Ședință CSAT, joi – se stabilește procedura de doborâre a dronelor sau avioanelor care intră în spațiul aerian românesc

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se reunește în ședință joi și urmează a decide cine are dreptul să ordone doborârea sau executarea unor măsuri împotriva dronelor care intră în spațiul aerian românesc.

Ședința va avea loc joi, 25 septembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni, transmite Administrația Prezidențială.

Subiectele de pe agenda ședinței:

Stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord și a cerințelor tehnice generale ale echipamentelor și sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecție;

Stabilirea persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național și pentru stabilirea procedurii de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spațiului aerian național.

„Vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale”, menționează comunicatul Administrației prezidențiale.

Reamintim că la intrarea dronei rusești în spațiul aerian românesc pe 13 septembrie, autoritățile au decis să nu deschidă focul și să nu o doboare, după ce au fost evaluate efectele colaterale.

Drona rusească a pătruns 10 kilometri în teritoriul românesc şi a survolat timp de 50 de minute în spaţiul aerian al NATO, a transmis președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-o postare pe platforma socială X.

Două avioane de luptă F16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au decolat la ora 18:05 pentru a monitoriza situația aeriană la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, a informat Ministerul Apărării Naţionale.

Ministrul Apărării: Avioanele s-au ridicat şi au văzut-o. Au fost foarte aproape să o dea jos. Vor fi survoluri cu elicoptere pentru a vedea dacă ar fi căzut

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că avioanele au văzut drona care a intrat în spaţiul aerian naţional şi au fost foarte aproape „să o dea jos”.

Moşteanu a precizat că drona zbura foarte jos, iar la un moment dat a zburat către Ucraina. El a adăugat că duminică vor fi survoluri de elicoptere în acea zonă pentru a se vedea dacă drona ar fi căzut pe teritoriul României, deşi informaţiile din acest moment sunt că s-a deplasat în Ucraina, transmite News.ro.

Ionuţ Moşteanu a fost întrebat dacă drona ce a intrat în spaţiul aerian naţional și dacă a fost doborâtă sau nu.

”Nu a fost doborâtă, nu. Radarele au interceptat-o şi au văzut-o venind spre spaţiul nostru aerian. Avioanele s-au ridicat şi au văzut-o. Au fost foarte aproape să o dea jos, drona zburând foarte jos, la un moment dat a plecat spre Ucraina. Astea sunt informaţiile pe care le avem la acest moment. Drona a ieşit din spaţiul aerian înapoi spre Ucraina şi vreau să clarific un detaliu. Din punct de vedere legal, Legea 73, aia trecută de Parlament în primăvară cu mult balamuc, permite Armatei Române să dea jos dronele care intră în spaţiul aerian, deci şi piloţii de F-16 au avut această aprobare de la Comandamentul Forţelor Întrunite, apoi care a transmis la Comandamentul Componente Aeriene, puteau să dea jos aceste drone”, a declarat Moşteanu.

Din luna mai 2025, Armata Română are la îndemână o nouă lege care, teoretic, permite doborârea avioanelor fără pilot care intră ilegal în spațiul aerian al țării.

Este vorba despre Legea 73 din 19 mai 2025 privind controlul utilizării spațiului aerian național.

Aceasta a fost adoptată la mai bine de trei ani de la începerea invaziei Rusiei în Ucraina și după ce partidele Alianța pentru Unirea Românilor, S.O.S. și Partidul Oamenilor Tineri au atacat la Curtea Constituțională actul normativ.

Pentru ca militarii să poată doborî un avion sau o dronă care violează spațiul aerian, mai era însă nevoie de două acte normative.

****