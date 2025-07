Șeful ANRE: Cei care au oferte de furnizare energie cu prețuri de peste 5 ori mai mari decât cea mai bună ofertă din piață să renunțe la licențe

Președintele ANRE, George Niculescu, a declarat marți că sunt furnizori de energie electrică care au listat în comparatorul de prețuri de pe site-ul instituției de reglementare oferte în jur de cinci lei pe kWh în condițiile în care cea mai bună ofertă din piață este de puțin peste un leu. El le recomandă celor care au astfel de oferte să renunțe la licențele de furnizare în favoarea celor care au prețuri corecte.

„Vreau să vă spun că în comparatorul de preţuri în continuare avem publicate oferte care sunt, din punctul meu de vedere, nejustificate de mari. Fără să dau iarăşi exemple de furnizori şi să-i nominalizez, în comparatorul de preţuri există o ofertă pe care un furnizor a publicat-o de peste 5 lei pe kWh, în condiţiile în care cea mai bună ofertă este în jurul valorii de un leu, deci o ofertă de cinci ori mai mare. Pentru mine este clar. Oferta aceea este una care nu are rolul de a atrage consumatori”, a declarat preşedintele ANRE, marţi, într-o conferinţă de presă.

El a sugerat ca cei care fac astfel de oferte să renunțe la licenţele de furnizare.

„Este evident că furnizorul respectiv nu vrea portofolii de clienţi şi vreau să le transmit tuturor furnizorilor care vin cu astfel de oferte care n-au nicio legătură cu cele care sunt alcătuite într-un mod corect, în aşa fel încât să atragă portofolii de clienţi, că mai bine vin şi depun licenţele de furnizare la Autoritatea de Reglementare. Să ne facă o adresă, să spună că nu vor să furnizeze energie electrică şi să vină la direcţia de licenţe şi să predea licenţele respective, pentru că este mai cinstit aşa, decât să vedem în comparator preţuri de 5 lei pe kWh, respectiv 8 lei pe kWh”, a mai afirmat George Niculescu.

Consumatorii au posibilitatea de a-și schimba furnizorul, online, atunci când găsesc o ofertă mai bună, iar Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei recomandă consumatorilor să verifice comparatorul de prețuri, pentru a-și alege oferta pe are o consideră a fi cea mai avantajoasă.



Pentru consumatorii vulnerabili, Guvernul a aprobat în ședința de la finele săptămânii trecute acordarea unui ajutor lunar în valoare de 50 de lei, sub forma unui tichet electronic, pentru plata facturilor la energie electrică.



De asemenea, în cazul prosumatorilor, dacă aceștia au un contract în vigoare cu un furnizor de energie electrică, acesta rămâne valabil cu aceleași clauze. În ceea ce privește prețul, dacă un contract are termen de expirare după data de 1 iulie 2025, ar trebui să se aplice prevederile și prețul din contract, până la expirarea acestuia, atunci când se va transmite o nouă ofertă. Pentru prosumatorii cu putere instalată de peste 200 kW și până în 400 kW, furnizorii sunt obligați să achiziționeze energia electrică produsă și livrată la un preț egal cu prețul mediu ponderat înregistrat în Piața pentru Ziua Următoare în luna în care a fost produsă energia respectivă.

