Serbia și Macedonia de Nord intră în Coridorul Vertical de Gaze al UE – a fost semnat Memorandumul

Un nou Memorandum de Înțelegere a fost semnat de către operatorii de sisteme de transport care participă la proiectul internațional pentru transport de gaze naturale din sud în nord – Grecia, Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia, Moldova și Ucraina. Acestora li s-au alăturat și NOMAGAS din Macedonia de Nord și Transportgas din Serbia, relatează agenția bulgară Sega, citată de Rador.

MOU a fost semnat în cadrul celui de-al 10-lea Forum Energetic pentru Europa de Sud-Est.

Coridorul vertical, vital pentru diversificarea și asigurarea gazelor naturale

Coridorul Vertical e o inițiativă regională, sprijinită de SUA, care are ca obiectiv, printre altele, importul de gaze naturale din America.

Extinderea crește securitatea aprovizionării cu gaze naturale, diversificarea surselor și a rutelor de aprovizionare și îmbunătățește interconectarea regională.

Operatorii de gaze vor coordona în continuare dezvoltarea și operarea sistemelor lor de transport interconectate. Accentul va fi pus pe optimizarea utilizării infrastructurii existente, identificarea nevoilor de infrastructură suplimentară, îmbunătățirea posibilităților de transport bidirecțional de gaze și extinderea capacității transfrontaliere.

Cooperarea va continua la nivel de reglementare, tehnic și comercial, cu scopul de a face din Coridorul Vertical un proiect mai flexibil, competitiv și atractiv pentru piață.

„Bulgaria joacă un rol important în securitatea energetică a Balcanilor de Vest. Dezvoltarea Coridorului Vertical de Gaze și includerea Serbiei și Macedoniei de Nord în proiect reprezintă un pas logic pentru consolidarea integrării regionale și a securității aprovizionării cu energie”, a remarcat ministrul bulgar al Energiei, Iva Petrova.

„Bulgaria joacă un rol central în acest proces. Prin asigurarea infrastructurii necesare în regiune, noi garantăm existența unor rute flexibile și sustenabile de aprovizionare cu gaze și consolidăm sistemul energetic european”, a subliniat Kiril Ravnachki, director executiv al Bulgartransgaz, în timpul semnării.

Noul Memorandum de Înțelegere consolidează angajamentul participanților față de dezvoltarea în continuare a Coridorului Vertical ca o componentă strategică a securității energetice și a interconectării regiunii.

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