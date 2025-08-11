cursdeguvernare

luni

11 august, 2025

Stiri

Șeful NATO: Teritoriul Ucrainei va fi, foarte probabil, un subiect la întâlnirea Trump-Putin

De Iulian Soare

11 august, 2025

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că viitoarele tratative de pace privind războiul din Ucraina vor trebui foarte probabil să abordeze situația teritoriilor ucrainene aflate în prezent sub controlul Rusiei.

„Trebuie să recunoaștem în acest moment că Rusia controlează o parte a teritoriului ucrainean”, a declarat, duminică, Mark Rutte pentru postul de televiziune american ABC New. El a adăugat că după o încetare a focului, discuțiile se vor concentra pe chestiuni teritoriale și posibile garanții de securitate pentru Ucraina.

În același timp, șeful NATO a evidențiat suveranitatea Ucrainei și dreptul acestei țări de a-și decide propriul viitor geopolitic.


Rutte a accentuat că în problemele teritoriale trebuie făcută o distincție clară între recunoașterea „de facto” și cea „de jure”. Un potențial acord ar putea recunoaște controlul „de facto” al Rusiei asupra anumitor zone din Ucraina fără a accepta juridic acest lucru, fiind dat ca exemplu nerecunoașterea de către Occident a ocupației sovietice asupra țărilor baltice în perioada 1940 – 1991.

Președintele american Donald Trump urmează să se întâlnească cu omologul său rus Vladimir Putin vineri, în Alaska, pentru a discuta despre o soluționare diplomatică a conflictului din Ucraina ce durează de aproape trei ani și jumătate, reamintește Agerpres.

Mark Rutte a salutat eforturile lui Trump, afirmând că „vinerea viitoare va fi importantă pentru că va fi vorba despre a testa cât de serios este Putin în legătură cu încheierea acestui război teribil”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a fost invitat la discuțiile din Alaska, iar liderul de la Kiev și partenerii săi vest-europeni se tem că ar putea fi luate decizii fără participarea Ucrainei. Recent, Zelenski a indicat că va respinge orice eventual schimb de teritorii.

(Citește și

***



