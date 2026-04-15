Serghei Lavrov la Beijing – China și Rusia strâng rândurile „printr-o cooperare strategică mai strânsă și mai robustă”. Sprijin comun pentru Iran

China și Rusia trebuie să aibă încredere una în cealaltă și să se sprijine reciproc, să-și aprofundeze cooperarea și să-și apere interesele reciproce, a declarat miercuri președintele chinez Xi Jinping, care l-a primit la Beijing pe șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov.

La întâlnirea cu ministrul rus, Xi a afirmat că „stabilitatea și siguranța” relațiilor dintre China și Rusia sunt deosebit de valoroase.

„În fața unei schimbări care are loc o dată la un secol, China și Rusia trebuie, printr-o cooperare strategică mai strânsă și mai robustă, să apere cu hotărâre interesele legitime ale ambelor țări, să susțină unitatea Sudului Global și să demonstreze simțul responsabilității așteptat de la marile puteri și de la membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite”, i-a spus Xi lui Lavrov, potrivit Reuters.

„Majoritatea Globală” – conceptul folosit de Lavrov în mesajul său

Șeful diplomației ruse i-a spus președintelui chinez că liderul de la Kremlin urmează să efectueze o vizită oficială la Kremlin în prima jumătate a acestui an.

Anunțul a fost făcut într-un moment în care se așteaptă vizita la Beijing a președintelui american Donald Trump, prevăzută pentru 14 – 15 mai, ceea ce deschide posibilitatea ca vizitele lui Putin și Trump în China să aibă loc într-un interval scurt de timp una față de cealaltă.

„Datorită diplomației promovate de liderii noștri, dumneavoastră și președintele Putin, relațiile noastre au demonstrat o reziliență ridicată la șocurile economice și geopolitice care au cuprins lumea, așa cum ați subliniat. Din păcate, aceste diferențe capătă din ce în ce mai mult o dimensiune militară”, a declarat Lavrov.

„În această situație, relațiile dintre Rusia și China, care joacă un rol stabilizator în afacerile internaționale, devin din ce în ce mai importante pentru restul lumii, pentru Majoritatea Globală, care nu dorește probleme și turbulențe, ci condiții pașnice pentru o dezvoltare durabilă și pe termen lung”, a mai spus ministrul rus.

În contextul războiului din Iran, ministrul rus de externe a precizat că țara sa poate compensa „lipsa de energie” a Chinei și a altor țări, într-un moment în care autoritățile chineze au limitat creșterile prețurilor combustibililor pentru a amortiza impactul scumpirii petrolului și au accelerat, în planificarea lor strategică, proiecte de gaz cu Rusia pentru a asigura aprovizionarea.

În ultimii ani, China și Rusia s-au apropiat, iar cu puțin timp înaintea invaziei ruse în Ucraina, președinții Xi Jinping și Vladimir Putin au proclamat la Beijing „prietenia fără limite” dintre țările lor.

Sprijin pentru Iran

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a susținut miercuri, la Beijing, „dreptul inalienabil” al Iranului de a îmbogăți uraniu în scopuri pașnice și a afirmat că Moscova este dispusă să ajute la rezolvarea problemei materialului nuclear iranian, după ce s-a întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping.

La o conferință de presă ulterioară acestei întâlniri, șeful diplomației ruse a susținut că „fiecare țară are dreptul la îmbogățirea uraniului exclusiv în scopuri pașnice” și a subliniat că acesta este, de asemenea, un drept al Republicii Islamice.

Serghei Lavrov a adăugat că Rusia „va accepta orice decizie convenabilă părții iraniene” în cadrul acestor „drepturi legitime” și a asigurat că Moscova este pregătită să joace un rol într-o eventuală soluție privind uraniul îmbogățit.

Conform explicațiilor sale, această contribuție ar putea lua cele mai diverse forme, printre care reprocesarea uraniului puternic îmbogățit, transformarea lui în combustibil pentru centrale nucleare sau transferul în Rusia al unei cantități determinate pentru depozitare.

Ministrul rus de externe a insistat că orice formulă trebuie să respecte dreptul Teheranului la utilizarea pașnică a energiei nucleare și a afirmat că „niciodată, nicăieri, Iranul nu a încercat să extindă aceste scopuri pașnice către obiective militare”.

***