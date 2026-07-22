Serghei Lavrov și Marco Rubio se întâlnesc la Manila, în marja ASEAN – Kremlinul își înăsprește poziția față de Ucraina

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov (foto stânga), și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio (foto dreapta), se vor întâlni miercuri, 23 iulie, la Manila, în marja reuniunii miniștrilor de Externe ai ASEAN. Va fi prima lor întrevedere față în față din septembrie anul trecut, potrivit Kyiv Post.

Potrivit declarațiilor oficiale, discuțiile vor aborda războiul din Ucraina și așa-numitele acorduri de la Anchorage, despre care Moscova susține că au fost convenite între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump.

Lavrov a afirmat că Rusia consideră că Washingtonul nu și-a retras propunerile formulate în cadrul negocierilor anterioare.

„Pornim de la premisa că, cel puțin deocamdată, partenerii noștri americani nu și-au respins propriile propuneri, care sunt deja bine cunoscute”, a declarat șeful diplomației ruse, citat de agenția RIA Novosti.

El a precizat că intenționează să îi ceară explicații lui Rubio cu privire la afirmațiile recente ale președintelui Trump, potrivit cărora perspectivele unei soluționări a conflictului din Ucraina sunt mai favorabile decât în trecut.

La rândul său, Rubio a confirmat întâlnirea și a subliniat că dialogul dintre Washington și Moscova trebuie menținut, în pofida tensiunilor.

„Războiul din Ucraina a limitat în multe privințe capacitatea Statelor Unite și a Rusiei de a identifica domenii de cooperare. Acest lucru nu înseamnă însă că nu vom continua să căutăm astfel de oportunități”, a declarat secretarul de stat american în cadrul unei conferințe de presă susținute la Departamentul de Stat.

Kremlinul renunță la ideea unui schimb de teritorii

Înaintea reuniunii de la Manila, semnalele venite de la Moscova indică o înăsprire a poziției Kremlinului față de conflictul din Ucraina.

Bloomberg, citând surse apropiate conducerii ruse, relatează că Moscova a abandonat ideea unui eventual schimb de teritorii cu Kievul și intenționează să păstreze zone ocupate din regiunile ucrainene Sumî și Harkov, pe care le consideră necesare pentru constituirea unei zone tampon de securitate.

Potrivit acelorași surse, Vladimir Putin își menține obiectivul de a prelua controlul asupra întregii regiuni Donbas până la sfârșitul anului 2026, termen pe care conducerea militară rusă i l-ar fi prezentat ca realizabil.

Surse din Ministerul rus al Apărării, citate de Bloomberg, apreciază însă că acest calendar este prea optimist și că o astfel de operațiune s-ar putea prelungi până în 2027.

Lavrov acuză Washingtonul că nu și-a respectat angajamentele

În declarații anterioare, Serghei Lavrov a acuzat Statele Unite că au încălcat acordurile de la Anchorage și a reiterat că Rusia nu intenționează să oprească operațiunile militare pe actuala linie a frontului.

Șeful diplomației ruse a sugerat, de asemenea, că discuțiile purtate în Alaska ar fi putut avea drept scop câștigarea de timp pentru continuarea înarmării Ucrainei.

„Nu vreau nici măcar să presupun că întâlnirea din Alaska, asemenea acțiunilor europene, a urmărit doar să câștige timp pentru reînarmarea regimului de la Kiev. Dar, în cele din urmă, exact asta s-a întâmplat”, a declarat Lavrov, citat de Interfax.

Ministrul rus de Externe a mai afirmat că Moscova nu mai consideră Statele Unite un „mediator obiectiv” în conflict și a acuzat Washingtonul că intensifică presiunea sancțiunilor împotriva Rusiei.

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