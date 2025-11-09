cursdeguvernare

Newsletter
Contact
duminică

9 noiembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Semnal de la Moscova / Serghei Lavrov – pregătit pentru o întrevedere cu Marco Rubio: „Înțelegem nevoia unei comunicări regulate”. Rusia nu renunță însă la condițiile sale pentru încetarea focului în Ucraina

Rss
De Iulian Soare

9 noiembrie, 2025

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov s-a declarat pregătit duminică să aibă o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio, precizând însă că Moscova nu-și va abandona condițiile de bază pentru încheierea războiului din Ucraina.

Eforturile președintelui american Donald Trump de a media încheierea războiului din Ucraina, cel mai sângeros conflict din Europa de după Al Doilea Război Mondial, au eșuat până acum, iar luna trecută a anulat brusc un summit planificat cu președintele Vladimir Putin la Budapesta, scrie Agerpres.

Kremlinul a respins vineri știrile din mass-media occidentală conform cărora Lavrov a căzut în dizgrația lui Putin atunci când planurile summitului au eșuat după ce ministerul lui Lavrov a trimis un mesaj care indica faptul că Moscova nu era pregătită să cedeze cerințelor sale privind Ucraina.


„Secretarul de stat Marco Rubio și cu mine înțelegem nevoia unei comunicări regulate”, a declarat Lavrov, ministrul de externe al lui Putin din 2004, pentru agenția rusă de știri de stat RIA Novosti. „Este important pentru discutarea problemei ucrainene și promovarea agendei bilaterale. De aceea comunicăm telefonic și suntem pregătiți să organizăm întâlniri față în față atunci când este necesar”, a mai spus Lavrov.

La aproape patru ani de când Putin a trimis mii de soldați în Ucraina, forțele rusești avansează și controlează aproximativ 19% din Ucraina – un teritoriu despre care Moscova spune acum că face parte din punct de vedere legal din Rusia, deși Ucraina și puterile vest-europene afirmă că nu vor accepta niciodată oficial acest lucru.

Lavrov a spus că înțelegerile la care au ajuns Putin și Trump la summitul lor din 15 august, desfășurat la o bază militară din Anchorage, în Alaska, s-au bazat pe cerințele lui Putin din iunie 2024 și pe ideile trimisului lui Trump, Steve Witkoff.

Putin și-a prezentat condițiile principale în iunie 2024, cerând Kievului să renunțe la planurile sale de a se alătura alianței militare NATO conduse de SUA și să retragă trupele din toate cele patru provincii pe care Moscova le revendică drept parte a Rusiei: Donețk și Lugansk în estul Ucrainei – care alcătuiesc Donbasul -, plus Herson și Zaporijie în sud.

Rusia controlează în prezent Crimeea, pe care a anexat-o în 2014, aproape tot Lugansk, aproximativ 80% din Donețk, 75% din Herson și Zaporijie, precum și fâșii din regiunile Harkov, Sumî, Mikolaiv/Nikolaev și Dnipropetrovsk.


Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a admis că unele teritorii ocupate de Rusia ar putea fi recunoscute ca fiind ocupate temporar de facto, dar a exclus orice recunoaștere de jure. El spune că nu are mandatul de a ceda teritoriu și că orice retragere ar expune atât Ucraina, cât și aliații săi europeni la noi atacuri rusești.

„Așteptăm acum confirmarea din partea Statelor Unite că acordurile de la Anchorage rămân în vigoare”, a declarat Lavrov.

El a adăugat, în contextul SUA, că „nimeni nu pune la îndoială integritatea teritorială a Rusiei și alegerea locuitorilor din Crimeea, Donbas și Novorossia de a se reuni cu patria lor istorică”.

Novorossia este un substantiv folosit de ruși pentru o fâșie din sud-estul Ucrainei, care a devenit parte a imperiului țarist în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. Este, de asemenea, numele unei mișcări pro-ruse de a reafirma controlul rusesc asupra teritoriului.

Întrebat despre planurile europene de a utiliza cea mai mare parte a activelor suverane rusești în valoare de 210 miliarde de euro, înghețate în prezent în Europa, pentru a finanța Ucraina, Lavrov a spus că nu există nicio modalitate legală de a lua activele și că Rusia va riposta dacă acestea ar fi confiscate.


El a spus că Statele Unite au informat Moscova pe canale diplomatice că revizuiesc propunerea lui Putin de a menține limitările prevăzute în Noul Tratat de Reducere a Armelor Strategice (Noul START) după expirarea sa programată în februarie 2026.

(Citește și: Estimările The Economist: Cât va trebui să cheltuiască Europa pentru a-l opri pe Putin și a salva Ucraina)

***

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Franța și Germania intră în piața producției de arme în Ucraina

167 mld. $ -Cheltuielile Rusiei cu războiul din Ucraina

Rheinmetall trimite în Ucraina un nou sistem de drone

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți