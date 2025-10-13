Senatul dezbate și supune la vot moţiunea AUR împotriva ministrului Economiei

Moţiunea AUR împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă, va fi dezbătută şi votată, luni în plenul Senatului.

Ministrul este acuzat că a transormat ministerul ”în agenţie de plasarea forţei de muncă pentru membrii şi simpatizanţii USR” .

Senatul se reuneşte, luni, de la ora 16.00, pentru a dezbate moţiunea ”Ministrul ”Radu Daniel Miruţă, dovada vie că USR şi PSD-PNL sunt aceeaşi mizerie. Ministerul Economiei, transformat în agenţie de plasarea forţei de muncă pentru membrii şi simpatizanţii USR”.

”Într-un moment de criză economică profundă, în care se iau măsuri de austeritate fără precedent şi sunt promovate creşteri de taxe şi impozite care afectează puternic economia privată, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului este condus de un personaj politic care se imaginează mai mult influencer social media decât ministru efectiv. Atunci când trebuie să acţioneze, asistă pasiv la dezastru, făcându-se părtaş la distrugerea companiilor mici şi mijlocii din România”, arată semnatatii în textul moţiunii.

Potrivit acestora, ”singura preocupare reală a ministrului Radu – Dinel Miruţă este politizarea companiilor de stat prin numirea de membri şi simpatizanţi USR în funcţii cheie”.

”Deşi ni se spune că statul trebuie să dea oameni afară, companiile cu capital de stat angajează pe bandă rulantă la indicaţiile preţioase ale lui Miruţă, lucru care ar trebui să atragă în mod normal atenţia organelor de anchetă, control şi verificare instituţională. De asemenea, deşi la nivel european se discută despre relansarea industriei de apărare, pe acest palier, România funcţionează cu frâna de mână trasă. Legislaţia offset nu funcţionează, iar companiile cu tradiţie sunt politizate şi ineficiente, în condiţiile în care resursa umană calificată se degradează şi se diminuează continuu”, susţin parlamentarii AUR.

Aceştia afirmă că turismul românesc este ținta unei lovituri dure: creşterea cotei de TVA la 21% începând cu 1 ianuarie 2026.

”Asta, în timp ce digitalizarea bate pasul pe loc, iar strategia de implementare a Inteligenţei Artificiale este total blocată. Resursele minerale ale ţării sunt ignorate, deşi exploatarea eficientă a acestora ar putea aduce câştiguri bugetare însemnate”, se mai arată în document.

AUR îl acuză pe Mitiţă de ”lipsă de viziune, incompetenţă managerială, politizarea excesivă şi incapacitatea de a apăra interesele economice şi strategice ale României”.

