Semnal de alarmă în economie – creșterea productivității decelerează puternic – crește decalajul față de media UE

Creșterea anuală a productivității muncii, exprimată ca valoare adăugată pe ora de muncă lucrată în România a fost în ultimii 10 ani mai mare decât media UE, cu excepția anului 2024. În 2024 productivitatea a scăzut însă în România cu -2,9% comparativ cu anul precedent, în timp ce în UE a crescut în medie cu 0,2%.

Conform datelor Eurostat, pe o perioadă mai lungă, se constată o încetinire accentuată a creșterii productivității muncii în România. Astfel, în perioada preaderare 1999 – 2008, creșterea productivității anuale în România a fost în medie de 8%.

Între 2009 și 2019, avansul anual al productivității a fost în medie de 4,2%. Însă în perioada 2020 – 2024, creșterea medie anuală a productivității a scăzut la doar 1,4%.

PIB/ora lucrată pe regiuni UE (%)

În România persistă diferențe semnificative între cele șapte regiuni de dezvoltare din punct de vedere al productivității.

Conform analizei efectuate de banca spaniolă Caixa, România se încadrează cu 3 regiuni de dezvoltare între ultimele 25 de regiuni UE din punct de vedere a productivității orare a muncii: Sud-Vest, Nord-Est și Sud-Est, care se situează sub 40% comparativ cu cele mai dezvoltate regiuni din UE și SUA.

România este în grupul țărilor UE cu productivitatea sub 75% din media UE

Cu datele Eurostat, distribuția geografică arată o concentrare a teritoriilor cu productivitate mai mare în zonele centrale și nordice ale UE, în timp ce cele mai mici valori sunt înregistrate în țările din est și sud. Mai exact, printre regiunile în care PIB-ul pe oră lucrată este cu cel puțin 25% mai mare decât media UE, se regăsesc majoritar regiuni din Irlanda, Danemarca, Germania, Belgia, Franța și Austria. În schimb, printre cele cu o productivitate cu mai mult de 25% sub medie, găsim o majoritate de teritorii în Bulgaria, România, Grecia, Polonia, Portugalia, Croația, Ungaria și republicile baltice.

Totuși, România reușise ca în 2023 să se apropie, sau chiar să depășească unele țări din Europa Centrală și de Est.

În termeni nominali, productivitatea exprimată în dolari pe ora lucrată, în 2023, România depășise Polonia, cu 47,1 USD/oră, față de 46,7 însă cu o scădere de 2,9% în 2024, s-a ajuns la 45,3 USD comparativ cu 49 USD în Polonia, unde productivitatea a crescut cu 4,9%.

Productivitatea scade în UE, comparativ cu SUA și OCDE

Productivitatea medie în UE a avut o evoluție asemănătoare. Astfel, creșterea PIB-ului real pe oră lucrată în UE a înregistrat o încetinire notabilă în ultimii 30 de ani, scăzând de la o medie anuală de 1,7% în perioada 1996-2007 la 0,8% în 2008-2023 și coborând sub 0,5% după pandemie, rezultă din studiul realizat de banca spaniolă CAIXA.

Nici comparația cu alte economii dezvoltate nu avantajează productivitatea europeană. Conform estimărilor OCDE, PIB-ul pe oră lucrată în UE ar fi astăzi echivalent cu 85% din valoarea pentru acest grup de economii, comparativ cu 95% în 1995. Mai mult, a urmat o tendință similară în raport cu țara considerată a fi frontiera tehnologică, SUA, scăzând de la 65% la 55% în aceeași perioadă.

Evoluția productivității în UE în raport cu SUA și OCDE (%)

Unitatea de măsură a productivității muncii folosită pentru măsurarea productivității este valoarea produsului intern brut pe ora de muncă lucrată, considerată o măsură uniformă a capacității de producție (generarea de valoare adăugată) pe unitatea de timp lucrată.

Raportul Draghi subliniază decalajul persistent de productivitate al europenilor față de SUA, avansul lent al productivității în UE și necesitatea de a o stimula în contextul unei populații care îmbătrânește rapid, inclusiv la sustenabilitatea finanțelor publice precum și la menținerea unui nivel minim de relevanță economică în noul scenariu geopolitic global. În calculul productivității orare, la comparațiile între statele UE se ajustează valorile nominale cu puterea de cumpărare din fiecare teritoriu (PPS).

