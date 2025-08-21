cursdeguvernare

joi

21 august, 2025

Stiri

Service-urile auto și comerțul cu motociclete au salvat afacerile cu autovehicule, în S1

De Vladimir Ionescu

21 august, 2025

În primele șase luni, afacerile din comerțul cu autovehicule și motociclete a crescut cu 2,7%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut (serie ajustată cu numărul de zile lucrătoare și sezonier) și 3,5%, serie brută.

Cele mai mari creșteri s-au consemnat în cazul activităților de întreținere și reparare a autovehiculelor (+20%) și la comerțul cu motociclete (+18,5%).
Valoarea vânzărilor de autovehicule a crescut cu 1,5% și afacerile din comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule au avansat cu 1,9%.

Datele INS relevă faptul că, în iunie 2025 vs iunie 2024, volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule a crescut cu 12,3%, ca serie brută, datorită rezultatelor din:
comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente;
întreținerea și repararea motocicletelor (+31,8%),
activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor (+31,3%),
comerțul cu autovehicule (+10,5%) și
comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule (+9,8%).


Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iunie 2025, a înregistrat o creștere cu 10% faţă de luna iunie 2024.

Conform statisticii oficiale, la nivel comparativ iunie – mai 2025, totalul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule a înregistrat o creștere cu 11,9%, ca serie brută, ca urmare a activităților din comerțul cu autovehicule (+17,3%), comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule (+5,1%) și activităților de întreținere și reparare a autovehiculelor (+1,2%). În schimb, comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor a scăzut cu 0,3%.

Cititi si: Vânzările de autoturisme noi în UE – scădere cu peste 7% în iunie. Tipurile de mașini înmatriculate

***


