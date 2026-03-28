Șeful armatei israeliene avertizează că lipsa de personal îi compromite combativitatea militară

Într-un anunț surprinzător care a apărut pe primele pagini ale presei israeliene, mai ales având în vedere regimul de cenzură actual legat de războiul din Iran, șeful armatei israeliene a tras un semnal de alarmă cu privire la o criză severă de personal în cadrul Forțelor de Apărare Israeliene (IDF).

Șeful Statului Major, generalul-locotenent Eyal Zamir, a avertizat că „IDF se va prăbuși în interior” în timpul unei ședințe a cabinetului de securitate din această săptămână, potrivit Times of Israel și altor publicații. Acest lucru se întâmplă în contextul în care forțele israeliene luptă acum pe mai multe fronturi: există războiul major împotriva Iranului, precum și „frontul nordic” împotriva Hezbollah în Liban și în contextul atacurilor aeriene ale IAF asupra Beirutului, iar forțele israeliene încă operează în Gaza.

„Ridic 10 steaguri roșii în fața voastră”, a avertizat generalul Zamir conducerea civilă a țării, invocând creșterea cerințelor operaționale pe toate fronturile.

„În acest moment, IDF are nevoie de o lege a recrutării, o lege a serviciului de rezervă și o lege pentru extinderea serviciului militar obligatoriu”, a declarat el, potrivit unor surse media locale. „În curând, IDF-ul nu va fi pregătit pentru misiunile sale de rutină, iar sistemul de rezerviști nu va face față.”

Așadar, aceasta pare a fi o mișcare majoră pentru a trimite imediat mai mult personal în serviciul activ, peste perioada standard de 32 de luni de serviciu militar obligatoriu (și 24 de luni pentru femei).

Acest lucru este, de asemenea, în conformitate cu noile eforturi ale lui Netanyahu de a extinde dimensiunea forțelor armate și de a crește retenția:

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că guvernul intenționează să extindă serviciul militar obligatoriu, deoarece armata se confruntă cu o lipsă tot mai mare de personal, a relatat joi postul public de radio israelian KAN.

Netanyahu a făcut aceste remarci în timpul unei ședințe a cabinetului de securitate, ca răspuns la șeful Statului Major al Armatei, Eyal Zamir, care a avertizat că armata s-ar putea „prăbuși” dacă nu se rezolvă criza de personal.

El a spus că guvernul va lua măsuri pentru a revizui legile privind recrutarea obligatorie și a prelungi perioadele de serviciu militar obligatoriu după sărbătoarea Paștelui evreiesc.

Deja din cauza anilor de lupte din Gaza împotriva Hamas, se spunea că IDF-ul va fi epuizată, scria toamna trecută The Wall Street Journal relatând că:

„Armata israeliană începe să reducă numărul rezerviștilor care servesc în Gaza și în alte teatre de operațiuni, semn că reduce intensitatea luptelor după doi ani de război și pe măsură ce armistițiul mediat de SUA se menține.”

În prezent, părțile beligerante – în special Iranul și Israelul – par să se pregătească pentru un război lung, chiar dacă se spune că Washingtonul încearcă să pună la punct un acord de armistițiu în căutarea unei cale de ieșire.

