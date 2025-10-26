Serviciile prestate întreprinderilor aterizează si ele începând cu august

Luna august a marcat o scădere a activității în toate domeniile economiei naționale, industrie, consum privat, servicii pentru populație, serviciile prestate în principal întreprinderilor nefăcând nici ele excepție. O explicație parțială ar fi perioada de concedii și de întreruperi programate ale unităților industriale pentru revizii.

Cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor, a scăzut în luna august, față de iulie cu 2,9% (serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate) și cu 12,9%, ca serie brută.

În termeni anuali, în august afacerile din servicii au crescut cu 4,4% (serie ajustată), după ce în iulie avansul fusese de 8,3%, cea mai mare creștere anuală din acest an.

Pentru primele opt luni ale anului, cifra de afaceri din serviciile prestate întreprinderilor a crescut cu 0,3% și cu 0,7% (serie brută), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Scăderea pe ansamblu a afacerilor din servicii în august, față de iulie s-a datorat reducerii activității în transporturi (-5,4%), comunicații (-4,3%), servicii informatice și IT (-7,1%) și alte servicii (-3,6%). Singura creștere a fost înregistrată în domeniul producţiilor cinematografice, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (+3,8%).

Pentru perioada cumulată ianuarie – august, cifra de afaceri din serviciile prestate întreprinderilor a crescut cu +0,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, marcând intrarea în domeniul pozitiv pentru prima dată în acest an.

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie brută, în luna august 2025, comparativ cu luna august 2024, a crescut pe ansamblu, cu 1,0%, datorită creșterii cifrei de afaceri din activităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei (+11,8%). Scăderi au înregistrat: activităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (-17,2%), activităţile de comunicaţii (-2,6%), alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (-1,8%) și activităţile de transporturi (-1,3%).

