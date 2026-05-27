cursdeguvernare

Newsletter
Contact
miercuri

27 mai, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

Președintele Vucic, după semnarea unor acorduri pentru investiții chinezești de aproape 1 mld. euro: Serbia va începe va produce roboți umanoizi

Rss
De Iulian Soare

27 mai, 2026

Preşedintele Aleksandar Vucic a anunţat miercuri la Jiaxing, în China, că Serbia va începe producţia de roboţi umanoizi, în luna iulie.

Declarația a fost făcută în cea de-a patra zi a vizitei președintelui sârb în China, o vizită în care acesta a semnat acorduri în valoare de 953 de milioane de euro pentru noi investiţii în Serbia, agenția de știri Tanjug, citată de Agerpres.

Investiţiile vor fi implementate în diferite oraşe: Nis, Novi Sad, Zrenjanin, Sabac, Cuprija şi Indjija.

„Cred că, în perioada următoare, vom vorbi chiar de un număr mai mare de investitori. Până acum, avut avut 18 întâlniri cu oameni de afaceri şi vor fi încă cinci mâine, ceea ce reprezintă 23 în total, şi toată lumea vrea să vină în Serbia şi să investească în ţara noastră, în special după cuvintele prieteneşti ale preşedintelui Xi (Jinping). Dar nu e vorba doar de investiţii obişnuite, este vorba de ceva cu adevărat important”, le-a spus Vucic jurnaliştilor, după o vizită la fabricantul de piese autor Minth.

Roboţii vor fi fabricaţi în trei stadii în Serbia, iar în iulie va demara primul, între 10 și 20 iulie – asamblarea.

Al doilea stadiu are legătură cu aşa-numitele fabrici de date sau fabrici de antrenament pentru roboţi.

Vucic a mai spus că stadiul al treilea implică utilizarea inteligenţei artificiale, ceea ce va face ca Serbia să devină ţară de prim-plan în domeniu, întrucât va produce primii roboţi umanoizi în două luni.

(Citește și: CES 2026: Roboții humanoizi devin o prezență obișnuită – asiaticii domină piața – cu ce au venit marile companii globale)

****



Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , , ,

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Cristian Grosu / Noua tranziție istorică (geo)economică a României și mizele ei (geo)politice. Războiul din subteranele României și 2 PS-uri

OPINII & EDITORIAL
În aceste zile din primăvara lui 2026, se desfășoară, chiar

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți