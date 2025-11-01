Șeful CIA – vizită secretă la Bruxelles pentru a discuta cu înalți oficiali ai UE – Politico

Directorul CIA, John Ratcliffe, a făcut o vizită discretă la Bruxelles săptămâna aceasta, întâlnindu-se cu înalţi oficiali UE din domeniul afacerilor externe şi al informaţiilor pentru a transmite un mesaj nu tocmai subtil: încă puteţi avea încredere în noi, relatează Politico, citată de News.ro.

Ratcliffe s-a întâlnit cu diplomatul de rang înalt al UE, Kaja Kallas, precum şi cu responsabili ai Centrului de Informaţii şi Situaţii al UE (INTCEN) şi ai Direcţiei de Informaţii a Statului Major al UE (EUMS), potrivit a trei persoane care au cunoştinţă despre întâlnire.

Obiectivul, au spus doi oficiali, a fost de a calma spiritele şi de a reafirma angajamentul Washingtonului faţă de schimbul de informaţii, întrucât unele capitale europene sunt îngrijorate de direcţia politicii externe a SUA sub preşedintele Donald Trump.

Schimbările eratice ale administraţiei Trump în politica faţă de Ucraina – cum ar fi întreruperea bruscă a schimbului de informaţii militare cu Kievul în martie anul trecut – şi eforturile sale de a politiza serviciile de informaţii prin numirea unor loialişti ai lui Trump au zguduit încrederea europeană în fiabilitatea Washingtonului.

Ratcliffe, fost congresman republican din Texas, şi-a construit reputaţia ca fiind unul dintre cei mai înverşunaţi apărători ai lui Trump de la Capitol Hill – în special în timpul primei proceduri de destituire, când şi-a folosit poziţia din Comisia de Informaţii a Camerei Reprezentanţilor pentru a ataca ancheta.

Oficial, Ratcliffe se afla la Bruxelles pentru a informa Consiliul Nord-Atlantic, organismul politic de decizie al NATO, a declarat un diplomat. Însă întâlnirea sa paralelă cu braţul de politică externă al blocului european, SEAE, a transmis un semnal clar: Langley doreşte să menţină canalele de comunicare deschise.

Este de aşteptat ca întâlnirea să nu fie una singulară: „Ar trebui să fie ceva regulat de acum înainte”, a declarat un oficial.

Ratcliffe şi omologii săi din UE au discutat, de asemenea, despre provocările comune, inclusiv Rusia, China şi Orientul Mijlociu.

Efortul diplomatic vine într-un moment delicat. Serviciile europene depun eforturi pentru a îngropa decenii de neîncredere şi a construi o operaţiune comună de informaţii a UE pentru a contracara agresiunea rusă, în timp ce îşi regândesc acordurile de schimb de informaţii cu SUA. Serviciul de informaţii civil şi militar olandez a declarat pentru ziarul local De Volkskrant la începutul acestei luni că a suspendat unele schimburi, invocând interferenţe politice şi preocupări legate de drepturile omului.

