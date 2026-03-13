Serbia deține rachete de croazieră supersonice chinezești – Declarația președintelui Vucic, după fotografiile apărute în mediul online

Președintele sârb Aleksandar Vucic a recunoscut, joi seară, că țara sa deține rachete de croazieră sol-sol supersonice chinezești, după ce fotografii cu aceste arme montate pe avioane de vânătoare sârbe au apărut în mediul online.

Aceste imagini, care au început să circule la începutul acestei săptămâni pe rețelele sociale și pe blogurile specializate în probleme de apărare, arată ceea ce sunt probabil rachete CM-400AKG, produse de China, montate pe MiG-29, avioane de fabricație rusească.

„Deținem lucruri pe care nu le arătăm”, a declarat Vucic la televiziunea națională sârbă când a fost întrebat despre racetele chinezești „Avem un număr important și vom avea și mai multe ca acestea”, a adăugat el, potrivit Agerpres. Șeful statului a refuzat să ofere mai multe detalii despre aceste arme, subliniind doar că că sunt „extrem de scumpe și „extrem de eficiente”.

Serbia, candidată la aderarea la UE, este una dintre puținele țări din Balcanii de Vest care nu este membră NATO și a investit masiv în apărarea sa pentru a-și păstra neutralitatea.

Cea mai recentă achiziție cunoscută este cea a 12 avioane de vânătoare Rafale, fabricate în Franța, o comandă în valoare totală de 2,7 miliarde de euro. Serbia menține, de asemenea, legături strânse cu Rusia, de la care a achiziționat deja arme.

Într-o regiune sfâșiată de războiul din anii 1990, imaginile avionului sârb echipat cu noile rachete au stârnit reacții în celelalte state provenite din fosta Iugoslavie.

Premierul croat Andrej Plenkovic a anunțat că va alerta NATO, din care țara sa face parte, despre „acest tip de armament, nou în arsenalul armatei sârbe”.

Vucic vorbește de un posibil atac asupra țării sale

Aleksandar Vucic a afirmat joi că Serbia monitorizează cu atenție cooperarea militară dintre Croația, Albania și Kosovo, pregătindu-se pentru un posibil atac.

„Ei așteaptă un moment favorabil. Noi ne pregătim pentru atacul lor”, a spus liderul de la Belgrad într-un interviu pentru radioteleviziunea sârbă RTS.

Potrivit Anadolu, Vucic se referea la o declarație trilaterală de cooperare în domeniul apărării semnată de Croația, Albania și Kosovo la Tirana, la 18 martie 2025, pentru întărirea colaborării în domeniul securității și pentru interoperabilitatea forțelor armate.

Președintele a menționat, referitor la capacitățile defensive ale Serbiei, că forțele armate dețin rachete hipersonice aer-sol din China, cu rază de acțiune de până la 400 de km, pe care le-a caracterizat ca sistemele de armament cele mai avansate.

