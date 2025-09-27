Serbia a arestat persoane care ar fi instruit cetăţeni români şi moldoveni pentru provoca revolte în ziua alegerilor din R. Moldova

Poliţia sârbă a arestat două persoane suspectate că au organizat în Serbia instruirea unor cetăţeni români şi moldoveni pentru a opune rezistenţă fizică mai eficientă faţă de poliţişti în cazul unor revolte în ziua alegerilor din Republica Moldova, programate duminică.

Una dintre persoanele arestate, indentificată cu iniţialele L.P., este suspectată de organizarea de antrenamente într-o unitate de ospitalitate din apropierea oraşului Lojniţa, din vestul Serbiei, iar o altă persoană, identificată cu iniţialele S.S., l-ar fi ajutat, a transmis Ministerul de Interne de la Belgrad.

Antrenamentele ar fi fost organizate în perioada 16 iulie – 12 septembrie pentru 150-170 de cetăţeni moldoveni şi români. Cei arestaţi sunt suspectaţi de comiterea infracţiunii de organizare a participării la un conflict armat într-o ţară străină, scrie news.ro.

În timpul percheziţiilor, poliţia a confiscat laptopuri, telefoane mobile şi dispozitive pentru detectarea şi monitorizarea frecvenţelor radio. La domiciliul lui S.S. a fost găsită şi o armă, astfel că acesta este acuzat şi de deţinere neautorizată de armă.

Ministerul Justiţiei din Serbia va solicita acum informaţii şi probe din partea Moldovei pentru a sprijini procedurile, arată comunicatul de presă al Ministerului de Interne.

La începutul acestei săptămâni, liderii politici de la Chişinău au avut reacţii divergente după ce forţele de securitate au anunţat că au destructurat o reţea extinsă care ar fi fost instruită în Serbia de agenţi ruşi pentru a perturba alegerile generale de duminică.

Procurorii moldoveni au lansat luni una dintre cele mai ample operaţiuni de securitate din ultimii ani, cu 250 de raiduri care au vizat această reţea ce ar fi primit instrucţie în Serbia sub supravegherea serviciilor speciale ruse. În urma raidurilor, 74 de persoane au fost reţinute, a declarat într-un comunicat Parchetul pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cazuri Speciale din Moldova.

Într-un discurs fără precedent adresat naţiunii, preşedinta pro-UE a Moldovei, Maia Sandu, a avertizat săptămâna aceasta că suveranitatea şi integritatea ţării sunt „în pericol grav şi imediat”, acuzând Kremlinul că încearcă „să destabilizeze Moldova şi să răspândească violenţa şi frica”.

În octombrie 2024, când au avut loc alegerile prezidenţiale în Moldova, oficialii moldoveni au declarat că zeci de persoane din Moldova au fost instruite în tehnici de destabilizare în tabere din Bosnia-Herţegovina şi Serbia. O sursă din domeniul securităţii a declarat pentru Balkan Insight că „tineri cu vârste cuprinse între 20 şi 45 de ani au fost recrutaţi şi instruiţi” pentru a crea diversiuni, a lupta împotriva forţelor de ordine şi chiar a opera drone de pe care puteau fi aruncate materiale explozive.

