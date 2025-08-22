Serviciile prestate companiilor – scădere în S1, creșteri doar la activitățile de marketing și consultanță

În primele șase luni ale anului cifra de afaceri rezultată din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor a scăzut cu 1,6%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Cele mai mari scăderi s-au înregistrat în activitățile de producție cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare și transmitere de programe (-22%).

O contracție importantă s-a înregistrat în activitățile de servicii informatice și în tehnologia informației (-4,4%) și activitățile de transporturi (-1,9%).

În schimb, creșteri s-au consemnat la activitățile de comunicații (+5,6%) și la alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (+1,2%).

Firmele caută cele mai bune modalități de a rezista pe piață în condiții care devin din ce în ce mai grele.

Acest fapt se reflectă în creșterea activităților ce țin de management (+40%), piață (+1,6%) și forță de muncă (+18%), în luna iunie 2025 față de 2024.

În luna iunie, în comparație cu mai 2025, cifra de afaceri pe total a scăzut cu 0,7%.

În termeni anuali, afacerile din serviciile prestate întreprinderilor au crescut în iunie 2025 cu 3,3%. Creșterea anuală s-a datorat activităților de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei a căror cifră de afaceri s-a majorat cu 15%, ceea ce a mai redus din contracția semestrială. Singura scădere anuală, pentru iunie 2025 s-a consemnat pentru activitățile de producție cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare și transmitere de programe, cu o scădere de 20,8%.

***