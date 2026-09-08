Senatul extinde ancheta privind întâlnirea premierului Bolojan cu președinta CCR – în vizor, și zborurile gratuite ale judecătorului constituțional Deliorga

Plenul Senatului a votat, marţi, cu 106 voturi ”pentru”, un vot împotrivă şi o abţinere, extinderea anchetei comisiei de constituţionalitate care analizează întâlnirea premierului interimar Ilie Bolojan cu preşedintele CCR, Simina Tănăsescu, şi la zborurile gratuite ale unui judecător CCR şi a unor politicieni şi şefi de instituţii.

În condițiile extinderii acestei anchete, termenul pentru depunerea raportului va fi și el prelungit, cu 30 de zile.

Reamintim că plenul Senatului a votat constituirea unei comisii de anchetă, în urma întâlnirii preşedintelui CCR, Simina Tănăsescu, cu premierul interimar Ilie Bolojan, în biroul preşedintelui Senatului.

Comisia pentru Constituţionalitate va analiza împrejurarea în care a avut loc întâlnirea dintre cei doi.

Călătoriile judecătorului constituțional Cristian Deliorga, obiectul extinderii anchetei parlamentare

Extinderea se referă la dezvăluirile din ultimele zile privind câteva zboruri cu avioane private organizate de Camera de Comerț și Industrie a României, la care au participat, gratuit, și câțiva politicieni și doi judecători.

Inspecţia Judiciară a demarat verificări cu privire la prezenţa judecătorului Marius Cătălin Croitoru, preşedintele Tribunalului Constanţa, în avionul privat către Mykonos alături de politicieni şi oameni de afaceri. Prezent a fost și Cristian Deliorga (foto), judecător la CCR din 2019, numit de Senat la propunerea PSD.

”Ca urmare a informaţiilor apărute în spaţiul public privind participarea domnului judecător Marius Cătălin Croitoru, preşedintele Tribunalului Constanţa, la o deplasare cu un avion privat, alături de persoane din mediul politic şi de afaceri, Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu în vederea efectuării verificărilor cu privire la potenţiala încălcare a normelor de conduită prevăzute de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor”, a comunicat, marţi, Inspecţia Judiciară.

Reacţia vine după ce în presă au apărut informaţii despre două zboruri cu avioane private care au transportat, la începutul lui iulie 2026, un judecător constituţional, politicieni şi oameni de afaceri – unii dintre ei cu probleme penale.

Nu doar judecătorul din Constanța s-a aflat printre pasagerii acestor două zboruri, ci și Cristian Deliorga (foto), care este judecător la CCR din 2019, numit de Senat la propunerea PSD. El a fost mai mulți ani procuror în Constanța, apoi judecător. A ocupat diferite poziții în conducerea magistraturii, inclusiv vicepreședinte al CSM.

La începutul lunii iulie 2026 au avut loc două zboruri cu avioane private operate de compania Toyo Aviation: unul spre Nisa (Coasta de Azur, Franța) și unul spre Mykonos (Grecia), conform Pressone.

În ambele zboruri a fost pasager și judecătorul CCR Cristian Deliorga, alături de președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, și de alte persoane din politică, administrație și mediul de afaceri.

Cele 13 persoane de la bordul aeronavei de tip Embraer Legacy 600, care au zburat spre insula grecească Mykonos sunt: Cristian Deliorga, judecător al Curţii Constituţionale, Marius Cătălin Croitoru, preşedintele Tribunalului Constanţa, Petre-Florin Manole, fost ministru al Muncii, Victor Ponta, deputat şi fost prim-ministru, István-Loránt Antal, senator UDMR, Mihai Daraban, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), Ovidiu Ioan Silaghi, secretar general al CCIR şi fost ministru al Transporturilor, Bogdan Stelian Mîndrescu, directorul general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, Gruia Stoica, proprietarul grupului Grampet (condamnat definitiv pentru trafic de influenţă), Gabriel Daraban, fratele lui Mihai Daraban şi director comercial al companiei de stat Oil Terminal, Ion Virgil Lixandru, om de afaceri din Constanţa, fost consilier local şi Florin Cârstocea, om de afaceri din Constanţa.

Mihai Daraban a confirmat direct că zborul spre Mykonos a fost achitat de Camera de Comerț și a spus că ora de zbor are același preț indiferent de numărul de pasageri, motiv pentru care nu li s-ar fi putut emite „bilete” individuale.

Reprezentanții CCIR au prezentat călătoria ca pe o delegație economică / întâlnire de lucru cu parteneri din afara Europei, nu ca pe o vacanță.

Judecătorul CCR Cristian Deliorga a evitat să dea detalii despre cine a plătit și a caracterizat deplasarea ca fiind un „eveniment privat”

că prezența sa în avion nu a avut nicio legătură cu funcția de la Curtea Constituțională.

„Nu a avut nicio legătură cu atribuțiile de serviciu”, a spus judecătorul CCR, citat de Adevărul.

În același context, Deliorga a declarat că nu îl cunoaște pe Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, aflat şi el el în avion şi care, deşi acesta afirmase că judecătorul CCR îi este un vechi prieten.

****