Șeful CENTCOM, în Arabia Saudită pentru discuții de urgență după avansul Houthi în Yemen – Rebelii pro-iranieni au cucerit o insulă strategică de la Marea Roșie prin care pot bloca tranzitul prin Strâmtoarea Bab el-Mandeb – Saudiții au închis temporar conducta Est-Vest

Amiralul Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), s-a deplasat joi în Arabia Saudită pentru discuții urgente de coordonare, pe fondul escaladării rapide a conflictului din Yemen și al avansului rebelilor Houthi de-a lungul coastei Mării Roșii, potrivit Axios și Reuters.

Vizita a avut loc în condițiile în care rebelii Houthi, susținuți de Iran, au preluat joi controlul asupra orașului-port Mocha, potrivit unor surse militare citate de Reuters, și au continuat să avanseze vineri către insulele Perim și Hanish, insule strategice din apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb, una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii.

Mai mult, Euronews relatează că rebelii Houthi au capturat deja cel puțin una din mai multe insule cruciale situate în mijlocul acestei căi navigabile din Marea Roșie. Euronews citează un oficial al administrației locale și martori oculari: „Ambarcațiuni care transportau luptători Houthi înarmați au ajuns pe Insula Mayyun după ce forțele guvernamentale s-au retras de acolo ieri”, a declarat oficialul, referindu-se la insula cunoscută și sub numele de Perim, care împarte partea cea mai îngustă a strâmtorii în două rute de navigație (vezi hartă mai jos).

Conform Axios, Statele Unite sunt din ce în ce mai îngrijorate de extinderea conflictului, însă administrația Trump încearcă în același timp să evite deschiderea unui nou front. Oficialii militari și civili americani le-au transmis în ultimele săptămâni omologilor saudiți că directiva președintelui Donald Trump este ca forțele SUA să rămână concentrate asupra Iranului și protejării Strâmtorii Ormuz.

Cucerirea Mocha le-a deschis calea rebelilor Houthi către insulele strategice din apropierea Strâmtorii Bab el-Mandeb

Patru surse militare din cadrul forțelor guvernamentale yemenite au declarat pentru Reuters că Houthi au preluat joi controlul asupra Mocha, important port de la Marea Roșie. Cucerirea orașului nu a fost încă anunțată oficial de grupare.

Houthi și-au consolidat astfel poziția în apropierea Bab el-Mandeb, ieșirea sudică a Mării Roșii, și au lansat atacuri asupra insulelor Hanish, potrivit acelorași surse.

Forțele guvernului yemenit recunoscut internațional și aliații acestora s-au regrupat inițial mai la sud, spre Dhubab, localitate aflată direct pe strâmtoare, vizavi de insula Perim. Vineri, în a doua parte a zilei, au apărut informații suplimentare conform cărora grupul a capturat și orașul Dhubab și satul de coastă Murad, ceea ce înseamnă că întreaga coastă a Yemenului la Marea Roșie se afla acum sub controlul grupării Houthi, în urma unei ofensive fulgerătoare de 18 ore.

Surse militare guvernamentale au declarat că rebelii Houthi au asediat trupele guvernamentale yemenite de pe insulele Hanish, în urma unor rapoarte anterioare conform cărora insula Zuqar — cea mai mare dintre insulele principale din arhipelagul Mării Roșii, situată mai la nord de Bab el-Mandeb — fusese deja capturată.

Saudiții au închis temporar conducta Est-Vest, ruta de transport țiței către Marea Roșie, după un atac cu drone

Controlul celor două poziții (insula Perim și Hanish) sunt considerate esențiale pentru controlul accesului prin Bab el-Mandeb, iar forțe Houthi pe aceste insule ar expune navele la atacuri cu proiectile de la distanță relativ mică.

Emisarul special al ONU pentru Yemen, Hans Grundberg, a avertizat joi Consiliul de Securitate că războiul din Yemen a intrat într-o „nouă etapă, mai periculoasă”.

Potrivit acestuia, cucerirea Mocha le oferă Houthi „o prezență directă la intrările într-una dintre cele mai vitale strâmtori din lume”, ridicând serioase probleme privind libertatea navigației.

Pentru Arabia Saudită, amenințarea este cu atât mai serioasă cu cât Marea Roșie a devenit ruta alternativă principală pentru exporturile sale de petrol după perturbarea traficului prin Ormuz.

În același timp, saudiții au închis temporar conducta Est-Vest, una dintre cele mai importante infrastructuri petroliere ale țării, după ce aceasta a fost vizată de un atac cu drone. Conducta Est-Vest, cu o lungime de aproximativ 1.200 de kilometri, traversează Peninsula Arabică și permite Arabiei Saudite să transporte petrol către porturile de la Marea Roșie, evitând astfel Strâmtoarea Ormuz.

Atacurile au vizat joi dimineață infrastructura petrolieră din regiunile Riad și Medina. Imaginile din satelit au indicat prezența unui nor de fum negru în apropierea conductei, la sud de Medina. Autoritățile saudite au anunțat că atacul s-a soldat cu câteva persoane rănite, iar pagubele sunt evaluate.

Deocamdată, nu este clar cine a lansat efectiv atacul. Atât Arabia Saudită, cât și Irakul au afirmat însă că dronele au pornit de pe teritoriul irakian – în Irak operează mai multe grupări armate susținute de Iran. Guvernul de la Bagdad a condamnat atacul și a declanșat o operațiune pentru identificarea celor responsabili.

Miza: a doua mare arteră petrolieră a regiunii, după Ormuz. Iranienii au pierdut controlul Ormuzului în ultimele luni

Merită notat că Bab el-Mandeb leagă Oceanul Indian și Golful Aden de Marea Roșie, Canalul Suez și Marea Mediterană și reprezintă una dintre principalele rute comerciale dintre Asia și Europa.

Importanța sa a crescut puternic după ce războiul dintre SUA și Iran a perturbat grav circulația prin Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzita înainte de conflict aproximativ o cincime din petrolul mondial.

Arabia Saudită, cel mai mare exportator de petrol din lume, s-a bazat tot mai mult pe ruta vestică, prin Marea Roșie și terminalele sale de la Yanbu, pentru a ocoli Ormuzul.

Conform Axios, prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman l-a sunat de două ori, joi, pe președintele american Donald Trump și i-a cerut să lanseze atacuri împotriva rebelilor Houthi. Trump a respins solicitarea, iar oficialii americani au precizat că administrația de la Washington nu intenționează, în acest moment, să întreprindă acțiuni militare directe împotriva Houthi, potrivit relatării.

O amenințare simultană asupra Ormuzului și Bab el-Mandeb ar putea astfel afecta ambele mari coridoare maritime prin care petrolul din regiune ajunge spre piețele mondiale – singura cale pe apele internaționale pentru petrolierele saudite ar rămâne prin Canalul Suez, rută ce ar dubla însă durata unui transport spre Asia.

Centrul de coordonare a operațiunilor umanitare din Yemen, aflat sub control Houthi, a susținut că navigația în Marea Roșie rămâne sigură pentru toate companiile, cu excepția navelor saudite. Cu toate acestea, perspectiva unui control Houthi mai puternic asupra strâmtorii a amplificat temerile piețelor privind aprovizionarea cu energie.

SUA încearcă să ajute Arabia Saudită fără să deschidă un nou front. Iranienii au oferit sprijin rebelilor Houthi în ofensiva lor

Deplasarea amiralului Brad Cooper în Arabia Saudită indică intensificarea coordonării militare americano-saudite în momentul în care Riyadul se confruntă cu atacuri tot mai intense dinspre Yemen.

Potrivit Axios, Washingtonul își sporește sprijinul pentru Arabia Saudită, dar încearcă să evite o intervenție militară directă împotriva Houthi. Prioritatea stabilită de președintele american Donald Trump pentru forțele americane rămâne confruntarea cu Iranul și protejarea traficului prin Ormuz.

Această strategie este însă pusă sub presiune de evoluțiile din Yemen: dacă Houthi își consolidează controlul asupra accesului la Bab el-Mandeb, criza maritimă din Orientul Mijlociu s-ar putea extinde de la Golful Persic către Marea Roșie.

Reprezentanta SUA la reuniunea Consiliului de Securitate privind Yemenul, Jenifer Neidhart de Ortiz, i-a acuzat pe Houthi că acționează ca „agenți și instrumente ale Iranului”.

„Această escaladare este inacceptabilă, iar cei care o permit poartă responsabilitatea pentru consecințele sale”, a declarat aceasta.

Surse din guvernul yemenit, iraniene și regionale au declarat pentru Reuters că avansul Houthi din această săptămână de-a lungul coastei Mării Roșii a beneficiat de îndrumare directă din partea Gărzii Revoluționare Iraniene.

Houthi au intensificat atacurile asupra Arabiei Saudite

După ce s-au alăturat actualului război printr-un atac împotriva Israelului în martie, Houthi au declarat în iulie o blocadă navală împotriva Arabiei Saudite, intensificând ulterior atacurile asupra sudului regatului.

Marți, gruparea a lovit baza aeriană de la Khamis Mushait din Arabia Saudită și infrastructură petrolieră din orașele din apropiere, atacurile soldându-se cu 73 de răniți, potrivit autorităților saudite.

Purtătorul de cuvânt militar Houthi, Yahya Saree, a afirmat miercuri că aviația saudită a efectuat 54 de lovituri în mai multe provincii yemenite în decurs de 12 ore și a avertizat că acestea „nu vor rămâne fără răspuns și nepedepsite”.

Escaladarea deschide astfel un al doilea front care amenință direct aprovizionarea globală cu energie, în timp ce SUA și Iranul își intensifică la rândul lor atacurile reciproce asupra navelor din regiunea Golfului.

Pakistanul i-a transmis Iranului un avertisment

În același timp, Pakistanul a transmis Teheranului, la solicitarea Arabiei Saudite, un avertisment prin care îi cere Iranului să își folosească influența pentru a opri atacurile Houthi asupra regatului, au declarat pentru Reuters surse saudite, pakistaneze și iraniene.

Un oficial iranian de rang înalt a confirmat că mesajul a fost transmis marți, dar răspunsul Teheranului a fost că „Iranul nu îi controlează pe Houthi”. Intervenția Pakistanului este semnificativă în contextul acordurilor sale de securitate cu Arabia Saudită și Turcia și al riscului ca atacurile să transforme conflictul prin intermediari într-o criză regională mai largă.

Oficialii pakistanezi au subliniat însă că orice eventual rol militar al Islamabadului ar fi unul defensiv și s-ar limita la protejarea teritoriului saudit, fără participarea la operațiuni de luptă în Yemen.

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