucraina are nevoie de pace prin forță. Europa vrea pace prin forță. Și președintele Trump a subliniat că Statele Unite sunt ferm angajate în pace prin forță. Așadar, cred că, lucrând împreună, putem realiza acea pace dreaptă și durabilă.

Și Europa a adus deja mult pe masă, sume istorice, de fapt. Financiar și militar, sprijinul total se ridică la 134 de miliarde de euro. Aceasta este echivalentul a 140 de miliarde de dolari—mai mult decât a contribuit oricare altcineva. Aceasta include 52 de miliarde de dolari în asistență militară, la fel ca Statele Unite. Am implementat sancțiuni dure, care au slăbit substanțial economia Rusiei. Am spart un tabu după altul și am rupt dependența noastră de gazul rusesc, făcându-ne mai rezilienți, permanent. Și suntem pe cale să facem mai mult.

Lucrăm cu Ucraina pentru aderarea sa la UE, deoarece Ucraina face parte din familia noastră europeană, iar aici, în Europa, se află viitorul său.

Ucraina ar trebui să beneficieze de garanții solide de securitate.

Acest lucru mă conduce la discuțiile pe care le-am avut în Europa în ultimele săptămâni. Mulți din cercurile de securitate din Europa au fost confuzi—unii chiar îngrijorați—de comentariile făcute de un oficial american de rang înalt săptămâna trecută. Dar trebuie să fim sinceri aici și să evităm indignarea și scandalul. Pentru că, dacă ascultăm esența remarcilor, nu doar înțelegem de unde provin, dar recunoaștem că există unele observații cu care putem fi de acord.

Pentru că da, atât Statele Unite, cât și Uniunea Europeană doresc să se încheie vărsarea de sânge. Vrem o pace dreaptă și durabilă—una care să ducă la o Ucraina suverană și prosperă. Și Ucraina ar trebui să beneficieze de garanții solide de securitate.

Trebuie să creștem investițiile în apărare la peste 3%

Dar, poate, ceea ce rezonează cel mai mult cu mine este nevoia Europei nu doar să vorbească sincer, ci și să acționeze în consecință. Așadar, să nu existe loc de îndoială. Cred că, atunci când vine vorba de securitatea europeană, Europa trebuie să facă mai mult. Europa trebuie să aducă mai mult pe masă.

Și pentru a realiza acest lucru, avem nevoie de o creștere semnificativă a cheltuielilor europene de apărare. În prezent, cele 27 de state membre ale UE cheltuie aproximativ 2% din PIB pentru apărare. Da, cheltuielile noastre de apărare au crescut de la puțin peste 200 de miliarde de euro înainte de război, la peste 320 de miliarde de euro anul trecut. Dar va trebui să creștem acest număr considerabil din nou—de la puțin sub 2% la peste 3%. Aceasta va însemna sute de miliarde de euro în investiții suplimentare în fiecare an.

Așadar, avem nevoie de o abordare îndrăzneață. Să facem un pas înapoi. În crizele extraordinare anterioare, uitați-vă la ce am făcut. Am împuternicit statele membre cu un spațiu fiscal suplimentar prin activarea clauzei de scăpare. În termeni simpli, le-am oferit statelor membre posibilitatea de a crește substanțial investițiile publice legate de criză.

Investițiile în apărare ies din categocia celor care produc deficit excesiv

Cred că ne aflăm acum într-o altă perioadă de criză care justifică o abordare similară. Și de aceea pot anunța că voi propune ca investițiile în apărare să nu fie socotite ca fiind în categocia celor care produc deficit excesiv. Acest lucru va permite statelor membre să își crească semnificativ cheltuielile de apărare.

Desigur, va trebui să facem acest lucru într-un mod controlat și condiționat. Și voi propune, de asemenea, un pachet mai larg de instrumente personalizate pentru a aborda situația specifică a fiecăruia dintre statele noastre membre—de la nivelul lor actual de cheltuieli de apărare până la situația lor fiscală.

În al doilea rând, pentru un pachet masiv de apărare, avem nevoie și de o abordare europeană în stabilirea priorităților noastre de investiții. Acest lucru va permite investiții în proiecte de apărare esențiale de interes comun european.

Ne vom intensifica eforturile pentru a accelera procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană

Și, în al treilea rând, ne vom intensifica eforturile pentru a accelera procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. Am făcut deja progrese semnificative, dar, repet, acum este momentul să mișcăm munții în Uniunea Europeană—să creștem posibilitățile de cheltuieli ale bugetelor naționale, să avem finanțare europeană comună pentru proiecte de interes comun european și să accelerăm procesul de aderare al Ucrainei.

Acesta trebuie să fie scopul noii Europe—o Europă care lucrează intens pentru aceste obiective.

Mesajul meu este acesta: vedeți Europa adaptându-se. Vedeți Europa implicându-se. Vedeți Europa făcând o diferență imediat.

Lumea se schimbă, trebuie să ne adaptăm modul în care acționăm

Doamnelor și domnilor, ceea ce se discută aici astăzi este, în cele din urmă, despre noi—prosperitatea noastră, economia noastră, securitatea noastră, capacitatea noastră de a respecta promisiunea durabilă a Europei de pace.

Valorile noastre nu se schimbă. Ele sunt universale. Dar, deoarece lumea se schimbă, trebuie să ne adaptăm modul în care acționăm. Avem nevoie de o Europă mai pragmatică, mai concentrată, mai hotărâtă—una care să contracareze amenințările sale, una care să-și valorifice puterea și forța enormă, și una care să stea alături de Ucraina și partenerii săi.

Există multe lucruri pe care această Europă le poate face și va face față momentului. Vă mulțumesc foarte mult. Și trăiască Europa!

***