Șeful AIE: Lumea s-ar putea îndrepta spre una dintre cele mai severe crize energetice din ultimele decenii

Într-un discurs susținut luni, 23 martie, la Clubul Național de Presă din capitala Australiei, Birol a avertizat că escaladarea tensiunilor și a conflictelor din Asia de Vest au perturbat semnificativ aprovizionarea globală cu petrol, reprezentând o amenințare serioasă pentru economia globală.

Șeful AIE a subliniat că amploarea reducerilor actuale depășește șocurile petroliere anterioare. El a menționat că, deși crizele petroliere din anii 1970 au dus la o pierdere combinată pe partea de ofertă de aproximativ 10 milioane de barili pe zi, situația actuală a dus deja la o pierdere de aproximativ 11 milioane de barili pe zi.

„Mulți dintre noi ne amintim de cele două crize petroliere consecutive din anii 1970… la acea vreme, în fiecare criză, lumea a pierdut aproximativ cinci milioane de barili pe zi, ambele la un loc, câte 10 milioane de barili pe zi. Până astăzi, am pierdut 11 milioane de barili pe zi, deci mai mult decât două șocuri petroliere majore la un loc”, a declarat el, citat de France 24.

AIE poartă în prezent discuții cu guverne din Asia și Europa cu privire la posibila eliberare de petrol suplimentar din rezervele strategice „dacă este necesar”, a declarat el. „Dacă este necesar, desigur, o vom face. Vom analiza condițiile, vom evalua piețele și vom discuta cu țările membre ale AIE”, a declarat directorul executiv, citat de Reuters.

La începutul acestei luni, țările membre au convenit să elibereze un număr record de 400 de milioane de barili de petrol pentru a contracara creșterea prețurilor globale. Cu toate acestea, Birol a clarificat că niciun nivel specific al prețului țițeiului nu va declanșa o altă eliberare.

Criza a fost exacerbată de tensiunile geopolitice, inclusiv conflictul care implică Iranul și închiderea Strâmtorii Hormuz – una dintre cele mai importante rute de tranzit al petrolului din lume. Birol a subliniat că redeschiderea strâmtorii ar fi cel mai eficient pas către atenuarea situației.

