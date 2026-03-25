Shell: Europa s-ar putea confrunta cu o penurie de combustibil până la sfârșitul lunii aprilie – Raționalizarea consumului în UE nu este exclusă

Aprovizionarea cu combustibil pentru avioane este deja o problemă, iar o criză a motorinei ar putea fi următoarea, cuplată de o reducere a stocurilor de benzină, pe măsură ce Europa se apropie de sezonul estival de vârf al cererii de combustibil, a declarat directorul executiv al Shell, Wael Sawan, citat de Reuters.

„Asia de Sud a fost prima care a suferit acest impact. Aceata s-a mutat în Asia de Sud-Est, Asia de Nord-Est și apoi tot mai mult în Europa, pe măsură ce ne apropiem de luna aprilie”, a spus Sawan, vorbind la conferința CERAWeek din Texas. Directorul executiv al Shell a subliniat că securitatea energetică este esențială pentru a avea securitate națională.

Problema Europei, potrivit lui Sawan, este că nu e pregătită pentru astfel de evoluții precum cele cu care se confruntă în prezent, ca urma a războiului din Orientul Mijlociu. „Problema este că suntem mai degrabă în modul reactiv”, a explicat el. „Cele mai bune strategii energetice sunt cele care anticipează evoluția de peste cinci sau zece ani și pregătesc reziliența pentru viitor”. Sawan a continuat spunând că Shell colaborează cu guvernele europene pentru a ajuta la gestionarea crizei, menționând crearea de stocuri și achizițiile de materii prime energetice ca mijloace de gestionare a crizei.

„Încercăm să colaborăm cu guvernele pentru a le atenționa cu privire la diversele pârghii pe care trebuie să le utilizeze, inclusiv din punct de vedere al cererii, inclusiv ce trebuie să facă în ceea ce privește depozitarea și achizițiile”, a spus el.

Situația rămâne gravă, în ciuda planurilor Agenției Internaționale pentru Energie de a elibera o cantitate record de 400 de milioane de barili de țiței din propriile rezerve ca răspuns la scăderea ofertei. În Asia, unele guverne au început să reducă consumul ca mijloc de a depăși criza. Analiștii au avertizat că guvernele europene ar putea în curând să fie forțate să înceapă să facă același lucru. Oficialii din țările producătoare de petrol din Orientul Mijlociu au avertizat, de asemenea, că criza nu se va atenua de la sine prea curând.

