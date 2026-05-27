Președintele Vucic, după semnarea unor acorduri pentru investiții chinezești de aproape 1 mld. euro: Serbia va începe va produce roboți umanoizi

Preşedintele Aleksandar Vucic a anunţat miercuri la Jiaxing, în China, că Serbia va începe producţia de roboţi umanoizi, în luna iulie.

Declarația a fost făcută în cea de-a patra zi a vizitei președintelui sârb în China, o vizită în care acesta a semnat acorduri în valoare de 953 de milioane de euro pentru noi investiţii în Serbia, agenția de știri Tanjug, citată de Agerpres.

Investiţiile vor fi implementate în diferite oraşe: Nis, Novi Sad, Zrenjanin, Sabac, Cuprija şi Indjija.

„Cred că, în perioada următoare, vom vorbi chiar de un număr mai mare de investitori. Până acum, avut avut 18 întâlniri cu oameni de afaceri şi vor fi încă cinci mâine, ceea ce reprezintă 23 în total, şi toată lumea vrea să vină în Serbia şi să investească în ţara noastră, în special după cuvintele prieteneşti ale preşedintelui Xi (Jinping). Dar nu e vorba doar de investiţii obişnuite, este vorba de ceva cu adevărat important”, le-a spus Vucic jurnaliştilor, după o vizită la fabricantul de piese autor Minth.

Roboţii vor fi fabricaţi în trei stadii în Serbia, iar în iulie va demara primul, între 10 și 20 iulie – asamblarea.

Al doilea stadiu are legătură cu aşa-numitele fabrici de date sau fabrici de antrenament pentru roboţi.

Vucic a mai spus că stadiul al treilea implică utilizarea inteligenţei artificiale, ceea ce va face ca Serbia să devină ţară de prim-plan în domeniu, întrucât va produce primii roboţi umanoizi în două luni.

