Senatul a votat închiderea operațională și financiară a PNRR

Plenul Senatului a aprobat, miercuri, proiectul de lege privind închiderea operaţională şi financiară a PNRR, documentul urmând să fie trimis Camerei Deputaților, forul decizional.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 91 de voturi „pentru”, 24 „împotrivă” şi şapte abţineri, conform Agerpres.

Conform expunerii de motive, necesitatea reglementării decurge din încheierea, la data de 31 august 2026, a perioadei de implementare a planurilor naţionale de redresare şi rezilienţă, potrivit Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ca urmare a faptului că procesul de închidere a PNRR nu beneficiază de un cadru normativ unitar.

„Proiectul consolidează, într-o structură unitară, dispoziţiile privind termenele de depunere şi de plată a cererilor de transfer, modificarea listelor de proiecte aprobate prin memorandum, preluarea la finanţare a contractelor având ca obiect planurile urbanistice generale, regulile de verificare a costului unitar maxim eligibil în cadrul Investiţiei 1 – Valul Renovării, decontarea cheltuielilor aferente contractelor denunţate sau eliminate de la finanţare în cadrul Componentei 15 – Educaţie, precum şi operaţiunile bugetare determinate de modificarea sursei de finantare a reformelor şi investiţiilor”, se mai explică în document.

România a intrat în etapa finală a PNRR cu un buget actualizat de 20,1 miliarde de euro şi aproximativ 7,57 miliarde de euro care au mai rămas de încasat.

Pentru a primi și aceste ultime sume, până la termenul-limită din 31 august, România trebuie să închidă investiții, să adopte reformele restante și să creeze cadrul administrativ pentru ca proiectele aproape terminate să poată fi recepționate și decontate.

Printre reformele asumate și nerealizate se numără legea salarizării, ceea ce implică pierderea a 770 de milioane de euro.

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