Serghei Lavrov, vizită în Iran – Moscova se oferă mediator între Washington și Teheran

Șeful diplomației ruse Serghei Lavrov a aterizat luni în Iran, pentru prima sa vizită în Republica Islamică de la declanșarea războiului american din Golful Persic, într-un moment în care Rusia dorește să joace un rol de mediator, relatează AFP, preluată de Agerpres.

La începutul lunii octombrie, președintele rus Vladimir Putin l-a asigurat pe omologul său iranian Masoud Pezeshkian că Rusia este pregătită să contribuie la eforturile de mediere în războiul din Orientul Mijlociu.

Lavrov, care urmează să fie primit la Teheran de președintele iranian Pezeshkian și să se întâlnească cu omologul său iranian Abbas Araghchi, a subliniat duminică că eforturile Moscovei vizează „împiedicarea reluării unui război de mare amploare”, pe fondul impasului în convorbirile între Teheran și Washington.

„Discuțiile ar urma să se concentreze pe situația din regiunea Golfului Persic și pe mijloacele de rezolvare a gravei crize internaționale declanşate de agresiunea ilegală a SUA și Israelului împotriva Iranului, care a dat o lovitură stabilității și securității nu doar în Orientul Apropiat și Mijlociu, ci și la scară mondială”, a declarat ministrul rus.

Ultima vizită a lui Serghei Lavrov în Iran, în februarie 2025

Vizita lui Serghei Lavrov vine la aproape opt luni de la începutul războiului declanșat în februarie de loviturile israeliano-americane împotriva Iranului, care au aprins Orientul Mijlociu.

Rusia și Iranul, două dintre țările cele mai puternic sancționate din lume, întrețin legături politice strânse. Apropiate din punct de vedere geografic, ele sunt separate de Marea Caspică.

Cooperarea lor militară și economică s-a aprofundat vizibil după invazia rusă în Ucraina în 2022.

La sfârșitul lunii septembrie, șeful diplomației ruse a declarat de la tribuna Adunării Generale a Națiunilor Unite că Rusia este pregătită să acționeze pentru a stabiliza situația în Strâmtoarea Ormuz și în Golf.

În pofida convenirii unui armistițiu în aprilie în Teheran și Washington, urmat de un protocol de acord în iunie, ostilitățile au fost reluate în iulie în jurul Strâmtorii Ormuz.

Iranul revendică controlul asupra acestei căi strategice, pe unde înainte de război tranzita o cincime din hidrocarburile mondiale, și atacă cu regularitate navele care se aventurează să tranziteze strâmtoarea fără autorizația sa. Washingtonul, prin marina sa militară, a impus la rândul său o blocadă navală asupra porturilor iraniene și sprijină tranzitul navelor comerciale prin Strâmtoare.

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