Serviciile pentru populație – 9 luni consecutive de scădere – Horeca și divertismentul, primele tăiate de pe listă – Serviciile turistice, creștere de 2 cifre

Scăderea drastică, cu 9,5% a cifrei de afaceri în serviciile prestate populației în luna aprilie, comparativ cu aceeași lună din 2025, reflectă realitatea din economia românească. Aprilie este a noua lună consecutivă de scădere a activității prestatorilor de servicii pentru populație.

Erodarea veniturilor de inflație, devalorizarea leului și creșterea șomajului îi determină pe oameni să-și reducă din cheltuieli. Iar primele tăiate de pe lista de cheltuieli sunt serviciile care includ resaturante, hoteluri, saloane de înfrumusețare, recreere și turism.

Singurul domeniu, în care atât în luna aprilie, cât și în primele patru luni ale anului s-au înregistrat creșteri a fost activitatea agențiilor turistice și al tur-operatorilor care au avansat cu +23,3%, respectiv cu +16,9%.

Totuși, trebuie remarcat că creșterea cifrei de afaceri a agențiilor de turism și tur-operatorilor în primele patru luni din 2026 este o revenire față de scăderea puternică de 14% înregistrată anul trecut, cea mai mare contracție din domeniul serviciilor prestate populației pe total.

În aprilie, activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei a înregistrat o cifră de afaceri (serie ajustată) cu 9,5% mai mică faţă de luna aprilie 2025, ca urmare a scăderilor înregistrate la activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-16,5%), serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-15%) şi la activităţile hotelurilor şi restaurantelor (-10,3%), activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (-1,3%). Creşteri au raportat activităţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+17,6%)

După primele patru luni cele mai mari scăderi se înregistrează la jocuri de noroc și alte activități de recreere precum și serviciile hoteliere.

Evoluția serviciilor prestate populației sugerează că românii au devenit mult mai precauți în ceea ce privește vacanțele, ieșirile la restaurant și divertisment, preferând fie să reducă durata concediilor, fie să le amâne complet. În contextul inflației persistente și al costurilor ridicate, HoReCa a fost una dintre primele victime ale ajustării bugetelor familiale.

Românii sunt forțați să direcționeze o mare parte din salarii către cheltuielile de bază, precum ratele la bănci, facturile la utilități și alimente.

Declinul din servicii prestate populației oferă, așadar, o imagine rapidă și relevantă asupra stării consumului intern. Atunci când românii reduc cheltuielile pentru restaurante, turism sau divertisment, mesajul transmis este clar: veniturile reale sunt sub presiune, iar prioritățile se mută către strictul necesar.

***