Șeful apărării Germaniei, Carsten Breuer, a fost ales la conducerea Comitetului Militar al NATO

Generalul Carsten Breuer, șeful apărării Germaniei, a fost ales sâmbătă drept următorul președinte al Comitetului Militar al NATO, cea mai înaltă autoritate militară a Alianței și unul dintre principalele organisme de consiliere ale conducerii sale politice, transmite Euronews.

Șefii militari ai celor 32 de state membre ale Alianței l-au ales pe Breuer în cadrul unei reuniuni desfășurate la Copenhaga, a anunțat actualul președinte, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, într-o postare pe X.

Breuer va prelua funcția în iulie 2027, succedându-i lui Dragone, pentru un mandat de trei ani, care se înscrie în eforturile strategice ale NATO de consolidare a descurajării față de o posibilă agresiune rusă până în 2029.

Alături de Comandantul Suprem Aliat în Europa (SACEUR), președintele Comitetului Militar se numără printre cele mai influente persoane din cadrul NATO. În această funcție, Breuer va fi principalul consilier militar al secretarului general Mark Rutte și va acționa ca principală punte de legătură prin care recomandările șefilor militari ai statelor membre ajung la principalii factori de decizie politică.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a salutat numirea, afirmând că Breuer a demonstrat o viziune strategică excepțională și a jucat un rol esențial în restructurarea Bundeswehrului.

„Acum își va aduce întreaga forță și experiență în cadrul NATO, care se confruntă cu provocări majore, istorice”, a declarat Pistorius, subliniind intensificarea amenințării reprezentate de Rusia, în timp ce partenerii europeni își asumă o responsabilitate mai mare pentru descurajarea convențională, iar Statele Unite își extind atenția strategică asupra altor regiuni, potrivit presei germane.

Breuer, cel mai înalt ofițer militar al Germaniei, ocupă funcția de inspector general al Bundeswehrului din martie 2023. Anterior, a condus Comandamentul Teritorial al Bundeswehrului, pe care l-a înființat, și a devenit cunoscut la nivel național după ce a coordonat celula de criză pentru COVID-19 a Cancelariei Federale, în timpul mandatului cancelarului Olaf Scholz.

Rezultatul evidențiază rolul tot mai important al Berlinului în cadrul Alianței

Breuer, care conduce forțele armate ale Germaniei din 2023, a obținut sprijinul a cel puțin 17 dintre cei 32 de șefi ai apărării din NATO în cadrul unui scrutin desfășurat cu ușile închise

Generalul german cu patru stele a învins-o pe șefa apărării Canadei, Jennie Carignan, pentru această funcție.

Breuer și-a susținut candidatura punând accent pe rolul de lider al Germaniei în ceea ce privește cheltuielile pentru apărare, în condițiile în care aliații europeni sunt supuși presiunilor SUA pentru a-și asuma controlul asupra propriei apărări.

Rezultatul evidențiază rolul tot mai important al Berlinului în cadrul Alianței, în condițiile în care Germania preia noi funcții militare de rang înalt și își asumă o responsabilitate operațională mai mare pentru protejarea statelor de pe flancul estic.

Aceasta include un comandament regional al armatei axat pe Estonia și Letonia, precum și o desfășurare permanentă de trupe în Lituania.

Președintele Comitetului Militar al NATO are responsabilitatea de a oferi aliaților sfaturi militare obiective, contribuind la evaluarea fezabilității, finanțării și capacităților necesare pentru operațiuni, potrivit Politico.

Președintele supraveghează zeci de grupuri de lucru ale Statului Major Militar al NATO și contribuie la obținerea consensului în procesul de elaborare a recomandărilor militare.

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