Senatul SUA decretează „Săptămâna Cărbunelui” pe măsura ce agenda combustibililor fosili a administrației Trump prinde viteză

Senatorii republicani au decis să declare „Săptămâna Cărbunelui”, susținând eforturile administrației Trump de a crește producția de cărbune a SUA și pentru a menține în funcțiune termocentralele îmbătrânite, relatează Washington Times. Rezoluția coincide cu noile direcții ale executivului de la Washington, inclusiv cu directivele emise în aprilie pentru stimularea producției și conservarea capacității de bază, după cum se subliniază în ordinul executiv al Casei Albe.

„Votăm o rezoluție pentru a face din această săptămână «Săptămâna Cărbunelui», pentru că nu trebuie să uităm niciodată industria care alimentează America și susține familiile din statul Wyoming cu locuri de muncă de muncă bine plătite”, a declarat senatoarea Cyntia Lummis, una dintre inițiatoarele rezoluției. „Ani de zile, administrațiile Biden și Obama au purtat un război continuu împotriva cărbunelui american, distrugând locuri de muncă, subminând existența comunităților noastre și crescând prețurile energiei electrice pentru americanii de rând. Sub administrația pro-energie a președintelui Trump, reacționăm și inversăm această agendă distructivă. Cărbunele din Wyoming reprezintă energie americană fiabilă și nu-mi voi cere scuze pentru că îi celebrez pe minerii care o furnizează”, a încheiat senatoarea.

Mesajul către mineri și furnizorii de utilități este că sprijinul federal pentru minele de cărbune este în creștere, ca parte a unei agende de securitate energetică centrate pe asigurarea materiilor prime energetice din producția internă.

La sfârșitul lunii septembrie, oficialii guvernamentali au prezentat planurile detaliate pentru concesionarea a 13 milioane acri (5,3 milioane hectare) de teren federal în scopul dezvoltării de exploatări carbonifere și de a direcționa 625 mil. dolari către repunerea în funcțiune și modernizarea centralelor pe bază de cărbune. În același sens, Senatul SUA dorește relaxarea normelor pentru concesiunile din bazinului râului Powder, parte a eforturilor de reglementare mai ample menite să inverseze politicile de restricționare a funcționării termocentralelor.

Pentru a testa piața, Departamentul de Interne și Biroul pentru Administrarea Teritoriului (BLM) au stabilit mai multe licitații competitive în Alabama, Montana și Utah, agenția Reuters menționând succesul licitațiilor viitoare ca un indicator al apetitului industriei. Primele semnale au fost mixte, o zonă din Montana atrăgând o ofertă mai mică de un penny pe tonă, care a fost ulterior respinsă, iar o licitație mare din Wyoming a fost amânată din cauza interesului scăzut, potrivit AP News și Reuters. Chiar și așa, BLM spune că a lansat oferte de leasing reprezentând sute de milioane de tone în acest an și a programat acțiuni suplimentare în Wyoming și în sud-estul SUA, conform comunicatelor transmise presei.

Pentru piețele de energie, necunoscuta pe termen scurt este dacă fondurile cu capital de risc se reorientează spre cărbune pe fondul exploziei pe partea de cerere din partea centrelor de date și a rapoartelor privind fiabilitatea rețelelor de transport a energiei electrice. Însă orice creștere va depinde de contractele de achiziție, costurile pentru conformarea cu nivelul emisiilor și prețul combustibilului livrat centralelor față de gazele naturale și sursele de energie regenerabilă.

