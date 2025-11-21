cursdeguvernare

vineri

21 noiembrie, 2025

Stiri

Crește o nouă industrie: Serviciile de livrare rapidă – cifră de afaceri de aproape 1 mld. euro, contribuție de 0,2% la formarea PIB

De Vladimir Ionescu

21 noiembrie, 2025

Serviciile de livrare rapidă din România realizează venituri anuale de aproximativ 1 miliard de euro, potrivit unui studiu realizat de PwC România referitor la la impactul ecosistemului economic construit în jurul platformelor de livrare rapidă în ansamblul economiei locale.

În 2023, industria a realizat venituri de peste 970 de milioane de euro, de peste zece ori mai mult față de suma realizată în 2019 (74,5 milioane de euro în 2019).

În cifre, sectorul a contribuit (direct și indirect, cumulat) cu aproximativ 0,18% (600 de milioane de euro) la construcția PIB-ului României, în anul 2023, potrivit studiului.


„Cifrele prezentate în studiu indică o creștere exponențială a afacerilor locale ajutate de expansiunea și popularitatea serviciilor de livrare rapidă. Obiceiurile de consum ale românilor s-au modificat datorită platformelor care intermediază serviciile de livrare” afirmă Cătălin Codreanu, președintele Coaliției pentru Economia Digitală.

Ecosistemul serviciilor de livrare rapidă este alcătuit din trei segmente principale: platformele de livrare online care conectează clienții cu furnizorii și coordonează comenzile și livrările prin intermediul livratorilor; operatorii logistici sau de livrare, care sunt responsabili de efectuarea livrărilor și partenerii, care furnizează produsele, incluzând restaurante, cafenele, restaurante fast-food-uri, magazine alimentare și non alimentare precum și orice alți operatori economici care desfășoară activități comerciale prin intermediul platformelor de livrare.

Serviciile de livrare rapidă – contribuția directă la PIB

Evolutiv, contribuția directă la PIB, în termeni de valoare adăugată brută, a crescut de 18 ori, de la puțin peste 17 milioane de euro, în 2019, la peste 315 milioane de euro în 2023. Contribuția este amplificată și mai mult atunci când este considerată componenta economică indirectă (respectiv efectele asupra altor industrii din lanțul valoric), care a crescut de la 19 milioane de euro în 2019, la aproximativ 266 de milioane de euro în 2023.

Conform datelor din raport, pentru fiecare 1 leu generat de ecosistemul serviciilor de livrare rapidă, un impact economic total de 1,8 lei este generat, din care 0,8 lei sunt creați indirect de-a lungul lanțului valoric.

În termeni de contribuție la bugetul de stat, constând în impozite și taxe (atât directe cât și indirecte), aportul industriei se estimează la peste 192 de milioane de euro, o creștere substanțială de 11 ori față de anul 2019. Taxele și contribuțiile directe sunt estimate în anul 2023 la peste 131 de milioane de euro, o creștere de 11,4 ori mai mare comparativ cu cele aproape 11 milioane de euro din 2019. La acestea se adaugă contribuția indirectă (taxele pe muncă și impozitul pe profit) care în 2023 sunt estimate la peste 61,4 milioane de euro, de la aproape 6 milioane de euro în 2019.

(Citește și: ”Serviciile de livrare de mâncare au depășit restaurantele clasice în piața urbană HoReCa”)


***

