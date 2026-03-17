Șeful Centrului Național de Contraterorism al SUA demisionează, criticând războiul cu Iranul. Era cunoscut pentru opoziția față de intervențiile militare

Șeful Centrului Național de Contraterorism al SUA, Joe Kent, a demisionat marți, devenind primul oficial de rang înalt din administrația președintelui Donald Trump care pleacă din cauza războiului cu Iranul. Kent a afirmat că Iranul nu a reprezentat o amenințare imediată pentru Statele Unite, potrivit Reuters.

Kent a precizat într-o scrisoare publicată pe rețelele de socializare: „Nu pot, cu bună-conștiință, să susțin războiul în curs cu Iranul. Iranul nu a reprezentat o amenințare iminentă pentru națiunea noastră și este clar că am început acest război din cauza presiunii din partea Israelului și a lobby-ului său puternic american.”

Unii experți juridici au spus că, potrivit dreptului internațional, ar fi fost nevoie de o amenințare iminentă pentru ca Statele Unite să justifice declanșarea unui război.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a respins afirmațiile lui Kent, declarând că „așa cum președintele Trump a afirmat în mod clar și explicit, el a avut dovezi puternice și convingătoare că Iranul intenționa să atace mai întâi Statele Unite.” Leavitt a mai spus că acele dovezi au fost compilate din multiple surse și factori.

Kent nu a răspuns imediat la solicitările de comentarii, iar Biroul Directorului de Informații Naționale, care supraveghează centrul, nu a răspuns imediat.

Kent era cunoscut pentru opoziția față de intervențiile militare

Kent este cunoscut de mult timp pentru opoziția sa față de intervențiile militare externe și pentru credințele sale asociate doctrinei „America First”. Anunțul plecării sale a surprins unii oficiali.

El este apropiat de directorul de informații naționale Tulsi Gabbard, care a adoptat o poziție discretă de la începutul războiului cu Iranul și nu a făcut declarații publice, apărând doar la un transfer de cadavre al unor soldați americani uciși în conflict.

Consiliul Național de Informații, aflat sub supravegherea Gabbard, a emis evaluări înainte și după începerea loviturilor americane, care au subliniat riscurile unei intervenții militare și au sugerat că guvernul iranian probabil nu s-ar prăbuși și că Iranul ar putea riposta împotriva bazelor americane din regiune și a aliaților din Golful Persic.

Kent a fost criticat de democrați pentru asocierile sale cu figuri de extremă dreaptă, iar media l-a legat de persoane precum Nick Fuentes. Kent a negat ulterior opiniile acestora. Senatorul Mark Warner din Virginia, principalul democrat din Comitetul de Informații, a spus că Kent nu ar fi trebuit niciodată confirmat în rolul de director al oficiului de contraterorism.

Warner a adăugat: „Dar pe acest punct el are dreptate: nu au existat dovezi credibile ale unei amenințări iminente din partea Iranului care să justifice grăbirea Statelor Unite într-un alt război de alegere.”

***