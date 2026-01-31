Semnal important în Orientul Mijlociu: Arabia Saudită și-ar fi schimbat poziția în privința unui atac american asupra Iranului – Regimul de la Teheran, în corzi

Ministrul apărării saudit, prințul Khalid bin Salman (foto stanga), a declarat vineri, într-o întâlnire privată la Washington, că dacă președintele american Donald Trump nu își va pune în aplicare amenințările împotriva Iranului, regimul de la Teheran va ieși întărit, informează Axios.

Aceasta este o schimbare față de discursul public al Arabiei Saudite, care avertiza împotriva escaladării conflictului, și față de profunda îngrijorare exprimată de prințul moștenitor Mohammed bin Salman față de Trump în urmă cu trei săptămâni. Avertisementul său a fost unul dintre motivele pentru care liderul de la Casa Albă a decis să amâne atacul.

Khalid bin Salman, fratele mai mic și cel mai apropiat confident al prințului moștenitor, se afla în vizită la Washington pentru întâlniri privind Iranul, în contextul în care regiunea se pregătește pentru o acțiune militară a SUA, iar Teheranul a promis că răspunsul său va fi „fără precedent” ca amploare.

Ministrul saudit s-a întâlnit cu secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth, trimisul Casei Albe Steve Witkoff și cu șeful Statului Major, generalul Dan Caine. Conform unei surse bine informate, discuțiile s-au concentrat în principal pe posibilitatea unui atac american asupra Iranului.

Khalid bin Salman a fost mai puțin rezervat într-o întâlnire de o oră vineri cu aproximativ 15 experți din think tank-uri din Orientul Mijlociu și reprezentanți ai unor organizații evreiești.

Potrivit surselor Axios, el a spus că Trump va trebui să ia măsuri militare după ce a amenințat cu asta timp de săptămâni, dar va trebui să încerce și să atenueze riscurile unei escaladări regionale. „În acest moment, dacă acest lucru nu se întâmplă, regimul va deveni și mai îndrăzneț”, a spus oficialul saudit, potrivit surselor prezente în sală.

Donald Trump a ordonat o consolidare masivă a prezenței militare americane în Golf, deși oficialii de la Casa Albă insistă că el nu a luat o decizie finală și că este încă dispus să exploreze calea diplomatică.

În acest moment, nu există negocieri directe serioase între SUA și Iran. Oficialii americani spun că Teheranul nu pare interesat de un acord bazat pe condițiile maximaliste ale SUA.

„Iranul dorește întotdeauna să încheie un acord. Dar problema este ce fel de acord dorește să încheie. Ce fel de acord dorește Iranul să încheie și ce fel de acord acceptă SUA? Este o întrebare foarte bună, iar în acest moment nu vedem cum s-ar putea ajunge la un acord”, a declarat un oficial din Golf.

Donald Trump: „Avem o flotă extrem de puternică în această regiune”

Întrebat vineri, în Biroul Oval, dacă intenționează să reediteze în Iran planul aplicat în Venezuela, unde Statele Unite l-au capturat într-o operațiune de comando pe președintele Nicolas Maduro și au preluat controlul asupra petrolului, Trump a refuzat să vorbească despre planurile sale militare.

„Nu vreau să vorbesc despre nimic ce are legătură cu planurile mele militare. Dar avem o flotă extrem de puternică în această regiune”, chiar mai mare decât cea din apropierea Venezuela, a spus Trump.

El declarase joi că speră să nu fie nevoit să atace Iranul, care este presat de SUA să accepte un acord de neutralizare a programelor sale nuclear și de rachete balistice de care se teme Israelul.

Campania de bombardamente israeliene din iunie anul trecut, în care s-a implicat și Washingtonul cu un atac cu bombe penetrante asupra instalațiilor nucleare subterane, pare să nu fi reușit eliminarea completă a programului nuclear iranian și nici a stocului de uraniu îmbogățit, ce ar fi fost pus la adăpost de autoritățile iraniene.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a susținut vineri că în acest stadiu nu este planificată nicio întâlnire pentru negocieri cu SUA, menționând însă că „dacă negocierile sunt juste și echitabile, Republica Islamică Iran este pregătită să participe”. Dar capacitățile de apărare și rachetele Iranului „nu vor face niciodată obiectul negocierilor”, a adăugat el.

