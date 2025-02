Și Video / JD Vance, discursul integral de la München: SUA față cu Europa, contextul în care vorbește despre România

JD Vance, vicepreședintele SUA, a condamnat în discursul său de la München ceea ce el a numit „o îndepărtare a Europei de valorile fundamentale” ale democrației liberale.

Mare parte din discursul lui Vance a fost dedicat „valorilor noastre comune”, iar vicepreședintele SUA a făcut mai multe trimiteri la alegerile prezidențiale anulate din țara noastră, în luna decembrie.

Discursul integral al lui JD Vance, vicepreședintele SUA, de la Conferința de Securitate de la München:

Ei bine, vă mulțumesc și mulțumesc tuturor delegaților, personalităților și profesioniștilor media prezenți aici, și mulțumesc în special gazdelor Conferinței de Securitate de la München pentru organizarea unui astfel de eveniment incredibil. Desigur, suntem încântați să fim aici. Suntem fericiți să fim aici. Și, știți, unul dintre lucrurile despre care am vrut să vorbesc astăzi este, desigur, valorile noastre comune. Și, știți, este minunat să fiu din nou în Germania, așa cum ați auzit mai devreme. Am fost aici anul trecut ca senator al Statelor Unite, l-am văzut pe ministrul de externe, scuze, pe secretarul de externe (al UK), David Lammy, și glumeam că amândoi aveam anul trecut alte slujbe decât cele pe care le avem acum. Dar acum este momentul ca toate țările noastre, pentru toți cei care am avut norocul să primim putere politică de la popoarele noastre, să o folosim cu înțelepciune pentru a le îmbunătăți viețile.

Și vreau să spun că, știți, am avut noroc în timpul petrecut aici să ies în afara zidurilor acestei conferințe în ultimele 24 de ore. Și am fost profund impresionat de ospitalitatea oamenilor, chiar și în timp ce se chinuiau după atacul oribil de ieri. Prima dată când am fost în München a fost cu soția mea, care este aici cu mine astăzi. Întotdeauna mi-a plăcut orașul München și întotdeauna mi-au plăcut oamenii săi, și vreau doar să spun că suntem foarte mișcăți, iar gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de München și de toți cei afectați de răul adus acestei comunități frumoase. Ne rugăm pentru voi și cu siguranță vă vom susține în zilele și săptămânile care vor veni.

Sper că acestea să nu fie ultimele aplauze pe care le primesc. Dar ne adunăm la această conferință, desigur, pentru a discuta despre securitate, și în mod normal ne referim la amenințări la adresa securității noastre externe. Văd mulți mari lideri militari adunați aici astăzi, dar în timp ce administrația Trump este foarte preocupată de securitatea europeană și crede că putem ajunge la un acord rezonabil între Rusia și Ucraina, considerăm, de asemenea, că este important în următorii ani ca Europa să facă un pas înainte semnificativ pentru a-și asigura propria apărare. Amenințarea care mă îngrijorează cel mai mult în ceea ce privește Europa nu este Rusia, nu este China, nu este niciun alt actor extern. Ceea ce mă îngrijorează este amenințarea din interior, retragerea Europei de la unele dintre cele mai fundamentale valori ale sale, valori împărtășite cu Statele Unite ale Americii.

Acum, am fost surprins că un fost comisar european (Thierry Breton – n.r.) a apărut recent la televizor și a părut încântat că guvernul român tocmai anulase o întreagă alegere. El a avertizat că, dacă lucrurile nu merg conform planului, același lucru s-ar putea întâmpla și în Germania. Aceste declarații sunt șocante pentru urechile americane. Timp de ani de zile, ni s-a spus că tot ceea ce finanțăm și sprijinim este în numele valorilor noastre democratice comune, de la politica noastră față de Ucraina până la cenzura digitală, totul este prezentat ca o apărare a democrației. Dar când vedem instanțe europene anulând alegeri și oficiali de rang înalt care amenință să anuleze altele, ar trebui să ne întrebăm dacă ne impunem un standard suficient de înalt. Și spun „noi”, pentru că cred cu fermitate că suntem în aceeași echipă. Trebuie să facem mai mult decât să vorbim despre valorile democratice. Trebuie să le trăim.

Acum, în memoria vie a multora dintre voi din această sală, Războiul Rece a pozitionat apărătorii democrației împotriva unor forțe mult mai tiranice pe acest continent. Și gândiți-vă: partea din acel conflict care a cenzurat disidenții, a închis biserici și a anulat alegeri, erau ei cei buni? Cu siguranță nu, și slavă Domnului că au pierdut Războiul Rece. Au pierdut pentru că nu valorificau și nu respectau toate binecuvântările extraordinare ale libertății: libertatea de a surprinde, de a face greșeli, de a inventa, de a construi. Se pare că nu poți impune inovația sau creativitatea, la fel cum nu poți forța oamenii să gândească, să simtă sau să creadă anumite lucruri. Și credem că aceste lucruri sunt cu siguranță conectate.

Și, din păcate, când privesc Europa astăzi, uneori nu este atât de clar ce s-a întâmplat cu unii dintre câștigătorii Războiului Rece. Privesc către Bruxelles, unde comisarii Comisiei Europene avertizează cetățenii că intenționează să închidă rețelele de socializare în perioade de tulburări civile, în momentul în care identifică ceea ce au judecat a fi „conținut plin de ură”. Sau către această țară (Germania – n.r.), unde poliția a efectuat percheziții împotriva cetățenilor suspectați că au postat comentarii anti-feministe online, ca parte a unei „acțiuni de combatere a misoginiei pe internet”. Privesc către Suedia, unde acum două săptămâni guvernul a condamnat un activist creștin pentru participarea la arderi de Coran care au dus la uciderea unui prieten al său. Și, așa cum a remarcat judecătorul din cazul său, în mod îngrijorător, legile Suediei care ar trebui să protejeze libertatea de exprimare nu oferă, de fapt, „o scutire de la a face sau spune orice fără riscul de a ofensa grupul care deține acea credință”.

Și, poate cel mai îngrijorător, privesc către prietenii noștri foarte dragi din Marea Britanie, unde regresul în ceea ce privește drepturile conștiinței a pus libertățile de bază ale britanicilor religioși, în special, în colimator. Cu puțin peste doi ani în urmă, guvernul britanic l-a acuzat pe Adam Smith-Connor, un fizioterapeut de 51 de ani și veteran al armatei, de crimă odioasă pentru că a stat la 50 de metri de o clinică de avorturi și s-a rugat în tăcere timp de trei minute, fără a obstrucționa pe cineva, fără a interacționa cu cineva, doar rugându-se în tăcere, după ce forțele de ordine britanice l-au observat și au cerut să știe pentru ce se roagă. Adam a răspuns simplu: se ruga pentru fiul nenăscut pe care el și fosta sa prietenă îl avortaseră cu ani în urmă.

Ofițerii nu au fost impresionați. Adam a fost găsit vinovat de încălcarea noii legi a guvernului privind zonele tampon, care criminalizează rugăciunea tăcută și alte acțiuni care ar putea influența decizia unei persoane în raza de 200 de metri de o unitate de avort. A fost condamnat să plătească mii de lire sterline în costuri legale.

Acum, aș vrea să pot spune că acesta a fost un caz izolat, un exemplu nebun al unei legi prost scrise aplicate unei singure persoane, dar nu. În octombrie anul trecut, doar acum câteva luni, guvernul scoțian a început să distribuie scrisori cetățenilor ale căror case se aflau în așa-numitele „zone de acces sigur”, avertizându-i că chiar și rugăciunea privată din propriile lor case ar putea constitui o încălcare a legii. Desigur, guvernul a îndemnat să se raporteze orice cetățean suspectat de „crimă de gândire”.

În Marea Britanie și în întreaga Europă, libertatea de exprimare, mă tem, este în retragere. Și, în interesul comediei, prieteni, dar și în interesul adevărului, voi recunoaște că uneori cele mai zgomotoase voci pentru cenzură nu au venit din interiorul Europei, ci din propria mea țară, unde administrația anterioară a amenințat și a intimidat companiile de social media să cenzureze așa-numita „dezinformare”. Dezinformare precum, de exemplu, ideea că Coronavirusul a provenit dintr-un laborator din China.

Așadar, vin astăzi aici nu doar cu o observație, ci și cu o ofertă. La fel cum administrația Biden a părut disperată să reducă la tăcere oamenii care își exprimau gândurile, administrația Trump va face exact opusul. Și sper că putem lucra împreună la acest lucru. În Washington, există un nou șerif în oraș, iar sub conducerea lui Donald Trump, putem să nu fim de acord cu opiniile dumneavoastră, dar vom lupta pentru a vă apăra dreptul de a le oferi în spațiul public.

Acum, am ajuns în punctul în care situația a devenit atât de gravă încât, în decembrie, România a anulat pur și simplu rezultatele unei alegeri prezidențiale pe baza unor suspiciuni șubrede ale unei agenții de informații și a unei presiuni enorme din partea vecinilor săi continentali.

Acum, după cum înțeleg, argumentul a fost că dezinformarea rusă a infectat alegerile din România, dar aș cere prietenilor mei europeni să aibă puțină perspectivă. Puteți crede că este greșit ca Rusia să cumpere reclame pe rețelele de socializare pentru a vă influența alegerile. Cu siguranță o credem și noi. Puteți să o condamnați chiar și pe scena mondială. Dar, dacă democrația dumneavoastră poate fi distrusă cu câteva sute de mii de dolari de publicitate digitală dintr-o țară străină, atunci nu a fost foarte puternică de la început.

Vestea bună este că se întâmplă să cred că democrațiile dumneavoastră sunt substanțial mai puțin fragile decât se tem mulți oameni. Și cred cu adevărat că permitând cetățenilor noștri să-și exprime gândurile, le vom face și mai puternici.

Ceea ce ne aduce, desigur, înapoi la München, unde organizatorii acestei conferințe au interzis participarea la aceste conversații a legislatorilor care reprezintă partide populiste atât de stânga, cât și de dreapta.

Din nou, nu trebuie să fim de acord cu tot ceea ce spun oamenii, dar atunci când liderii politici reprezintă un electorat important, este de datoria noastră să participăm măcar la un dialog cu ei.

Pentru mulți dintre noi de cealaltă parte a Atlanticului, pare din ce în ce mai mult ca și cum interesele vechi și înrădăcinate se ascund în spatele unor cuvinte urâte din era sovietică, precum „dezinformare” și „misinformare”, și pur și simplu nu le place ideea că cineva cu un punct de vedere alternativ ar putea exprima o opinie diferită sau, Doamne ferește, să voteze diferit sau, chiar mai rău, să câștige o alegere.

Aceasta este o conferință de securitate și sunt sigur că ați venit aici pregătiți să discutați despre cum intenționați să creșteți cheltuielile de apărare în următorii ani, în conformitate cu un nou obiectiv. Și asta este minunat, deoarece, așa cum președintele Trump a subliniat în mod clar, el crede că prietenii noștri europeni trebuie să joace un rol mai mare în viitorul acestui continent.

Nu credem că ați auzit acest termen, „împărțirea povarilor”, dar credem că este o parte importantă a faptului de a fi într-o alianță comună ca europenii să facă un pas înainte, în timp ce America se concentrează asupra zonelor din lume care se află în mare pericol.

Dar permiteți-mi să vă întreb și pe dumneavoastră: cum veți începe să vă gândiți la tipurile de întrebări legate de buget dacă nu știm ce anume apărăm în primul rând?

Am auzit deja multe în conversațiile mele și am avut multe, multe conversații minunate cu mulți oameni adunați aici în această sală. Am auzit multe despre de ce trebuie să vă apărați. Și, desigur, asta este important, dar ceea ce mi s-a părut mai puțin clar și, cu siguranță, cred că așa este și pentru mulți cetățeni ai Europei, este exact ce anume apărați.

Care este viziunea pozitivă care animă acest pact de securitate comun pe care îl considerăm cu toții atât de important? Și cred profund că nu există securitate dacă vă temeți de vocile, opiniile și conștiința care îi ghidează pe proprii oameni.

Europa se confruntă cu multe provocări, dar criza cu care se confruntă acum acest continent, criza pe care cred că o înfruntăm cu toții împreună, este una pe care am creat-o noi înșine. Dacă fugiți în frica propriilor voștri alegători, nu este nimic ce America poate face pentru dumneavoastră și, de altfel, nu este nimic ce puteți face pentru poporul american care m-a ales pe mine și l-a ales pe președintele Trump. Aveți nevoie de mandate democratice pentru a realiza ceva valoros în următorii ani. Nu am învățat nimic din faptul că mandatele slabe produc rezultate instabile? Dar există atât de multe lucruri valoroase care pot fi realizate cu un mandat democratic care, cred eu, va veni din faptul că veți fi mai receptivi la vocile cetățenilor voștri.

Dacă vreți să aveți economii competitive, dacă vreți să beneficiați de energie accesibilă și lanțuri de aprovizionare sigure, atunci aveți nevoie de mandate pentru a guverna, deoarece trebuie să faceți alegeri dificile pentru a beneficia de toate aceste lucruri. Și, desigur, știm foarte bine în America că nu poți câștiga un mandat democratic prin cenzurarea oponenților tăi sau prin a-i închide în închisoare, fie că este vorba despre liderul opoziției, un creștin umil care se roagă în propria casă sau un jurnalist care încearcă să raporteze știrile. Nici nu poți câștiga un mandat ignorând electoratul tău de bază pe întrebări precum cine face parte din societatea noastră comună.

Și, dintre toate provocările presante cu care se confruntă națiunile reprezentate aici, cred că nimic nu este mai urgent decât migrația în masă, astăzi. Aproape una din cinci persoane care trăiesc în această țară a venit aici din străinătate. Acesta este, desigur, un nivel record. Este un număr similar, apropo, în Statele Unite, de asemenea un nivel record. Numărul imigranților care au intrat în UE din țări non-UE s-a dublat doar între 2021 și 2022. Și, desigur, a crescut mult de atunci. Și știm situația. Nu a apărut într-un vid. Este rezultatul unei serii de decizii conștiente luate de politicieni de pe tot continentul și de alții din întreaga lume.

De-a lungul unui deceniu, am văzut ororile provocate de aceste decizii chiar ieri în acest oraș și, desigur, nu pot să nu mă gândesc din nou la victimele teribile care au avut o zi frumoasă de iarnă la München distrusă. Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de ei și vor rămâne alături de ei. Dar de ce s-a întâmplat acest lucru în primul rând? Este o poveste îngrozitoare, dar una pe care am auzit-o de prea multe ori în Europa și, din păcate, de prea multe ori și în Statele Unite. Un solicitant de azil, adesea un tânăr în mijlocul anilor 20, deja cunoscut de poliție, lovește o mașină într-o mulțime și distruge o comunitate. De câte ori trebuie să suferim aceste regresuri îngrozitoare înainte să schimbăm cursul și să îndreptăm civilizația noastră comună într-o direcție nouă?

Niciun alegător de pe acest continent nu a mers la urne pentru a deschide porțile largi milioanelor de imigranți neverificați. Dar știți pentru ce au votat? În Anglia, au votat pentru Brexit și, indiferent dacă suntem de acord sau nu, au votat pentru asta. Și din ce în ce mai mult, în întreaga Europă, oamenii votează pentru lideri politici care promit să pună capăt migrației de nestăpânit.

Eu sunt de acord cu multe dintre aceste preocupări, dar nu trebuie să fiți de acord cu mine. Pur și simplu cred că oamenii le pasă de casele lor, le pasă de visele lor, le pasă de siguranța lor și de capacitatea lor de a se îngriji de ei înșiși și de copiii lor. Și sunt deștepți. Cred că acesta este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-am învățat în scurtul meu timp în politică. Contrar a ceea ce ați putea auzi la câțiva munți depărtare, la Davos, cetățenii tuturor națiunilor noastre nu se consideră în general animale educate sau roți dințate interschimbabile ale unei economii globale. Și nu este deloc surprinzător că nu vor să fie amestecați sau ignorați în mod constant de liderii lor.

Este rolul democrației să soluționeze aceste întrebări mari la urne. Cred că a-i ignora pe oameni, a le ignora preocupările sau, mai rău, a închide media, a anula alegeri sau a exclude oameni din procesul politic, nu protejează nimic. De fapt, este cel mai sigur mod de a distruge democrația.

Și a vorbi și a exprima opinii nu este o ingerință electorală, chiar și atunci când oamenii își exprimă punctele de vedere în afara țării tale și chiar și atunci când acei oameni sunt foarte influenți. Și, credeți-mă, spun asta cu umor, dacă democrația americană poate supraviețui 10 ani de mustrări din partea Gretei Thunberg, voi puteți supraviețui câteva luni de Elon Musk.

Dar ceea ce democrația germană, ceea ce nicio democrație—americană, germană sau europeană—nu va supraviețui, este să spui milioanelor de alegători că gândurile și preocupările lor, aspirațiile lor, cererile lor de ajutor, sunt invalide sau nedemn de a fi luate în considerare.

Democrația se bazează pe principiul sacru că vocea poporului contează. Nu există loc pentru bariere. Fie susții acest principiu, fie nu.

Europeni, oamenii au o voce. Liderii europeni au o alegere. Și cred cu tărie că nu trebuie să ne temem de viitor. Puteți accepta ceea ce vă spun oamenii, chiar și atunci când este surprinzător, chiar și atunci când nu sunteți de acord. Și, dacă faceți acest lucru, puteți face față viitorului cu certitudine și încredere, știind că națiunea este în spatele fiecăruia dintre voi. Și aceasta, pentru mine, este marea magie a democrației. Nu este în aceste clădiri de piatră sau hoteluri frumoase. Nu este nici măcar în marile instituții pe care le-am construit împreună ca societate comună.

A crede în democrație înseamnă să înțelegi că fiecare dintre cetățenii noștri are înțelepciune și are o voce. Și dacă refuzăm să ascultăm acea voce, chiar și cele mai de succes lupte ale noastre vor obține foarte puțin.

Așa cum a spus Papa Ioan Paul al II-lea, în opinia mea unul dintre cei mai extraordinari campioni ai democrației de pe acest continent sau de pe oricare altul: „Nu vă fie teamă.” Nu trebuie să ne temem de oamenii noștri, chiar și atunci când își exprimă opinii care nu sunt de acord cu conducerea lor.

Vă mulțumesc tuturor. Mult noroc și Dumnezeu să vă binecuvânteze!

