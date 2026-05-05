Senatul a adoptat proiectul privind interzicerea vânzării de active ale statului la companii strategice până în 2027

De Razvan Diaconu

5 mai, 2026

Plenul Senatului a adoptat, în şedinţa de luni, proiectul de lege iniţiat de PSD privind interzicerea vânzării activelor statului la companii strategice de interes naţional până la 31 decembrie 2027. Votul a fost de 71 „pentru”, 29 „împotrivă” şi 11 abţineri.

Potrivit proiectului, se interzice până la sfârșitului anului 2027 înstrăinarea acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, la instituţii de credit, precum şi la orice altă societate la care statul este acţionar, indiferent de cota deţinută.

Sunt prevăzute excepţii pentru companiile, societăţile şi instituţiile de credit care înregistrează pierderi timp de cinci ani consecutiv sau pentru cele aflate în insolvenţă, declarată prin hotărâre judecătorească definitivă. De asemenea, sunt exceptate acţiunile a căror valoare totală, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, nu depăşeşte 5 milioane lei pentru fiecare entitate în parte.


Proiectul prevede şi suspendarea, până la 31 decembrie 2027, a oricăror operaţiuni aflate în curs privind înstrăinarea acţiunilor statului la companii şi societăţi naţionale sau la alte entităţi unde statul este acţionar.

Senatul a adoptat un amendament care precizează că nu este împiedicată majorarea capitalului social prin emisiune de acţiuni, dacă aceasta nu are ca obiect înstrăinarea acţiunilor statului şi se face cu respectarea legislaţiei societare, a pieţei de capital, a dreptului de preferinţă al acţionarilor şi a normelor privind ajutorul de stat. Amendamentul, propus de AUR şi însuşit în plen, este justificat prin necesitatea clarificării faptului că anumite operaţiuni financiare nu reprezintă privatizare şi nu trebuie blocate prin interpretări extinse ale textului.

Proiectul de lege urmează să fie dezbătut de Camera Deputaţilor, care este for decizional.

Iniţiativa a fost depusă pe 20 aprilie, iar iniţiatorul Daniel Zamfir a susţinut anterior că programul de guvernare nu prevede vânzarea de active la companii strategice precum CEC Bank, Portul Constanţa, Compania Aeroporturi, Salrom, Romgaz, Transgaz şi Hidroelectrica.

(Citește și: ”Miza crizei politice de dinainte de rotativa din 2027: Fluviile de miliarde care vor intra în România în următorii ani și care se negociază chiar acum: înzestrarea militară, energia și gazele americane, minerale critice și cireașa Anghel Saligny”)

