Serviciile secrete americane – Raportul anual: riscurile și poziția SUA față de principalele puncte geostrategice de pe glob – de la China și Rusia, la UE

Contextul global de securitate devine din ce în ce mai complex, se arată în raportul anual al comunității americane de informații. Documentul se concentrează asupra amenințărilor care vizează Statele Unite și zonele lor de interes.

Riscul fragmentării economice la nivel mondial este în creștere, iar tehnologiile emergente, precum inteligența artificială și calculul cuantic, se preconizează că vor avea un impact semnificativ asupra securității naționale, apreciază autorii raportului.

În plus, conflictele armate devin tot mai frecvente la nivel global, competiția dintre marile puteri continuă, iar capacitățile militare ale actorilor statali și nestatali se îmbunătățesc. Intensificarea concurenței în ceea ce privește lanțurile de aprovizionare și supremația tehnologică, amenințările tot mai diverse în domenii-cheie și conflictele regionale nerezolvate sau potențiale creează riscuri interconectate.

1, Orientul Mijlociu, transformat de războiul cu Iranul

În Orientul Mijlociu, conflictele și instabilitatea vor modela dinamica securității, a vieții politice și a economiei în diverse moduri. Operațiunea „Epic Fury”, coordonată de SUA și lansată la sfârșitul lunii februarie, determină schimbări fundamentale în regiune, schimbări care au început odată cu atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023 și au continuat cu Războiul de 12 zile, având ca rezultat slăbirea Iranului și a partenerilor și aliaților săi.

Odată cu încheierea conflictului cu Iranul, actorii-cheie din regiune vor reevalua probabil ipotezele și alianțele de lungă durată, în timp ce vor stabili cea mai bună modalitate de a-și promova interesele într-o regiune în continuă schimbare. Printre deciziile-cheie se va număra modul în care noul echilibru de putere dintre Ierusalim și Teheran va influența atractivitatea unui parteneriat cu Israelul și gradul de angajament față de planul de pace pentru Gaza susținut de SUA, care oferă oportunități suplimentare pentru securitatea regională și cooperarea economică.

Cu Iranul slăbit și concentrat pe supraviețuire, membrii Axei Revizioniste (Hamas-Hezbollah-rebelii houthi) se află în defensivă. Israelul a slăbit serios capacitățile militare convenționale ale acestor grupuri, care probabil vor recurge la metode asimetrice pentru a amenința interesele israeliene și americane în regiune și dincolo de aceasta.

Între timp, grupările teroriste care nu au legături cu Iranul vor căuta ocazii pentru a alimenta și a profita de instabilitatea din Orientul Mijlociu.

2, Emisfera Vestică – pericolul focarelor de instabilitate

Economiile în declin, ratele ridicate ale criminalității, crima organizată omniprezentă, fluxurile migratorii, corupția și traficul de stupefiante reprezintă riscuri permanente pentru interesele Statelor Unite, în timp ce concurenții strategici caută să-și extindă influența în Emisfera Vestică, punând astfel la încercare autoritatea Washingtonului.

America Latină și zona Caraibelor vor fi, aproape sigur, martore în anul care urmează la focare de instabilitate, care ar putea submina eforturile țărilor – în special ale partenerilor Statelor Unite – de a îmbunătăți condițiile de viață, de a combate fluxurile de droguri ilegale și de a respinge influența străină.

Venezuela continuă să se confrunte cu multe dintre aceste dinamici, dar de la arestarea lui Nicolas Maduro – care a condus un guvern corupt și autoritar – s-a observat o disponibilitate din partea guvernului venezuelean de a coopera cu Statele Unite pentru a-și deschide economia și a dezvolta potențialul abundent al țării în materie de extracție a petrolului și a gazelor naturale.

China, Rusia și Iranul urmăresc să mențină relații economice, politice și militare cu America Latină, ceea ce ar putea intra în conflict cu interesele Statelor Unite în regiune, atrag atenția serviciile secrete americane. Este probabil ca, pe viitor, cererea Chinei de materii prime să stimuleze continuarea eforturilor de apropiere economică de America Latină, în timp ce Rusia dorește probabil să-și extindă legăturile actuale în domeniul securității și al diplomației cu Cuba, Nicaragua și Venezuela.

3, China nu ar intenționa să invadeze Taiwanul în 2027

China nu preconizează să invadeze Taiwanul în 2027 (așa cum se evalua în anii precedenți, când se astepta ca China să ajungă în vârful ciclului economic) , însă caută să preia controlul acestei insule fără să recurgă la forţă, potrivit raportului anual al spionajului american.

Oficialii chinezi recunosc că o invazie a Taiwanului ar fi extrem de dificilă și ar implica un risc ridicat de eșec, mai ales în cazul unei intervenții a Statelor Unite.

Un conflict între China și Taiwan ar putea perturba accesul Statelor Unite la comerț și la tehnologia semiconductorilor, elemente esențiale pentru economia globală. Dacă Statele Unite ar interveni, probabil s-ar confrunta cu perturbări semnificative, dar reversibile, în sectorul transporturilor, cauzate de atacurile cibernetice chineze.

Chiar și fără implicarea Washingtonului, interesele economice și de securitate ale SUA și ale lumii ar avea de suferit consecințe semnificative și costisitoare, cu lanțurile de aprovizionare tehnologice perturbate și temeri ale investitorilor pe piețele de pretutindeni.

În plus, un război prelungit cu SUA riscă să genereze costuri economice fără precedent pentru economiile americane, chineze și globale.

4, Poziția față de UE și de problemele Europei

În calitate de principali parteneri economici și militari ai Statelor Unite, puterea și reziliența țărilor europene au implicații clare asupra intereselor și securității naționale ale SUA, potrivit raportului citat.

Liderii europeni au luat măsuri pentru a inversa deceniile de subinvestiții în apărare și securitate națională și cresc cheltuielile pentru apărare. În același timp, o mare parte a Europei se confruntă cu provocări sau limitări de capacitate care împiedică o cooperare solidă în domeniul securității pe termen scurt, remarcă serviciile secrete americane.

Astfel, mai multe state membre ale UE se confruntă cu o creștere a datoriei publice, însoțită de o creștere economică anemică.

În plus, multe țări de pe continent se confruntă cu efectele migrației pe scară largă, inclusiv cu radicalizarea islamistă în cadrul unor comunități de imigranți.

Provocările economice ale Europei și creșterea economică lentă au fost agravate de invazia Rusiei în Ucraina din 2022 și de politicile fiscale din perioada pandemiei de COVID-19.



Prețurile ridicate la energie și inflația continuă să împiedice creșterea economică și pot exercita presiuni asupra eforturilor de menținere a cheltuielilor de apărare.

În întreaga Europă, guvernele, deja afectate de cheltuieli cu deficit ridicat și de datorii, își asumă angajamente de apărare semnificativ mai mari. Creșterea cheltuielilor europene pentru apărare ar putea promova o bază industrială de apărare mai robustă de ambele părți ale Atlanticului.



Majoritatea țărilor europene consideră Rusia drept cel mai mare și mai durabil adversar al lor. Invazia Rusiei în Ucraina, utilizarea tacticii zonei gri împotriva industriei și a societății civile din Europa, precum și eforturile de a alimenta conflictele înghețate au mobilizat atitudinea europeană și au consolidat accentul pus de Europa pe apărare.



Statele membre ale NATO și ale UE sunt dornice să vadă războiul din Ucraina rezolvat într-un mod care nu numai că păstrează suveranitatea ucraineană, dar și descurajează viitoare agresiuni rusești în Europa.

5, ”Colaboararea selectivă” cu Rusia, luată în calcul

Rusia își păstrează capacitatea de a contesta în mod selectiv interesele SUA la nivel global, prin mijloace militare și nemilitare. Forțele sale convenționale și nucleare, solide și avansate, reprezintă o amenințare constantă pentru teritoriul național, pentru aliații și partenerii SUA, precum și pentru forțele americane din străinătate, apreciază serviciile de informații americane.

Cea mai periculoasă amenințare pe care Rusia o reprezintă pentru SUA este o spirală de escaladare într-un conflict în curs, precum cel din Ucraina, sau într-un nou conflict care ar duce la ostilități directe, inclusiv la schimburi nucleare.

Rusia a cultivat, de asemenea, parteneriate cu China, Iranul și Coreea de Nord pentru a-și promova propriile interese și utilizează o serie de instrumente care se încadrează în zona gri a competiției geopolitice, sub nivelul conflictului armat direct.

În același timp însă, aspirațiile Rusiei către multipolaritate ar putea permite o colaborare selectivă cu SUA, în cazul în care percepțiile Moscovei privind amenințarea reprezentată de Washington s-ar diminua, se arată în raportul comunității americane de informații.

***