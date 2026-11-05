Shein va investi 500 mil. € în centrul logistic din Polonia, în contextul impactului noilor taxe europene aplicate coletelor

Retailerul online chinezesc Shein va investi 500 de milioane de euro pentru extinderea centrului său logistic european din Polonia, în contextul în care noile taxe aplicate coletelor în UE pun presiune asupra importurilor de produse ieftine în blocul comunitar, potrivit TVP World.

Extinderea va avea loc la centrul companiei din Magnice, în apropierea orașului Wrocław, din sud-vestul Poloniei, și va permite livrări mai rapide și o flexibilitate operațională mai mare în întreaga Europă, a anunțat compania miercuri.

„Prin această investiție, construim operațiuni europene mai eficiente, mai flexibile și mai rezistente”, a declarat Leonard Lin, directorul global pentru afaceri publice al Shein, potrivit Reuters.

Se estimează că modernizarea va duce la creșterea numărului de angajați ai centrului la peste 10.000 până la sfârșitul anului 2026. În același timp, numărul roboților autonomi va ajunge la 6.500, a precizat compania.

Decizia vine în contextul în care Shein și alți retaileri online chinezi, printre care Temu și AliExpress, își adaptează activitatea la noile taxe de import introduse de Uniunea Europeană în acest an.

Începând cu 1 iulie, comenzile online expediate direct către consumatorii din UE din afara blocului comunitar, în colete cu o valoare de cel mult 150 de euro, sunt supuse unei taxe vamale temporare de 3 euro pentru fiecare categorie de produse.

O taxă separată de procesare, în valoare de 2 euro pentru fiecare categorie de produse, a intrat în vigoare la 1 noiembrie și se aplică acestor achiziții indiferent de valoarea coletului.

Uniunea Europeană susține că taxa vamală urmărește să asigure condiții concurențiale echitabile între importurile directe realizate prin comerțul electronic și comerțul tradițional cu amănuntul, în timp ce taxa de procesare acoperă costurile supravegherii și verificărilor vamale.

Shein se confruntă, de asemenea, cu o presiune financiară tot mai mare pe piața europeană, după ce vânzările sale din regiune au scăzut cu două cifre în al doilea trimestru al anului 2026. Această evoluție a contribuit la o diminuare de 67% a profitului net ajustat la nivel global, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

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