vineri

22 august, 2025

Europa & Lumea

Serghei Lavrov a anunțat condițiile Rusiei pentru o întâlnire Putin-Zelenski și pentru un acord de pace

De Iulian Soare

21 august, 2025

Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, a anunțat condițiile Moscovei pentru o întâlnire Putin-Zelenski și pentru un acord de pace. Condițiile vizează pregătirea discuțiilor la nivel înalt, dar și legitimitatea liderului de la Kiev.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este gata să se întâlnească cu președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, dacă toate problemele care necesită discuții la cel mai înalt nivel vor fi bine pregătite, a declarat Serghei Lavrov, potrivit Kommersant.

„Președintele nostru a spus, în repetate rânduri, că este gata să se întâlnească, inclusiv cu domnul Zelenski, cu condiția ca toate problemele care necesită discutarea la cel mai înalt nivel să fie bine pregătite, iar experții și miniștrii să elaboreze recomandările corespunzătoare. Și, desigur, cu înțelegerea că, atunci când și dacă – sper că atunci când – se va ajunge la semnarea acordurilor viitoare, va fi rezolvată problema legitimității persoanei care semnează aceste acorduri din partea ucraineană”, a declarat Serghei Lavrov, joi, în conferința de presă de la finalul întâlnirii cu ministrul de externe al Indiei, Subrahmanyam Jaishankar.

Președintele Ucrainei, mesaj pentru SUA


Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, afirmă că își dorește o „reacție puternică” din partea Washingtonului dacă președintele rus, Vladimir Putin, nu este dispus să aibă o întâlnire cu el. „Am răspuns imediat la propunerea de întâlnire bilaterală: suntem pregătiți. Dar ce se întâmplă dacă rușii nu sunt pregătiți? Dacă rușii nu sunt pregătiți, ne-am dori să vedem o reacție puternică din partea Statelor Unite”, a adăugat Zelenski.

El a mai spus că o posibilă întâlnire cu Putin ar putea avea loc într-o țară neutră, cum ar fi Elveția, Austria sau Turcia. „Credem că ar fi corect, iar europenii au subliniat acest lucru, ca întâlnirea să aibă loc în Europa neutră. Pentru că există război în Ucraina și pe continentul european, a afirmat liderul de la Kiev.

Pe de altă parte, Zelenski a apreciat că Rusia ar avea nevoie de încă patru ani pentru a prelua complet controlul asupra Donbasului și nu ar putea în niciun caz realiza acest lucru până la sfârșitul acestui an.

Rusia a anexat unilateral peninsula Crimeea și regiunile Lugansk, Donețk, Herson și Zaporojie, deși le controlează doar parțial pe ultimele trei.

(Citește și Atac major al Rusiei asupra Ucrainei, cu peste 600 de drone și rachete)

***


