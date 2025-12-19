Semnarea acordului Mercosur, amânată pentru ianuarie. Italia a propus amânarea pentru a ”vinde” acordul acasă

Acordul comercial UE-Mercosur nu va mai fi semnat sâmbătă, așa cum era prevăzut, ci va fi amânat până la mijlocul lunii ianuarie, informează Politico, citând surse diplomatice. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut anunțul joi, în cadrul summitului liderilor UE de la Bruxelles, după negocieri intense în ultimele zile.

Șefa Comisiei ar fi transmis că președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a acceptat cererea prim-ministrului italian Giorgia Meloni de a amâna semnarea. Politico scrie, citând doi diplomați europeni, că Meloni ar avea nevoie de timp să își asigure fermierii din țară că nu vor fi afectați de prețurile mici ale cărnii de pasăre și de vită.

Termenul limită inițial era final de decembrie – Acordul ar crea unul din cele mai mari blocuri trans-continentale de liber-schimb

Acordul este extrem de important pentru Europa și pentru repornirea motoarelor de export (în special cel german) în contextul în care exporturile spre SUA scad de mai multe luni din cauza tarifelor administrației Trump, iar cele către China scad pe măsură ce Beijingul devine autosuficient în consum și producție.

Din acest motiv UE încearcă să deschidă noi piețe de desfacere și export și să semneze acorduri de liber-schimb cu Mercosur, India și Indonezia, regiuni și țări cu economii și populații în creștere.

Politico mai arată că schimbarea de ultim moment a lui Meloni a dat peste cap obiectivul de a semna acordul de liber schimb cu țările Mercosur în această săptămână, în Brazilia. Mercosur include Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay, cele mai importante economii la nivel de bloc din America de Sud.

Franța și Italia au cerut garanții suplimentare menite să protejeze fermierii europeni

Potrivit Politico, Meloni i-a cerut liderului brazilian mai mult timp astfel încât să poată obține sprijinul intern în favoarea acordului, care deja e în faza de elaborare de 25 de ani.

Amintim că agricultorii europeni s-au adunat joi la Bruxelles la un protest la adresa acordului de liber schimb, protest care a degenerat în confruntări cu poliția și acte de vandalism.

Pe lângă Italia, Franța și Polonia s-au opus de-a lungul timpului acordului cu Mercosur din motive politice ce țin de posibile pierderi ce vor fi suferite de fermieri, din moment ce țările Mercosur produc bunuri agricole mai ieftine. Franța și-ar fi retras opoziția în ultimele zile după negocieri și schimbări de ultim moment în ce privește prevederile acordului.

