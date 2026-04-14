Serghei Lavrov acuză, la Beijing, „jocurile extrem de periculoase” ale SUA și aliaților din Asia

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a denunțat marți „jocurile foarte periculoase” ale SUA și ale aliații lor din Asia, acuzându-i că alimentează tensiuni și că încearcă să îngrădească influența Beijingului și Moscovei.

Serghei Lavrov a fost primit, marți, cu onoruri la Beijing, unde a venit pentru o vizită de două zile, în timpul căreia cele două puteri se vor coordona în problemele internaționale, inclusiv pe situația din Orientul Mijlociu, potrivit diplomaților chinezi.

„În ceea ce privește partea estică a continentului eurasiatic, aici se desfășoară în continuare jocuri extrem de periculoase. Atât în ceea ce privește problema Taiwanului, cât și problema Mării Chinei de Sud”, a declarat Serghei Lavrov, în timpul întâlnirii sale de la Beijing cu omologul său chinez, Wang Yi, potrivit agenției de știri TASS.

„Situația din Peninsula Coreeană, precum și dintr-o zonă care a fost mult timp un spațiu de cooperare și bună vecinătate, așa-numitul spațiu centrat pe ASEAN, este destabilizată prin crearea de structuri la scară mică, bazate pe blocuri, într-o încercare de a ține sub control atât China, cât și Rusia, care împărtășesc, de asemenea, granițe cu această regiune crucială și această parte crucială a Eurasiei”, a subliniat Serghei Lavrov, fără a menționa explicit SUA.

În ultimii ani, Statele Unite au format numeroase alianțe regionale, unele cu accent militar, precum Aukus (cu Australia și Regatul Unit) și Quad (cu India, Japonia și Australia), care vizează, printre altele, contracararea influenței chineze, amintește AFP.

„Așadar, întregul nostru continent necesită o atenție deosebită. Sunt convins că astăzi vom putea discuta în detaliu măsurile noastre practice, în conformitate cu inițiativele președintelui chinez privind securitatea globală și alte domenii, precum și cu inițiativa președintelui rus Vladimir Putin privind formarea unei arhitecturi de securitate la nivel eurasiatic”, a mai spus Lavrov.

Beijingul și Moscova sunt parteneri economici și politici apropiați, iar relația dintre cele două țări s-a adâncit și mai mult de la invazia Rusiei în Ucraina, în 2022.

China găzduiește săptămâna aceasta o serie de lideri ai țărilor care au fost afectate de războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului și de consecințele sale economice, printre care liderul vietnamez To Lam, prințul moștenitor din Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed Al Nahyan și prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez.

