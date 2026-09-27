Serghei Lavrov și omologul său german, discuții la New York – prima întâlnire diplomatică de după invadarea Ucrainei

Miniștrii de Externe ai Rusiei și Germaniei s-au întâlnit sâmbătă la New York, în marja Adunării Generale a ONU, în cadrul primelor discuții de acest gen de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022, relatează CNBC.

Relațiile dintre Moscova și Berlin, un aliat apropiat al Ucrainei, sunt înghețate de la invazia rusă, iar tensiunile s-au intensificat și mai mult după incidentul cu o dronă de la Aeroportul Leipzig/Halle din estul Germaniei, din luna august.

Ca semn al relațiilor în continuare reci, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat într-o conferință de presă că nu a aflat nimic nou de la omologul său german în cadrul discuțiilor, pe lângă ceea ce Berlinul nu spusese deja public în declarațiile sale oficiale. „I-am spus asta sincer… ai fi putut pur și simplu să mă suni și să-mi spui: «citește declarația mea»”, a spus Lavrov.

Cu toate acestea, miniștrii au discutat despre relațiile bilaterale și despre războiul din Ucraina, au afirmat oficiali de ambele părți.

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a profitat de discuții pentru a-l îndemna pe Lavrov să facă „tot ce este posibil pentru a ajunge la un acord privind exporturile de cereale prin Marea Neagră”, a declarat o sursă din delegația germană.

Întâlnirea are loc pe fondul eforturilor diplomatice de a relansa exporturile de cereale și energie ale Rusiei și Ucrainei prin Marea Neagră, care au fost drastic reduse din cauza atacurilor asupra navelor și infrastructurii portuare.

Partea germană a insistat ca accesul presei la întâlnire să fie restricționat și ca discuțiile să nu fie înregistrate, potrivit purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citată de agenția de știri rusă TASS. Ea a adăugat că inițiativa întâlnirii a aparținut Berlinului.

Despre consecințele războiului din Ucraina

Lavrov a declarat în cadrul conferinței de presă că Rusia a purtat discuții cu India, Egiptul și Turcia cu privire la propuneri menite să asigure navigația în condiții de siguranță în Marea Neagră, care ar putea implica acorduri bilaterale între Rusia și aceste țări.

„Este necesar să se poarte discuții separate cu ucrainenii, și nu în limbajul celor care solicită ceva, ci mai degrabă al celor care impun cerințe”, a afirmat el, acuzând Ucraina de atacurile asupra navelor.

Ucraina a declarat că este deschisă la încheierea unor acorduri și atribuie toate consecințele războiului Rusiei și invaziei sale.

Wadephul i-a spus lui Lavrov: „Timpul este esențial: având în vedere penuria de alimente din multe țări – în special din țările din Sudul Global – toate părțile trebuie să fie dispuse să se implice în mod constructiv”, a declarat sursa din delegația germană.

Ministrul german i-a mai spus lui Lavrov că „o soluție pragmatică ar putea deschide calea către pași concreți ulteriori”, a precizat sursa.

Relațiile bilaterale

Ca semn al sensibilității legate de întâlnirea cu ministrul rus de externe în timpul războiului, Wadephul și-a informat aliații europeni despre întâlnire abia după aceasta, printr-un mesaj consultat de Reuters.

„Am profitat de această ocazie pentru a reitera poziția noastră cu privire la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pentru a solicita un încetare imediată și completă a focului, cu accent în special pe exporturile de cereale și pe infrastructura energetică”, a scris el.

Guvernul german a declarat luna aceasta că a ajuns la concluzia că Rusia este responsabilă pentru acea tentativă de atac cu drone. Ca măsură de represalii, acesta a închis un consulat și un centru cultural rus din Berlin.

Ambasada Rusiei la Berlin a respins acuzațiile, calificându-le drept „provocare fabricată” și „un nou val de isterie anti-rusă în Germania”.

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