Sentimentul economic a scăzut ușor în septembrie, dar economia a accelerat ușor în T3 față de T2

Indicatorul sentimentului economic (ESI) calculat de Comisia Europeană a scăzut în România pentru luna septembrie la 92,2, de la 92,6 în august. Sentimentul economic mai slab din industrie și servicii a contrabalansat și chiar a avut un impact negativ mai puternic decât ușoara îmbunătățire a încrederii consumatorilor, precum și încrederea mai ridicată din comerțul cu amănuntul și construcții. ESI a rămas sub media pe termen lung (17 luni consecutive). De asemenea, indicele sentimentului economic la nivelul UE, cât și indicatorul pentru zona euro au scăzut în această lună.

„Pentru trimestrul al treilea din acest an, ESI mediu în România a fost de 92,5 în creștere față de 91% în T2/2026. Acest lucru indică o îmbunătățire (modestă) a dinamicii creșterii de la un trimestru la altul în T3/2026 și susține opinia noastră conform căreia activitatea economică va fi probabil mai intensă în a doua jumătate a anului decât în primul semestru. În continuare anticipăm o recesiune în 2026, cu o contracție a PIB-ului de 0,7%, urmată de un avans economic de 2,2% în 2027, aproape de potențialul creșterii PIB”, scriu analiștii de la BCR Bank.

Încrederea în industria prelucrătoare s-a deteriorat, ajungând la -3,0 în septembrie față de -2,6 în august, întrucât așteptările sunt mai pesimiste în legătură cu producția din fabrici au contrabalansat și au depășit efectul pozitiv al reducerii stocurilor de produse finite, în timp ce nivelul portofoliului de comenzi.

așteptările mai pesimiste privind producția au contrabalansat și au depășit efectul stocurilor mai reduse, în timp ce nivelul portofoliului de comenzi a rămas neschimbat.

Sentimentul în sectorul serviciilor a scăzut la -3,0 în septembrie, de la -1,9 în august. Managerii au raportat o evaluare mai nefavorabilă a situației recente a afacerilor, o cerere din perioada anterioară marginal mai bună și așteptări semnificativ mai slabe privind cererea viitoare.

Încrederea consumatorilor s-a îmbunătățit ușor, ajungând la -32,5 în septembrie față de -32,6 în august. S-au raportat situații financiare (atât trecute, cât și estimate) mai bune, precum și o situație economică generală mai favorabilă. Cu toate acestea, intențiile de a efectua achiziții importante în următoarele 12 luni au fost mai scăzute.

Sentimentul în comerțul cu amănuntul s-a consolidat, ajungând la 2,7 în septembrie față de 0,6 în august. Managerii au raportat o activitate comercială recentă mai intensă, niveluri mai scăzute ale stocurilor însă estimări mai pesimiste privind vânzările viitoare.

Încrederea în sectorul construcțiilor s-a îmbunătățit în septembrie, ajungând la -9,6 față de -10,5 în august, pe fondul unor evaluări stabile ale portofoliului de comenzi și al unor așteptări mai bune privind ocuparea forței de muncă.

În septembrie estimările privind prețurile de vânzare au crescut ușor în industria prelucrătoare, dar au scăzut în servicii, comerț cu amănuntul și construcții. Așteptările privind inflația au scăzut ușor pe parcursul lunii.

Indicatorul Încrederii privind Ocuparea Forței de Muncă (EEI) a scăzut la 99,9 în septembrie de la 100,8 în august, coborând marginal sub pragul de 100 și, prin urmare, indicând intenții de angajare ușor sub media lor istorică. Managerii din industria prelucrătoare și servicii au raportat așteptări mai slabe privind ocuparea forței de muncă, în timp ce firmele de comerț cu amănuntul și construcții au raportat intenții de angajare mai puternice. Temerile consumatorilor privind șomajul în următoarele 12 luni au crescut față de august.

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