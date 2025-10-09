Poșta Română intră pe segmentul de curierat rapid și face investiții în modernizarea sediilor. Poșta a lansat brandul ”Zor”

Poșta Română a anunțat oficial joi intrarea pe segmentul de curierat rapid, prin lansarea unui nou brand care poartă numele ”Zor”. Serviciul a fost catalogat de directorul Poștei drept ”DHL-ul Poștei Române”.

În același timp, Poșta Română, companie aflată sub administrația statului, va începe un proces de modernizare a sediilor – o investiție de până la 15 milioane de euro.

”Targetăm clienții cu vârsta de 18-29 de ani, și cu Zor vrem să cucerim și acest segment. Ne-am adaptat și ne-am dezvoltat continuu, ne transformăm în profunzime, logistic, digital și uman, mai ales uman. Pentru că știm că o țară stabilă are nevoie de o Poștă stabilă, apreciem trecutul și ne uităm la viitor, pe care îl pregătim cu Zor”, a declarat joi Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române, în cadrul unei conferințe de presă.

Proces amplu de modernizare pentru Poșta Română, inclusiv cu logo nou

Acesta a anunțat joi că Poșta intră într-un proces amplu de modernizare, inclusiv cu un nou logo. Procesul de modernizare a oficiilor poștale va costa între 10 și 15 milioane de euro și se va întâmpla în următorii doi ani, iar branduirea mașinilor din parcul auto cu noua identitate vizuală va impune încă o cheltuială de 50 – 100 de euro pe fiecare autovehicul.

”Zor este DHL-ul Poștei Române, este cum este GLS pentru Poșta Marii Britanii. Nicio companie , nicio Poștă nu rezistă pe piață dacă rămâne în granițele interne. Compania o să o ducă bine 3-6 ani, nicio companie nu are nicio șansă să reziste timpului dacă nu iese din granițe, companii din UE care pot să activizeze în România și să măture orice companie”, a mai transmis Valentin Ștefan.

Conducerea Poștei Române a prezentat noua identitate vizuală a companiei, un proces de rebranding demarat în 2025 ce vizează diversificarea portofoliului de branduri, cu accent pe ghișeuri universale, curierat și logistică, precum și pe servicii financiar-bancare digitale, potrivit Agerpres.

Strategia de viitor pentru Poștă. Rebrandingul a costat 48.000 de euro

”Strategia noastră este clară și merge în trei direcții: Ghișeul universal, o infrastructură strategică a statului român prin care să se țină relația dintre cetățeni și companii și instituții; curierat și logistică; servicii financiar-bancare prin soluții digitale accesibile. Ce urmează? Pe curierat, așa cum reiese din studiu, avem un segment de piață foarte tânăr, 18 – 29 de ani. Ne facem treaba conștiincios și pe celelalte paliere. Suntem o companie care a evoluat în timp. Ne-am adaptat și ne-am dezvoltat continuu, păstrând legătura cu toate comunitățile din România. Ne transformăm în profunzime logistic, digital și mai ales uman. Colegii știu cât de greu este”, a punctat directorul Poștei.

Acesta a prezentat noul logo al companiei, care nu mai fusese modificat din 2004. Conform lui Valentin Ștefan, serviciile de rebranding au costat aproximativ 48.000 de euro.

Potrivit Poștei, strategia de rebranding presupune un pachet complex, ce include, în acord cu procesul de transformare organizațională, o nouă identitate vizuală a Poștei Române „sub umbrela unui brand principal puternic, cu o arhitectură clară, a cinci sub-branduri specializate și a unui brand endorsat”.

Compania Națională Poșta Română este operatorul național din domeniul serviciilor poștale, ce deține, în prezent, o rețea de peste 5.000 de subunități poștale la nivel național, dintre care 676 sunt oficii poștale și 1.054 ghișee poștale. Procesul de rebranding este dezvoltat în colaborare cu Inoveo Concept, agenție românească de consultanță în branding și design.

Compania deținută de stat, inclusiv la care Fondul Proprietatea deține 6,25% din acțiuni, a înregistrat, în primul semestru din 2025, o cifră de afaceri de 896,15 milioane de lei, în creștere cu 10,6% față de perioada similară a anului 2024. Poșta Română are puțin peste 20.000 de angajați la nivel național.

