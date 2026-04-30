Sentimentul economic – scădere a 12-a lună la rând în toată Europa, prăbușire în România. Încrederea consumatorilor români la cel mai mic nivel de după iulie 2011

Indicatorul Sentimentului Economic (ESI), calculat de Comisia Europeană, a scăzut în aprilie la 91,1 de la 91,9 în martie, pierderea de încredere manifestându-se pe trei componente din cinci. Aprilie 2026 este a 12-a lună de contracție pentru ESI.

Întărirea sentimentului pesimist la nivel european, a fost probabil provocată de tensiunile politice interne. ESI a scăzut semnificativ atât în UE, ajungând la 93,5 în aprilie de la 96,4 în martie. În zona euro ESI a scăzut la 93 de la 96,2 în luna precedentă.

Gradul de încredere în rândul industria prelucrătore românească s-a deteriorat în aprilie la -3,3 de la -3 în martie. Contracția se datorează unor așteptări mai reduse pentru producția industrială și nivelul ridicat al stocurilor. Gradul de utilizare a capacităților de producție în al doilea trimestru din 2026 a scăzut la 66,5% de la 69,7% în T1/2026.

Moralul în sectorul prestatorilor de servicii s-a îmbunătățit ușor în aprilie la -1,5, de la -2 în martie, managerii raportând o situație economică anterioară mai bună și o cerere anterioară mai bună, ceea ce a compensat cererea așteptată mai slabă.

Cea mai gravă deteriorare s-a consemnat pentru încrederea consumatorilor, care s-a prăbușit la -35,1 de la -32,2 anterior, reprezentând a cincea lună consecutivă sub nivelul minim din 2020, din perioada pandemiei, fiind minimumul de după 2011. Așteptările privind situația financiară viitoare, situația economică viitoare și evaluarea situației financiare anterioare au scăzut în aprilie față de martie. Intențiile majore de cumpărare viitoare au fost singura componentă care s-a îmbunătățit în această lună.

Sentimentul în comerțul cu amănuntul s-a îmbunătățit la -3,3 în aprilie, de la -4,3 în martie. Managerii au raportat o activitate comercială anterioară mai mare și niveluri mai scăzute ale stocurilor, ceea ce a compensat așteptările mai sumbre privind activitatea comercială viitoare.

Încrederea în construcții a scăzut în aprilie, la -13,0, de la -12,4 anterior. Nivelul registrului de comenzi a crescut marginal, în timp ce ocuparea forței de muncă așteptată a scăzut în această lună.

Așteptările privind prețurile de vânzare au crescut în toate sectoarele, cu excepția celui de comerț cu amănuntul. Așteptările privind inflația consumatorilor au crescut la cel mai înalt nivel din ultimele șapte luni.

Așteptările privind ocuparea forței de muncă au crescut la 98,1 în aprilie, față de 97,6 în martie, când au atins cea mai mică valoare din noiembrie 2020. Managerii din industria prelucrătoare și construcții au raportat intenții de angajare mai mici, în timp ce participanții la panel din servicii și comerț cu amănuntul au raportat perspective de angajare mai mari.

Temerile privind șomajul în următoarele douăsprezece luni în rândul consumatorilor au crescut în aprilie, atingând cel mai ridicat nivel de la carantina cauzată de Covid din mai 2020.

***