cursdeguvernare

Newsletter
Contact
sâmbătă

1 noiembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Șeful CIA – vizită secretă la Bruxelles pentru a discuta cu înalți oficiali ai UE – Politico

Rss
De Iulian Soare

1 noiembrie, 2025

Directorul CIA, John Ratcliffe, a făcut o vizită discretă la Bruxelles săptămâna aceasta, întâlnindu-se cu înalţi oficiali UE din domeniul afacerilor externe şi al informaţiilor pentru a transmite un mesaj nu tocmai subtil: încă puteţi avea încredere în noi, relatează Politico, citată de News.ro.

Ratcliffe s-a întâlnit cu diplomatul de rang înalt al UE, Kaja Kallas, precum şi cu responsabili ai Centrului de Informaţii şi Situaţii al UE (INTCEN) şi ai Direcţiei de Informaţii a Statului Major al UE (EUMS), potrivit a trei persoane care au cunoştinţă despre întâlnire.

Obiectivul, au spus doi oficiali, a fost de a calma spiritele şi de a reafirma angajamentul Washingtonului faţă de schimbul de informaţii, întrucât unele capitale europene sunt îngrijorate de direcţia politicii externe a SUA sub preşedintele Donald Trump.


Schimbările eratice ale administraţiei Trump în politica faţă de Ucraina – cum ar fi întreruperea bruscă a schimbului de informaţii militare cu Kievul în martie anul trecut – şi eforturile sale de a politiza serviciile de informaţii prin numirea unor loialişti ai lui Trump au zguduit încrederea europeană în fiabilitatea Washingtonului.

Ratcliffe, fost congresman republican din Texas, şi-a construit reputaţia ca fiind unul dintre cei mai înverşunaţi apărători ai lui Trump de la Capitol Hill – în special în timpul primei proceduri de destituire, când şi-a folosit poziţia din Comisia de Informaţii a Camerei Reprezentanţilor pentru a ataca ancheta.

Oficial, Ratcliffe se afla la Bruxelles pentru a informa Consiliul Nord-Atlantic, organismul politic de decizie al NATO, a declarat un diplomat. Însă întâlnirea sa paralelă cu braţul de politică externă al blocului european, SEAE, a transmis un semnal clar: Langley doreşte să menţină canalele de comunicare deschise.

Este de aşteptat ca întâlnirea să nu fie una singulară: „Ar trebui să fie ceva regulat de acum înainte”, a declarat un oficial.

Ratcliffe şi omologii săi din UE au discutat, de asemenea, despre provocările comune, inclusiv Rusia, China şi Orientul Mijlociu.


Efortul diplomatic vine într-un moment delicat. Serviciile europene depun eforturi pentru a îngropa decenii de neîncredere şi a construi o operaţiune comună de informaţii a UE pentru a contracara agresiunea rusă, în timp ce îşi regândesc acordurile de schimb de informaţii cu SUA. Serviciul de informaţii civil şi militar olandez a declarat pentru ziarul local De Volkskrant la începutul acestei luni că a suspendat unele schimburi, invocând interferenţe politice şi preocupări legate de drepturile omului.

Cititi si: Berlinul propune o rețea europeană de spionaj și schimb de intelligence – „Euro Eyes”

***

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , , ,

citește și

Berlinul propune o rețea europeană de spionaj și schimb de intelligence – „Euro Eyes”

FT: SUA au întrerupt schimbul de informații militare cu Ucraina. Kievul: Au fost oprite doar informațiile ce pot fi folosite pentru atacuri în Rusia

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți