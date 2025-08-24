Șeful Fed stimulează piața bursieră sugerând o reducere a dobânzii în septembrie. Unii investitori rămân prudenți

Investitorii au salutat discursul președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, de la Jackson Hole, care a dat undă verde cumpărării de active riscante în speranța că banca centrală este gata să reducă ratele, dar au primit mesajul său moderat cu o notă de prudență, deoarece văd un risc de stagflație și se tem că piețele sunt prea optimiste.

În ultimul său discurs în calitate de președinte al Fed la simpozionul economic de la Jackson Hole, Wyoming, Jerome Powell a sugerat o posibilă reducere a ratei dobânzii în septembrie, dar nu este foarte sigur, deoarece trebuie găsit un echilibru între riscurile tot mai mari ale pieței muncii și îngrijorările persistente legate de inflație.

Discursul de vineri a venit pe fondul presiunii tot mai mari din partea Casei Albe de a relaxa politica monetară, ceea ce a stârnit îngrijorări în piață că influența politică va determina banca centrală a SUA să fie prea agresivă în reducerea ratelor dobânzii în viitor.

„Powell a dat ca sigură reducerea ratei dobânzii în septembrie, iar certitudinea se reflectă în mod pozitiv pe piețele globale”, a declarat Matthew Miskin, șef de strategie de investiții la Manulife John Hancock Investments. „Totuși, rămâne o întrebare: ce se va întâmpla după septembrie? Și cred că aici piețele iau avânt”, a spus el.

Discursul de la Jackson Hole a urmat unor date slabe din iulie privind locurile de muncă și unor revizuiri semnificative în scădere ale cifrelor anterioare privind locurile de muncă, care au alimentat pariurile că banca centrală a SUA va reduce ratele dobânzilor la sfârșitul acestui an, de la intervalul actual de 4,25%-4,5%.

Cu toate acestea, aceste așteptări s-au diminuat în ultimele săptămâni, deoarece o creștere a prețurilor în comerțul angro în iulie a alimentat temerile că inflația persistentă ar limita capacitatea Fed de a veni în ajutorul pieței cu reduceri substanțiale ale ratelor dobânzilor.

„Oamenii sunt din ce în ce mai îngrijorați că ne îndreptăm spre o situație de stagflație”, a declarat Drew Matus, șef de strategie de piață la Metlife Investment Management, referindu-se la un amestec îngrijorător de creștere zero și inflație.

Matus a adăugat că investitorii se așteptau ca inflația să „persiste o perioadă”, dar a spus că adevărata întrebare rămâne cât de mult poate crește economia.

„Cred că vom înregistra o oarecare creștere, dar nu va fi o evoluție grozavă”, a spus Matus.

Investitorii au remarcat, de asemenea, că mai multe date despre inflație și piața muncii sunt așteptate înainte de următoarea reuniune a Fed și ar putea influența deciziile privind ratele dobânzilor, putând bloca orice reducere.

„Privind în perspectiva următoarelor două luni, reducerile de dobânzi nu vor fi suficiente pentru a menține cotațiile acțiunilor”, a declarat Tom Graff, director de investiții la Facet. „Dacă, într-adevăr, economia stagnează și piața muncii continuă să se deterioreze, există riscuri pentru această creștere a pieței bursiere.”

Pariuri pe reducerea ratei dobânzii

Alții investitori din piață au spus că optimismul este justificat.

„Dacă Fed va acționa și va reduce treptat ratele și va lua puțin piciorul de pe frâna pentru economie, cred că este perfect logic să asistăm la o redresare”, a declarat Paul Eitelman, strateg șef de investiții la nivel global la Russell Investments.

Traderii de contracte futures pe dobânzi au atribuit o probabilitate de 70% unei reduceri de un sfert de punct procentual a ratei dobânzii în septembrie, înainte de discursul lui Powell. Vineri seară, probabilitatea crescuse la 80%, arată datele LSEG.

Randamentele obligațiunilor de trezorerie americane pe doi ani, sensibile la rata dobânzii, au scăzut cu aproximativ 10 puncte de bază, la 3,69%. Randamentele de referință pe 10 ani au scăzut cu aproape opt puncte de bază, la 4,26%. Randamentele obligațiunilor evoluează în sens invers cu cel al prețurilor.

Principalii indici de pe Wall Street au încheiat vineri în creștere, indicele dow jones atingând un maxim record la închidere. S&P 500 a câștigat 1,47% în cursul zilei, oscilând în apropierea nivelurilor record. Acțiunile sensibile la rata dobânzii au crescut de asmenea. Companiile mici, care se bazează de obicei pe împrumuturi pentru a-și finanța creșterea, au urcat vertiginos, indicele Russell 2000 crescând cu 3,8%. Acțiunile sectorului imobiliar au crescut și ele, indicele imobiliar PHLX crescând cu 4,6%.

Comentariile lui Powell sunt „muzică pentru urechile pieței”, a declarat Angelo Kourkafas, strateg senior de investiții la Edward Jones din St. Louis. „Faptul că încă ne așteptăm la o relaxare în viitor oferă o oarecare consolare, având în vedere că cel puțin evaluările (acțiunilor) ridicate și așteptările sunt susținute de faptul că ne uităm la o politică mai relaxantă”, a spus el.

Îngrijorări privind independența Fed

Discursul lui Powell, însă, a dus la o scădere bruscă a dolarului din cauza îngrijorărilor legate de încetinirea economiei, îngrijorările legate de independența Rezervei Federale conducând la vânzări masive.

Ratele dobânzilor mai mici pot face dolarul mai puțin atractiv pentru investitorii care ar putea căuta randamente mai bune în alte valute, reducând cererea pentru dolar. Indicele dolarului, care măsoară dolarul față de un coș de valute, inclusiv yenul și euro, a scăzut cu 1%.

„Diferențialele de dobânzi se raportează față de dolar”, a declarat Karl Schamotta, strateg șef de piață la Corpay, adăugând că traderii se poziționează pentru „o creștere asimetrică în afara SUA”.

Discursul, ultimul al lui Powell ca președinte, mandatul său expirând în luna mai, vine după presiunea neîncetată din partea președintelui american Donald Trump asupra lui de a reduce ratele dobânzilor. Powell a reiterat vineri că politica Fed va rămâne strict bazată pe date statistice, fără a se abate niciodată de la această abordare.

Presiunile, însă, s-au intensificat la începutul acestei săptămâni, după ce Trump a îndemnat-o pe guvernatoarea Fed, Lisa Cook, să demisioneze, o decizie care i-ar putea permite să numească mai mulți membri moderați în Comitetul Federal pentru Piața Deschisă al Fed, care stabilește ratele dobânzii. Vineri, Trump a declarat că o va concedia pe Cook dacă aceasta nu demisionează în urma acuzațiilor privind fraudele făcute la obținerea a două credite ipotecare.

