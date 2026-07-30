Primarul general lansează procedurile pentru selecționarea de manageri profesioniști în toate companiile din subordinea PMB

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, va propune Consiliului General al Municipiului București, la următoarea ședință, demararea procedurilor de organizare a concursurilor pentru recrutarea de membri profesionişti pentru toate consiliile de administraţie ale companiilor municipale.

Procedura poate fi considerată declanșată deja, întrucât PMB a publicat deja scrisorile de aşteptări la care trebuie să răspundă cei care vor participa la concursuri, precum si anunţurile privind consultarea acţionarilor (proceduri legal-birocratice).

„O veste mult aşteptată, de mai mulţi ani… Gata! Profeşionalizăm şi depolitizăm companiile municipale. Pe toate. După 8 ani. Am parcurs mai mulţi paşi administrativi pentru a scoate la concurs, prin procedura transparentă, competitivă, anunţată din timp, toate poziţiile din Consiliile de Administraţie ale companiilor municipale, şi poziţii de management/directori”, a anunțat Ciprian Ciucu pe pagina de Facebook.

„Pe scurt, la şedinţa viitoare voi propune Consiliului General demararea procedurilor pentru organizarea concursurilor pentru recrutarea de membri profesionişti pentru consiliile de administraţie ale companiilor municipale. Aveţi încredere, fac tot ce pot pentru a pune primăria pe picioare, în contextul care mi-a fost dat”, menţionează Ciprian Ciucu.

Companiile municipale au fost înființate începând cu anul 2017, în mandatul Gabrielei Firea, care a numit la conducerea acestora apropiați ai săi.

Din cele peste 20 de companii create atunci, mai funcționează 10, iar majoritatea acestora funcționează pe pierdere.

STB – numiri politice, buget cât cel al municipiului Brașov și datorii de 1,6 miliarde lei

Un exemplu este STB, compania de transport public din Capitală.

Cea mai mare parte din bugetul Capitalei merge pentru subvenţii, spre exemplu către Societatea de Transport Bucureşti (STB), al cărei buget este cât cel al municipiului Braşov, declara în februarie primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu.

Cu toate acestea, primarul Capitalei nu controlează nici măcar un om din Consiliul de Administraţie al companiei, ci totul este condus de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov (ADI-TPBI).

Pe 20 februarie, după ce Ciprian Ciucu a cerut un audit la STB, conducerea companiei a propus un plan de măsuri în 12 paşi pentru redresarea financiară și reducerea datoriilor de 1,6 miliarde de lei, din care 1,4 miliarde sunt restanțe la ANAF.

Printre măsuri, pe care primarul general le-a calificat drept insuficiente, figurează reducerea cu minimum 30% a funcţiilor de conducere şi la jumătate a numărului de directori, reducerea temporară a săptămânii de lucru la patru zile pentru personalul de conducere şi TESA, fără afectarea transportului, stoparea angajărilor şi sistarea promovărilor, plecări voluntare şi reorganizare, actualizarea tarifelor şi reanalizarea politicii de gratuităţi şi eşalonarea datoriilor.

Planul de redresare, care a fost deja aprobat de Consiliul de Administraţie:

1. Reducerea funcţiilor de conducere cu minimum 30 % şi a directorilor cu 50%. Se va face o economie de circa 400.000 lei pe lună;

2. Reducerea temporară a săptămânii de lucru la patru zile pentru anumite categorii de personal, fără afectarea activităţii de transport. Este vorba despre personalul de conducere şi TESA. Sunt exceptaţi şoferii de autobuze, troleibuze, vatmanii, angajaţii din depouri şi autobaze (personalul de întreţinere, maiştri). Impactul financiar este de peste 7,3 de milioane de lei pe lună;

3. Stoparea angajărilor şi menţinerea sistării promovărilor, cu excepţia personalului esenţial pentru exploatare;

4. Diminuarea orelor suplimentare şi a orelor consecutive cu 7%. Impactul financiar: 385.000 de lei pe lună;

5. Programe de plecări voluntare şi reorganizare. Impactul financiar: între 7 şi 8 milioane de lei pe lună;

6. Optimizarea traseelor de acces şi retragere;

7. Actualizarea tarifelor astfel încât să reflecte realităţile economice şi costurile reale ale serviciului public de transport;

8. Creşterea gradului de conformare şi descurajarea călătoriei fără titlu de transport valabil;

9. Reanalizarea politicii de gratuităţi care să asigure echilibrul între protecţia socială şi sustenabilitatea financiară a serviciului public;

10. Transportul public suplimentar pentru evenimentele publice va fi asigurat exclusiv în baza unor contracte şi va fi prestat contracost, valorificarea prin publicitate a liniei turistice;

11. Eliminarea cheltuielilor neoportune;

12. Eşalonarea datoriilor. Datoria către ANAF se ridică, în prezent, la peste 1,4 milioane de lei.

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