Ministrul rus de externe Serghei Lavrov s-a declarat pregătit duminică să aibă o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio, precizând însă că Moscova nu-și va abandona condițiile de bază pentru încheierea războiului din Ucraina.

Eforturile președintelui american Donald Trump de a media încheierea războiului din Ucraina, cel mai sângeros conflict din Europa de după Al Doilea Război Mondial, au eșuat până acum, iar luna trecută a anulat brusc un summit planificat cu președintele Vladimir Putin la Budapesta, scrie Agerpres.

Kremlinul a respins vineri știrile din mass-media occidentală conform cărora Lavrov a căzut în dizgrația lui Putin atunci când planurile summitului au eșuat după ce ministerul lui Lavrov a trimis un mesaj care indica faptul că Moscova nu era pregătită să cedeze cerințelor sale privind Ucraina.

„Secretarul de stat Marco Rubio și cu mine înțelegem nevoia unei comunicări regulate”, a declarat Lavrov, ministrul de externe al lui Putin din 2004, pentru agenția rusă de știri de stat RIA Novosti. „Este important pentru discutarea problemei ucrainene și promovarea agendei bilaterale. De aceea comunicăm telefonic și suntem pregătiți să organizăm întâlniri față în față atunci când este necesar”, a mai spus Lavrov.

La aproape patru ani de când Putin a trimis mii de soldați în Ucraina, forțele rusești avansează și controlează aproximativ 19% din Ucraina – un teritoriu despre care Moscova spune acum că face parte din punct de vedere legal din Rusia, deși Ucraina și puterile vest-europene afirmă că nu vor accepta niciodată oficial acest lucru.

Lavrov a spus că înțelegerile la care au ajuns Putin și Trump la summitul lor din 15 august, desfășurat la o bază militară din Anchorage, în Alaska, s-au bazat pe cerințele lui Putin din iunie 2024 și pe ideile trimisului lui Trump, Steve Witkoff.

Putin și-a prezentat condițiile principale în iunie 2024, cerând Kievului să renunțe la planurile sale de a se alătura alianței militare NATO conduse de SUA și să retragă trupele din toate cele patru provincii pe care Moscova le revendică drept parte a Rusiei: Donețk și Lugansk în estul Ucrainei – care alcătuiesc Donbasul -, plus Herson și Zaporijie în sud.

Rusia controlează în prezent Crimeea, pe care a anexat-o în 2014, aproape tot Lugansk, aproximativ 80% din Donețk, 75% din Herson și Zaporijie, precum și fâșii din regiunile Harkov, Sumî, Mikolaiv/Nikolaev și Dnipropetrovsk.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a admis că unele teritorii ocupate de Rusia ar putea fi recunoscute ca fiind ocupate temporar de facto, dar a exclus orice recunoaștere de jure. El spune că nu are mandatul de a ceda teritoriu și că orice retragere ar expune atât Ucraina, cât și aliații săi europeni la noi atacuri rusești.

„Așteptăm acum confirmarea din partea Statelor Unite că acordurile de la Anchorage rămân în vigoare”, a declarat Lavrov.

El a adăugat, în contextul SUA, că „nimeni nu pune la îndoială integritatea teritorială a Rusiei și alegerea locuitorilor din Crimeea, Donbas și Novorossia de a se reuni cu patria lor istorică”.

Novorossia este un substantiv folosit de ruși pentru o fâșie din sud-estul Ucrainei, care a devenit parte a imperiului țarist în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. Este, de asemenea, numele unei mișcări pro-ruse de a reafirma controlul rusesc asupra teritoriului.

Întrebat despre planurile europene de a utiliza cea mai mare parte a activelor suverane rusești în valoare de 210 miliarde de euro, înghețate în prezent în Europa, pentru a finanța Ucraina, Lavrov a spus că nu există nicio modalitate legală de a lua activele și că Rusia va riposta dacă acestea ar fi confiscate.

El a spus că Statele Unite au informat Moscova pe canale diplomatice că revizuiesc propunerea lui Putin de a menține limitările prevăzute în Noul Tratat de Reducere a Armelor Strategice (Noul START) după expirarea sa programată în februarie 2026.

