O oțelărie din Germania, deținută de grupul italian Feralpi, este obligată să oprească producția periodic, în intervalele când costurile cu energia cresc atât de mult încât producția devine neprofitabilă, cu toate că deține suficiente comenzi care trebuie onorate, transmite Bloomberg.

Această situație, care nu este deloc singulară, demonstrează că Europa se confruntă cu o nouă criză energetică care se resimte deja pe piețele angro. Contractele pentru energie electrică cu livrare la trei luni se tranzacționează în prezent la un preț de 200 euro/MWh, aproape dublu față de iarna trecută. Și prețurile nu vor scădea, din cauza limitării aprovizionării cu gaze naturale.

Consecințele se resimt dincolo de oțelăria din Germania. Costurile ridicate ale energiei electrice amenință producția industrială din întreaga Europă, riscă să amplifice presiunile inflaționiste și se vor reflecta în facturile pe care le achită gospodăriile populației.

De asemenea, costurile energetice erodează competitivitatea regiunii și pune la încercare o economie care până în prezent s-a dovedit surprinzător de rezistentă la cel mai recent șoc energetic.

„Actuala creștere a prețurilor este mult mai abruptă decât cea pe care am observat-o începând din vară, iar acest lucru ne creează dificultăți enorme”, a declarat Uwe Reinecke, directorul oțelăriei germane deținută de grupul italian Feralpi.

Prețurile gazelor în Europa s-au triplat față de acum un an, din cauză că războiul din Orientul Mijlociu a restrâns oferta la nivel global și a intensificat competiția cu Asia. Acest lucru duce la scumpirea energiei electrice, deoarece centralele pe gaze stabilesc adesea prețul angro al electricității atunci când sursele mai ieftine nu pot produce suficient pentru a satisface cererea. Cu toate acestea, prețurile rămân mult sub maximele atinse în timpul crizei din 2022, când Europa a depus eforturi intense pentru a înlocui gazul rusesc. De data aceasta, îngrijorarea nu vizează atât o posibilă explozie extremă a prețurilor, cât mai degrabă perspectiva menținerii unor costuri ridicate pe parcursul iernii.

Situația s-ar putea agrava considerabil pe măsură ce Europa se scufundă în teritoriul teritoriul temperaturilor negative. Potrivit BB Energy Trading Ltd., într-un scenariu mai pesimist, prețurile contractelor de o lună pentru energie electrică ar putea urca până la 300 de euro/MWh, în cazul în care prețurile gazelor continuă să crească, iar regiunea se va confruntă cu un nou episod de vreme neobișnuit de rece.

E mai rentabil să vinzi energia contractată

Companiile fără o acoperire suficientă prin hedging „riscă să funcționeze în pierdere, forțându-le să ia în considerare cel puțin opriri parțiale ale producției” în această iarnă, a declarat Timothee de Rancourt, care conduce firma franceză de consultanță Royale Energy Solutions. La prețuri extreme, electricitatea poate deveni mai scumpă pentru unele companii industriale decât bunurile pe care le produc folosind această energie.

Companiile care și-au asigurat energie la prețuri mult mai mici vând o parte din această energie înapoi pe piață, în loc să utilizeze electricitatea pentru a menține fabricile în funcțiune, a spus De Rancourt.



Pentru gospodării, costurile angro la energie electrică se resimt de obicei cu întârziere din cauza contractelor pe termen lung la prețuri fixe, a contractelor de hedging încheiate de firmele de utilități, a tarifelor reglementate și a subvențiilor guvernamentale. Însă aceste aranjamente diferă foarte mult în Europa, ceea ce înseamnă că consumatorii vor resimți șocul la viteze diferite.

Metinvest Tubular Iași se închide

Din păcate, lipsa de competitivitate a metalurgiei europene se resimte și în România. Fosta ArcelorMittal Tubular Products, devenită Metinvest Tubular Iași, după ce a fost achiziționată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, a anunțat marți, în mod oficial, că a fost decisă întreruperea activității și trecerea în șomaj a tuturor angajaților.

Metinvest explică că decizia vine pe fondul restricțiilor impuse de regimul de contingente tarifare pentru oțel din UE, al costurilor energetice și al întreruperii aprovizionării cu rulouri laminate la cald din Ucraina din cauza atacurilor rusești.

Un total de 194 de angajaţi sunt vizaţi de o procedură de concediere colectivă ce urmează să fie declanşată, fiind notificate deja Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţelor Muncii şi Inspectoratul Teritorial al Muncii.

Industria europeană de îngrășăminte chimice resimte criza energetică

Europa riscă să piardă o parte semnificativă din capacitatea sa de producție din cauza costurilor ridicate cu gazele naturale și energie. Producția de amoniac, element de bază pentru producția îngrășămintelor azotoase, devine nerentabilă în fața concurenței venite din importuri.

Potrivit Argus (patronatul european al producătorilor de îngrășăminte din UE), o capacitate anuală de producție a amoniacului însumând peste 5 milioane de tone – aproximativ 28% din totalul Europei – a fost oprită, estimările sugerând că cifra reală ar putea fi mai aproape de 35%. În luna septembrie, importurile de amoniac au atins cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, generând îngrijorări în rândul liderilor din industrie cu privire la vulnerabilitatea Europei în fața unor eventuale perturbări ale lanțurilor de aprovizionare externe.

Costurile de producție s-au dublat

În condițiile în care Regatul Unit și-a închis complet capacitățile de producție interne, iar companii importante, precum Yara, își reduc volumul producției, presiunea asupra producătorilor europeni de îngrășăminte se intensifică. Prețurile la gazele naturale au crescut vertiginos de la declanșarea conflictului din Ucraina, dublând costurile de producție până la 1.096 de dolari pe tonă. Prin comparație, amoniacul importat costă aproximativ 760 de dolari pe tonă, provenind în principal din țările nord-africane și din Statele Unite.

Liderii din industrie avertizează că menținerea unor costuri ridicate la energie ar putea duce la închiderea fabricilor și la relocarea producției în afara Europei, subminând astfel baza industrială a continentului și sporind dependența de importuri. Infrastructura logistică existentă este insuficientă pentru a susține transportul de îngrășăminte la scară largă, ceea ce face ca o dependență totală de importuri să fie imposibilă.

Iar prețurile gazelor continuă să crească

Prețurile de referință pentru gazele naturale în Europa au crescut marți, pentru a patra sesiune consecutivă, pe fondul unui val de frig care va grăbi, cel mai probabil, extragerile din gazele itle Transfer Facility (TTF) – punctul de referință pentru tranzacționarea gazelor în Europa – a depășit 90,50 euro/MWh (98,77 dolari), înrfegistrând încă de la primele ore ale zilei un avans de 1% față de închiderea de luni.

Luni, la deschiderea pieței din Amsterdam, prețurile gazelor naturale în Europa au urcat cu peste 8%, după ce modelele meteorologice au indicat o răcire bruscă a vremii pe continent – ​​o regiune care se confruntă deja cu stocuri la niveluri minim-record pentru această perioadă a anului.

Din cauza temperaturilor specifice iernii, instalate prematur în cea mai mare parte a Europei, se preconizează că stocurile de gaze vor scădea într-un ritm accelerat în următoarele două săptămâni, lăsând volume mai mici în depozite pentru lunile de iarnă, care sunt, de regulă, cele mai reci.

La data de 23 noiembrie, gradul de umplere a depozitelor de gaze din UE era de doar 68,9%, comparativ cu o medie pe ultimii cinci ani de 89% și cu aproximativ 82% în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor furnizate de Gas Infrastructure Europe (GIE).

Înainte de începerea sezonului de încălzire, gradul maxim de umplere a depozitelor de gaze din Europa a fost de doar aproximativ 76%.

Conform datelor GIE, extragerile nete din depozitele de gaze au început la jumătatea lunii octombrie și s-au accelerat spre începutul lunii noiembrie, încetinind ulterior în ultimele două săptămâni. Cu toate acestea, ritmul extragerilor a crescut din nou în acest weekend și este de așteptat să rămână ridicat cel puțin până la sfârșitul lunii.

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