Jackson Hole – Şeful Fed înăspreşte mesajul privind inflaţia şi semnalează posibilitatea unei majorări a dobânzilor

Preşedintele Rezervei Federale, Kevin Warsh, a transmis vineri un mesaj mult mai ferm privind inflaţia, sugerând că Fed ar putea majora dobânzile dacă presiunile asupra preţurilor nu se reduc. Acest prim discurs al său la Jackson Hole, îl plasează pe Warsh în opoziţie cu preşedintele Donald Trump, care cere reducerea dobânzilor, relatează CNBC, citat de News.ro.

Inflaţia rămâne principala problemă

Warsh a reafirmat ţinta de inflaţie de 2% a Fed, pe care a numit-o o ţintă ”fermă şi fixă”.

Inflaţia măsurată prin indicele PCE a fost de 3,7% în iulie, iar indicele preţurilor de consum indică o rată de 3,4%.

Şeful Fed a arătat că 54% dintre componentele indicelui PCE au înregistrat în ultimele 12 luni o inflaţie anualizată de peste 3%. În opinia sa, diferiţii indicatori transmit acelaşi semnal: inflaţia rămâne prea ridicată.

Warsh a mai precizat şi că dobânzile pe termen scurt rămân principalul instrument al Fed pentru îndeplinirea obiectivelor sale. Mesajul este mai dur decât cel transmis după şedinţa din iulie, când banca centrală a menţinut rata dobânzii la 3,5%-3,75%.

AI nu va dicta deocamdată politica monetară

Warsh a temperat şi ideea că dezvoltarea inteligenţei artificiale ar putea justifica în prezent reducerea dobânzilor. Fed analizează efectele AI asupra economiei, însă aceste evoluţii nu influenţează momentan deciziile de politică monetară.

El nu a oferit o indicaţie explicită privind decizia din septembrie, dar discursul sugerează că o majorare a dobânzilor este o opţiune reală dacă inflaţia nu continuă să scadă, în opinia analiștilor.

Poziţia îl îndepărtează de președintele Trump, care continuă să solicite dobânzi mai mici. Următoarea şedinţă a Fed, din septembrie, devine astfel un test important pentru direcţia politicii monetare americane.

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