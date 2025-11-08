Șeful Forumului Economic Mondial – avertisment privind trei posibile „bule” în economia globală

Lumea ar trebui să fie atentă la trei posibile bule în piețele financiare, printre care și inteligența artificială, a declarat miercuri șeful Forumului Economic Mondial, în contextul scăderilor abrupte ale acțiunilor tehnologice la nivel global, potrivit Reuters.

Brokerii și analiștii spun că aceste scăderi sunt un motiv de prudență, dar nu de panică, deoarece piețele au atins niveluri record, iar unele evaluări par exagerate.

„Am putea vedea apariția unor bule. Una este o bulă cripto, a doua o bulă AI, iar a treia ar fi o bulă a datoriilor”, a declarat președintele WEF, Borge Brende, reporterilor în timpul unei vizite în centrul financiar al Braziliei, São Paulo.

Guvernele nu au mai fost atât de îndatorate din 1945, a adăugat el.

De luni de zile, piețele au ignorat preocupările legate de ratele ridicate ale dobânzilor, inflația persistentă și turbulențele comerciale, crescând parțial pe baza așteptărilor că AI ar putea transforma perspectivele economiei globale și ale companiilor.

AI oferă posibilitatea unor creșteri mari de productivitate, dar ar putea, de asemenea, să amenințe multe locuri de muncă , a spus Brende, a cărui organizație este cunoscută în special pentru reuniunile anuale de la Davos, Elveția, unde liderii din mediul de afaceri și cei politici discută provocările globale urgente.

„Ceea ce am putea – în cel mai rău caz – să vedem este… apariția unui ‘Rust Belt’ în marile orașe care au multe back-office-uri cu angajați de birou ce pot fi înlocuiți mai ușor prin această AI și prin creșterea productivității”, a spus Brende, menționând recentele anunțuri de reduceri de personal de la companii precum Amazon și Nestlé.

„Știm, de asemenea, din istorie că schimbările tehnologice, în timp, duc la creșterea productivității, iar productivitatea este singura modalitate, pe termen lung, de a crește prosperitatea”, a adăugat el.

„Apoi poți plăti oamenii salarii mai bune și ai mai multă prosperitate în societate.”

