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Serviciile prestate întreprinderilor scad, urmând trendul industriei

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De Iulian Soare

1 iulie, 2026

Încetinirea ecomiei în acest an se reflectă în scăderea cifrei de afaceri din serviciile prestate în principal întreprinderilor care își reduc activitatea. Cel mai bine se vede în reducerea cererii pentru transporturi și servicii informatice și IT.

În luna aprilie, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate îm principal întreprinderilor a scăzut, față de luna anterioară cu -1,8% (serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și sezonalitate) și cu -8,1% (serie brută).

În termeni anuali, în aprilie 2026 s-a înregistrat o scădere a afacerilor din serviciile prestate întreprinderilor pe toată linia, cu excepția comunicațiilor care au crescut marginal (+0,2%). Transporturile au scăzut cu 5,2%, activitățile de producție cinematografică, TV s-au redus cu 8,6% iar serviciile informatice și IT s-au contractat cu 2,5%. La capitolul alte servicii reducerea a fot de 4,9%.


Scăderi semnificative se înregistrează și pentru perioada primelor patru luni din 2026 comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Pe total servicii prestate întreprinderilor, contracția a fost de 3,9%, cea mai mare scădere fiind la transporturi, de 5,6%. Activitățile de servicii informatice și IT au scăzut cu 2% iar alte servicii cu 3,8%. Singurle creșteri au fost prntru producțiile cinematografice și TV (+2,3%) și comunivcații (+0,7%).

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