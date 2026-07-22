Oficial: Parlamentul se va reuni în sesiune extraordinară săptămâna viitoare – Pe agendă: Legile restante din PNRR și prelungirea cotei tranzitorii reduse de TVA pentru tranzacțiile cu locuințe

Cele două camere ale Parlamentului au convocat sesiune extraordinară săptămâna viitoare, mai precis în perioada 27-31 iulie, a anunțat miercuri șeful Senatului, Mircea Abrudean (PNL).

Senatorii și deputații sunt astfel chemați din vacanța parlamentară pentru a vota legile restante din PNRR, dar și măsuri pentru păstrarea cotei reduse de TVA pentru locuințe, în contextul blocajului de la Agenția de Cadastru, a transmis Abrudean.

Prioritățile Senatului

“Așa cum am anunțat zilele trecute, am avut astăzi ședința Biroului permanent al Senatului și am convocat Senatul în sesiune extraordinară pentru săptămâna viitoare, în perioada 27–31 iulie. Vom dezbate și vota proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR și pentru a ne asigura că România nu pierde banii europeni pe care îi are la dispoziție. Pe agenda sesiunii extraordinare vor figura și două proiecte de lege referitoare la situația creată la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care afectează aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințe. Am propus ca toate forțele politice să se alinieze în jurul unei singure soluții, astfel încât să fie adoptată cea mai bună variantă. Soluția este prelungirea cu un termen rezonabil, cel mai probabil până la 31 august, astfel încât oamenii care au semnat contracte și și-au făcut planuri în baza legislației în vigoare să nu suporte consecințele unui blocaj administrativ care nu le este imputabil”, a scris președintele Senatului pe rețeaua socială Facebook.

În același timp, Biroul Permanent al Camerei Deputaților a decis miercuri că deputații se vor reuni în sesiune extraordinară în perioada 27 – 31 iulie.

Amintim că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a anunțat miercuri, 15 iulie, că a fost ținta unui atac cibernetic, care a generat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției.

Întârzierile generate de blocajul ANCPI pun sub semnul întrebării respectarea termenului-limită de 31 iulie 2026 pentru finalizarea tranzacțiilor eligibile pentru TVA redus de 9%, existând riscul ca unii cumpărători de locuințe să piardă facilitatea fiscală din motive independente de voința lor.

Ordinea de zi a sesiunii extraordinare pentru Camera Deputaților

Per total, pe ordinea de zi a sesiunii parlamentare extraordinare se află proiectul de Lege privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (adoptat de Senat), proiectul de Lege pentru modificarea art.652 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (adoptat de Senat), proiectul de Lege privind aprobarea OUG nr.39/2026 pentru modificarea și completarea OUG nr.58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul administrativ din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru instituirea unor reglementări în vederea gestionării Programului Educație și Ocupare 2021-2027 (adoptat de Senat), precum și inițiative legislative adoptate de Senat în calitate de primă Cameră sesizată.

Conform programului de lucru, luni, de la ora 10:00, va avea loc ședință de plen cu aprobarea ordinii de zi a sesiunii extraordinare a Camerei Deputaților pentru perioada 27- 31 iulie, ședință urmată de activitate în comisiile parlamentare. Marți va fi activitate în comisii, miercuri ședință de plen cu vot final și joi activitate în comisiile parlamentare, potrivit Agerpres.

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