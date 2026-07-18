Șeful Renault Group, vizită în România: Operațiunile grupului se confruntă cu „una dintre cele mai mari provocări din istoria lor”

Operațiunile Renault Group din România se confruntă cu „una dintre cele mai mari provocări din istoria lor”, a transmis François Provost (foto), CEO-ul Renault Group, după o vizită de o săptămână în România, în timpul căreia a stabilit trei priorități pentru activitățile grupului din țară.

„Din 1999, România a fost o piatră de temelie pentru Renault Group și o forță motrice a succesului Dacia. Astăzi, operațiunile noastre din România se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări din istoria lor”, a transmis François Provost, potrivit Economica.net.

Potrivit acestuia, dificultățile cu care se confruntă operațiunile Renault Group din România sunt generate atât de factori externi, cât și interni. CEO-ul Renault Group a indicat evoluția pieței auto europene, presiunea exercitată de reglementări asupra accesibilității prețurilor și accelerarea electrificării industriei auto.

„Piața auto din Europa încă nu și-a revenit la nivelul de dinainte de Covid. Reglementările au crescut presiunea asupra accesibilității, în timp ce electrificarea accelerează rapid”, a declarat Provost, potrivit Profit.ro.

CEO-ul Renault Group a stabilit trei priorități pentru operațiunile locale

În urma vizitei în România, CEO-ul Renault Group a stabilit trei priorități pentru operațiunile locale.

Prima este creșterea competitivității uzinei de la Mioveni, pentru asigurarea viitoarelor volume de producție. A doua prioritate vizează accelerarea transformării Renault Technologie Roumanie (RTR) și dezvoltarea următoarei familii Dacia Sandero într-un interval de doi ani. A treia prioritate este relansarea dinamicii comerciale, susținută de o politică puternică în domeniul auto care să sprijine producția locală.

La finalul vizitei, acesta a transmis că pleacă din România încrezător, după întâlnirile avute cu echipele grupului.

„Am văzut un angajament remarcabil în rândul echipelor noastre și, mai presus de toate, o înțelegere comună a eforturilor care ne așteaptă. Acest lucru îmi oferă toate motivele să cred în viitorul operațiunilor noastre din România și în succesele pe care le vom construi împreună”, a transmis CEO-ul Renault Group.

O vizită amânată un an

Deplasarea lui Provost în România a avut loc la aproximativ un an de la numirea sa în funcția de CEO al grupului francez, validată pe 31 iulie 2025. Potrivit reprezentanților Renault, este vorba despre o vizită de lucru cu caracter exclusiv operațional, dedicată întâlnirilor cu angajații și evaluării activităților companiei la nivel local, fără întâlniri cu oficiali sau declarații de presă programate. Compania a precizat că este o etapă a dialogului periodic pe care conducerea grupului îl are cu organizațiile sale din diferite țări.

Absența lui Provost din România în primul an de mandat fusese remarcată public, cu atât mai mult cu cât predecesorul său, Luca de Meo, vizitase unitățile grupului din România la scurt timp după preluarea funcției.

În acest interval, coordonarea operațiunilor Dacia a fost preluată de Katrin Adt, numită CEO al mărcii.

Dacia are în prezent o amprentă industrială extinsă și în afara României

Vizita lui François Provost a avut loc în contextul în care uzina Dacia de la Mioveni este una dintre principalele operațiuni industriale ale Renault Group din România, iar activitățile locale includ și Renault Technologie Roumanie.

Vizita survine într-un moment simbolic pentru fabrica de la Mioveni, care, pentru prima dată în istorie, a produs mai puține automobile Dacia decât uzina din Maroc — unde se asamblează în prezent modelele Sandero, Logan și Jogger. Directorul Dacia România, Mihai Bordeanu, a declarat recent că, în afara modelelor Duster și Bigster, nu există momentan alte proiecte anunțate pentru fabrica din județul Argeș.

Planul „futuREady” 2026-2030

Vizita lui Provost se înscrie în contextul mai larg al noii strategii a grupului. După încheierea ciclului „Renaulution” la finalul anului 2025, Renault Group implementează planul „futuREady” pentru perioada 2026-2030, care vizează eficientizarea proceselor prin digitalizare, reducerea numărului de componente per vehicul și extinderea tehnologiilor hibride și electrice. Pentru marca Renault, planul prevede lansarea a numeroase modele noi în perioada următoare.

Renault Group operează în România câteva dintre cele mai importante unități ale sale: uzina de vehicule Dacia de la Mioveni, fabrica de motoare Horse, Renault Technologie Roumanie, Centrul Tehnic Titu și Centrul de Design din București.

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