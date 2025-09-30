Semnal important al celor 27 de state UE pentru R. Moldova: „Suntem pregătiți să avansăm cu negocierile de aderare”

„Suntem pregătiți să parcurgem următoarele etape ale procesului de aderare, în conformitate cu abordarea bazată pe merite, și să avansăm, în continuare, cu negocierile de aderare”, se arată într-un mesaj transmis, în numele celor 27 de state membre UE, de șefa diplomației europene Kaja Kallas (foto stânga).

Mesajul vine la o zi după ce președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a venit luni, în fața presei naționale și internaționale, cu un mesaj ferm: Chișinăul este gata să deschidă primele capitole de negociere cu Bruxelles-ul fără să mai aștepte Ucraina și ia în calcul inclusiv aderarea la UE fără Transnistria, într-o primă fază.

„Viitorul Republicii Moldova și al cetățenilor săi este în Uniunea Europeană. Felicităm Republica Moldova pentru calitatea și ritmul rapid al reformelor sale legate de aderare și salutăm progresele semnificative realizate până în prezent”, se arată în mesajul lui Kallas.

„UE așteaptă cu interes să colaboreze îndeaproape cu noul Parlament și cu viitorul guvern pentru a promova aderarea la UE și punerea în aplicare a agendei de reformă, precum și pentru a spori reziliența și creșterea economică a țării”, adaugă Kaja Kallas.

Pe de altă parte, șefa diplomației UE a condamnat „atacurile hibride neîncetate ale Rusiei și ale reprezentanților săi, care vizează subminarea statului de drept și a procesului democratic în Republica Moldova”. Ea a avut un mesaj și pentru instituțiile de la Chișinău: „UE felicită instituțiile relevante ale Republicii Moldova pentru eforturile depuse în vederea asigurării integrității alegerilor, în ciuda manipulării și presiunilor externe susținute.

Decuplarea de Ucraina, sugerată de Maia Sandu

Scenariul decuplării Republicii Moldova de Ucraina, care nu poate începe negocierile de aderare la UE din cauza opoziției Ungariei, este discutat de luni bune atât la Chișinău, cât și la Bruxelles și în alte capitale europene.

Întrebată de o jurnalistă de la Deutsche Welle dacă are încredere că UE, care a mai ținut blocate state candidate în drumul spre aderare, își va respecta „partea sa de înțelegere”, Maia Sandu a repetat, luni, ca ea crede „în meritocrație”.

„Înțeleg că situația geopolitică se poate schimba și că, uneori, acest lucru poate deveni un impediment, dar noi vom continua să muncim foarte mult” pentru aderare, a spus președinta Sandu, referindu-se la războiul din Ucraina. În acest context, Maia Sandu a insistat că are semnale pozitive de la Bruxelles în privința pașilor făcuți până acum pe drumul spre aderare la UE, adăugând: „Vom face tot posibilul pentru a nu rata această oportunitate”.

