cursdeguvernare

Newsletter
Contact
vineri

22 august, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Serviciile prestate companiilor – scădere în S1, creșteri doar la activitățile de marketing și consultanță

Rss
De Iulian Soare

22 august, 2025

În primele șase luni ale anului cifra de afaceri rezultată din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor a scăzut cu 1,6%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Cele mai mari scăderi s-au înregistrat în activitățile de producție cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare și transmitere de programe (-22%).

O contracție importantă s-a înregistrat în activitățile de servicii informatice și în tehnologia informației (-4,4%) și activitățile de transporturi (-1,9%).


În schimb, creșteri s-au consemnat la activitățile de comunicații (+5,6%) și la alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (+1,2%).

Firmele caută cele mai bune modalități de a rezista pe piață în condiții care devin din ce în ce mai grele.

Acest fapt se reflectă în creșterea activităților ce țin de management (+40%), piață (+1,6%) și forță de muncă (+18%), în luna iunie 2025 față de 2024.


În luna iunie, în comparație cu mai 2025, cifra de afaceri pe total a scăzut cu 0,7%.

În termeni anuali, afacerile din serviciile prestate întreprinderilor au crescut în iunie 2025 cu 3,3%. Creșterea anuală s-a datorat activităților de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei a căror cifră de afaceri s-a majorat cu 15%, ceea ce a mai redus din contracția semestrială. Singura scădere anuală, pentru iunie 2025 s-a consemnat pentru activitățile de producție cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare și transmitere de programe, cu o scădere de 20,8%.

Cititi si: Serviciile prestate companiilor, evaluarea la 5 luni – scădere cu 2,4% față de anul precedent

***

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , ,

citește și

Serviciile prestate companiilor, evaluarea la 5 luni – scădere cu 2,4% față de anul precedent

Scădere la serviciile prestate populației – Creștere remarcabilă doar la saloanele de îngrumusețare

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți